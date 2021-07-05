Цена на нефть

Нефтяная война: кто на пороге краха – Россия или саудиты, и при чем тут Трамп? DW Новости (01.04.20)

Коронавирус стал ударом для глобальной экономики, и Россия не исключение. Но российская экономика страдает и от крайне низких цен на нефть. Ведь экспорт энергоносителей - основная доходная статья бюджета. Цены начали снижаться на фоне опасений в связи с эпидемией коронавируса, но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи.