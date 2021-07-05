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Цена на нефть

05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Страны ОПЕК+ прервали переговоры по квотам добычи нефти 05.07.2021

Сообщение о том, что страны ОПЕК+ не смогли достигнуть компромисса по квотам добычи в августе, привело к повышению мировых цен на нефть.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

ОПЕК+ разрешила России и Казахстану увеличить добычу нефти 04.03.2021

В целом Организация стран-экспортеров нефти и 10 государств-партнеров продолжила курс на дальнейшее сокращение производства нефти.
HANDOUT - An aerial photograph shows Shell's Brent Delta Platform in the Northern North Sea (undated photo). EDITORRIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT: «Photo: Ross Johnston ARPS/Shell» - ACHTUNG: nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung der Quelle: «Foto: Ross Johnston ARPS/Shell» (Zu dpa «- Brent geht zur Neige - Entsorgung wird eine Herkulesaufgabe») |

Цена на нефть превысила годовой рекорд 08.02.2021

Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше 60 долларов за баррель. Участник рынка надеются на дальнейший рост.
File photo illustration shows a reflection of a yearly chart of U.S. dollars and Russian roubles on rouble notes in Warsaw, Poland, November 7, 2014. The Russian rouble weakened to a new record low against the dollar on January 20, 2016, as the mood on global markets was torrid and oil prices slumped. REUTERS/Kacper Pempel/Files Reuters/K. Pempel

Как вторая волна коронавируса отразится на курсе рубля? Прогноз Мовчана 01.10.2020

Ждать ли роста доллара и евро до конца года, как это связано со второй волной пандемии, стоит ли сейчас переводить сбережения в валюту? На эти вопросы ответил DW экономист Андрей Мовчан.
1174461 Russia. 07/03/2012 An oil pumper of the Lukoil company at a well cluster near the city of Kogalym. Iliya Pitalev/RIA Novosti |

Россия в ОПЕК+: от нарушителя до блюстителя порядка 14.06.2020

После резкого обвала цен на нефть Россия не только согласилась сократить добычу "черного золота" на 20 процентов, но и рьяно следит за соблюдением правил ОПЕК+ другими странами.
Erdölraffinerie in der Wüste von Katar. Qatar oil refinery | Verwendung weltweit

Цена нефти марки WTI стала отрицательной впервые в истории 20.04.2020

Стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем рухнула до минус 37,63 доллара за баррель. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов.

Смута зреет. Путин на связи с Россией. Трамп приказал мириться – "Заповедник", выпуск 118, 12.04.20 12.04.2020

Путин, Сечин, Шойгу, Мишустин и Собянин в сказании о Великом Хане Путине и дани, наложенной на русский народ. Послание Путина о мерах по поддержке россиян. Трамп, принц Салман, Путин, Лукашенко, Меркель, Макрон и Си в античной сценке о новой нефтяной сделке. Смотрите в 118-м выпуске "Заповедника"!

Коронавирус и нефтяная война РФ и Саудовской Аравии (07.04.2020) 07.04.2020

Дональд Трамп своим твитом "заставил" Москву и Эр-Риад начать решать нефтяной кризис. Ремарка Владимира Путина привела к переносу встречи ОПЕК+. Немецкие аналитики - о причинах и последствиях нефтяной войны.

Коронавирус: почему Путин продлил "каникулы" до 30 апреля. DW Новости (02.04.2020) 02.04.2020

Кремль пошел на беспрецедентное решение. Владимир Путин продлевает "каникулы" в стране почти на четыре недели и объявил нерабочим весь апрель. В Кремле явно осознают опасность коронавируса и хотят снизить риски его взрывного распространения. Путин признал, что переломить ситуацию в Москве не удается.

Нефтяная война: кто на пороге краха – Россия или саудиты, и при чем тут Трамп? DW Новости (01.04.20) 01.04.2020

Коронавирус стал ударом для глобальной экономики, и Россия не исключение. Но российская экономика страдает и от крайне низких цен на нефть. Ведь экспорт энергоносителей - основная доходная статья бюджета. Цены начали снижаться на фоне опасений в связи с эпидемией коронавируса, но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи.

Коронавирус: жесткий карантин в Москве и как будут отслеживать нарушителей (DW Новости 30.03.2020) 30.03.2020

В России, по официальным данным, уже почти две тысячи зараженных коронавирусом. В этой связи эту неделю Владимир Путин решил объявить нерабочей. Но к призыву остаться дома многие не прислушались. Поэтому сегодня Путин высказался жестче, призвав относиться к нарушению карантина как к преступной халатности. Власти собираются ужесточить и контроль за соблюдением самоизоляции.
07.03.2016 Inflation data. File photo dated 16/03/07 of an oil rig. Inflation is set to hold steady at 2.4\% when official data is published this week, despite a jump in oil prices contributing to the cost of petrol rocketing. Issue date: Sunday June 10, 2018. Oil prices were rising in May following US President Donald TrumpÕs decision to walk away from the Iran nuclear deal, raising the prospect of a disruption in supply from the Middle East. See PA story ECONOMY Inflation. Photo credit should read: Danny Lawson/PA Wire URN:36931829 |

Цены на нефть упали до минимумов с 2002-2003 годов 18.03.2020

Стоимость нефти марки Brent снизилась до 24,9 доллара за баррель, WTI - до 21,5 доллара. Это рекордное падение за последние 17-18 лет.
Belarus' President Alexander Lukashenko (R) meets with his Russian counterpart Vladimir Putin during peace talks in Minsk, February 11, 2015. The four leaders meeting on Wednesday for peace talks in Belarus on the Ukraine crisis are planning to sign a joint declaration supporting Ukraine's territorial integrity and sovereignty, a Ukrainian delegation source said. REUTERS/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin (BELARUS - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS // eingestellt von se

Коронавирус вызовет рецессию экономик РФ и Беларуси: прогноз WIIW 17.03.2020

Институт WIIW опубликовал экономический прогноз для стран Восточной Европы с учетом пандемии COVID-19. Коронавирус приведет к сокращению роста экономики региона и рецессии в двух странах.
ARCHIV - 16.08.2019, Niedersachsen, Emlichheim: Tiefpumpen zür Erdölförderung stehen auf dem Gelände der Wintershall Dea. (Zur dpa-Berichterstattung zur Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien.) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Цены на нефть потерпели крупнейший обвал с 1991 года 09.03.2020

Рыночные цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран - членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи.

Был за границей - садись на карантин! DW Новости (06.03.2020) 06.03.2020

Москва на особом режиме. Причина - коронавирус. И если по всей России на сегодняшний день 10 зараженных, то почему в столице вводятся строгие меры с самоизоляцией и принудительными больничными? И как особый режим действует на практике?
The advertising label of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, shines at their headquarters in Vienna, Austria, Thursday, Dec. 5, 2019. The countries that make up the OPEC oil-producing cartel are meeting Thursday to decide whether to cut production in order to support the price of fuel and energy around the world. (AP Photo/Ronald Zak) |

ОПЕК рекомендует сократить объемы добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в день 05.03.2020

Во втором квартале 14 стран ОПЕК готовы сократить ежедневные объемы нефтедобычи на один миллион баррелей, если их партнеры снизят свою добычу на 500 тысяч баррелей.
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