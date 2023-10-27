Газ и нефть из России для Пакистана: что известно

Поставки топлива из России в Пакистан пока носят пробный характер, а их жизнеспособность зависит от реакции Запада. Впрочем, эксперты сильно сомневаются и в технической реализуемости этих замыслов.

Пакистан стремится найти новых поставщиков нефти и газа, а Россия хочет компенсировать потерю западных покупателей своих энергоносителей новыми соглашениями на Востоке. Таков глобальный фон, на котором несколько недель назад появилась примечательная новость: посольство России в Пакистане сообщило в своем аккаунте в соцсети X о том, что в конце сентября в Пакистан из РФ прибыла первая партия сжиженного углеводородного газа (СУГ, он же сжиженный нефтяной газ, СНГ). 100 тонн газа прибыли через территорию Ирана. Сейчас, согласно сообщению посольства, идут переговоры о поставке второй партии.

Информацию вскоре подтвердил пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф, написавший в той же соцсети Х, что этот день станет "переломным" для его страны. При этом сентябрьской партии газа предшествовала еще одна пробная поставка из России - только уже нефти. В июне партия энергоносителя марки Urals была доставлена в Пакистан с перегрузкой в Омане, после чего прошла переработку на заводе компании Pakistan Refinery Limited. Переработка тоже была пробной и, по сообщениям, прошла успешно.

Эксперты, впрочем, пока не демонстрируют особого оптимизма и указывают на целый ряд как технических, так и политических сложностей в российских поставках Пакистану.

Проблемы переработки российской нефти

Потребность Пакистана в энергоносителях растет с каждым годом. По данным Управления международной торговли при министерстве торговли США (ITA US), собственная добыча нефти обеспечивает лишь около 20% потребностей страны. По газу ситуация не столь драматическая, но тоже напряженная - в итоге нехватку и того, и другого Исламабад вынужден покрывать с помощью импорта. Крупнейшими поставщиками энергоносителей до сих пор являются Саудовская Аравия и ОАЭ. Но, как оценили эксперты, средняя стоимость поставляемой из этого региона нефти составляет 84 доллара за баррель, в то время как российскую сырую нефть Исламабад с учетом ценового "потолка" сможет купить за 60 долларов.

Но действительно ли выигрыш так очевиден? Живущий в Исламабаде экономист Рана Абрар Халид указывает, что российская нефть относится к числу "тяжелых" сортов, отличающихся высокой степенью вязкости, и что в данный момент пакистанские НПЗ не могут перерабатывать ее, не пройдя переоснащения, которое потребует крупных инвестиций. Поэтому, по данным эксперта, "в Пакистане попытались смешивать сорта "тяжелой" и "легкой" нефти, но эксперимент сочли неудачным".

Источник DW в пакистанских правительственных структурах подтвердил слова Халида, добавив, что, например, у Индии мощностей для переработки российской нефти намного больше.

Российская нефть и проблема расчетов

Но одной лишь переработкой сложности не исчерпываются. После введения западными странами санкций против России за нападение на Украину большинство расчетов в международной системе банковских переводов SWIFT с российскими поставщиками невозможны. Так как же Исламабад расплатился с Москвой за обе пробные поставки? Информация, озвученная мировым СМИ в последние месяцы пакистанскими официальными лицами, противоречива. Так, пакистанский министр нефти Мусади Малик заявил агентству Reuters, что за июньскую поставку нефти с Россией расплатились китайскими юанями. При этом министр энергетики Пакистана еще до самой поставки рассказал, что сделка будет оплачена в американских долларах.

Как показывают события последних месяцев, валюта расчета может играть существенную роль. Например, вызванный западными санкциями отказ от доллара в расчетах между РФ и Индией и переход на расчеты в индийской рупии привел к тому, что в банках Индии зависли огромные суммы, которые российские компании не могут вывести из Индии из-за особенностей местного законодательства, а в торговле между двумя странами возник многомиллиардный дисбаланс. Как стало известно в середине октября, перейти на расчеты в юанях Дели отказался, что может поставить под вопрос дальнейшие индийско-российские сделки.

Риски для Исламабада

Наконец, закупки российской нефти несут для Исламабада и политические риски.

В последние месяцы пакистанские власти стремятся улучшить отношения с Вашингтоном, страна получила новый транш кредитов от Международного валютного фонда и ведет переговоры о выделении денег с целым рядом международных организаций. При этом, как отмечает Ноор Фатима, аналитик Международного исламского университета в Исламабаде, в США внимательно смотрят на последние энергетические сделки с РФ. "В США не будут рады нашему сближению с Россией," - говорит она, подчеркивая впрочем, что Пакистану следует не поддаваться давлению и действовать исходя из собственных интересов.

Схожее мнение высказывает и Зафар Наваз из исламабадского университета Quaid e Azam. Однако он не исключает, что при определенных условиях Вашингтон даже может наложить на Пакистан вторичные санкции или повлиять на международные организации с целью помещать выдаче кредитов стране. "Запад может прибегнуть к разной тактике для того, чтобы помешать покупкам у России нефти и газа", - считает эксперт.

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