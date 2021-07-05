Цена на нефть

Путин, Сечин, Шойгу, Мишустин и Собянин в сказании о Великом Хане Путине и дани, наложенной на русский народ. Послание Путина о мерах по поддержке россиян. Трамп, принц Салман, Путин, Лукашенко, Меркель, Макрон и Си в античной сценке о новой нефтяной сделке. Смотрите в 118-м выпуске "Заповедника"!
Кремль пошел на беспрецедентное решение. Владимир Путин продлевает "каникулы" в стране почти на четыре недели и объявил нерабочим весь апрель. В Кремле явно осознают опасность коронавируса и хотят снизить риски его взрывного распространения. Путин признал, что переломить ситуацию в Москве не удается.
Коронавирус стал ударом для глобальной экономики, и Россия не исключение. Но российская экономика страдает и от крайне низких цен на нефть. Ведь экспорт энергоносителей - основная доходная статья бюджета. Цены начали снижаться на фоне опасений в связи с эпидемией коронавируса, но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи.
В России, по официальным данным, уже почти две тысячи зараженных коронавирусом. В этой связи эту неделю Владимир Путин решил объявить нерабочей. Но к призыву остаться дома многие не прислушались. Поэтому сегодня Путин высказался жестче, призвав относиться к нарушению карантина как к преступной халатности. Власти собираются ужесточить и контроль за соблюдением самоизоляции.
Москва на особом режиме. Причина - коронавирус. И если по всей России на сегодняшний день 10 зараженных, то почему в столице вводятся строгие меры с самоизоляцией и принудительными больничными? И как особый режим действует на практике?