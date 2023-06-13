Госминистр Пакистана: За нефть из РФ заплатили в юанях

По словам Мусадика Малика, российскую сырую нефть со скидкой, поставленную в Карачи, оплатили в китайской валюте, пишет Reuters.

Пакистан заплатил за российскую сырую нефть со скидкой, поставленную в Карачи 11 июня, в рамках сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой в начале этого года, в китайской валюте, а не в американских долларах. Об этом сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик в телефонной беседе с Reuters, выдержки из которой агентство опубликовало в понедельник, 12 июня.

"Оплата произведена в юанях", - отметил он, не раскрыв при этом коммерческих деталей, включая цену или полученную скидку.

Речь идет о первой правительственной нефтяной сделке с РФ, пишет Reuters, при этом объем апрельской закупки составил 100 000 тонн, из них 45 000 тонн были доставлены в порт Карачи, остальной объем находится в процессе транспортировки. Пакистан получил российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals, уточнил министр.

Нефть будут перерабатывать в Пакистане

Пакистан переживает экономический кризис и столкнулся с острой проблемой платежного баланса, что грозит дефолтом по внешнему долгу, отмечает Reuters. По его данным, валютных резервов, хранящихся в Центробанке, едва хватает, чтобы покрыть месячный объем контролируемого импорта. На фоне недостатка финансирования сделка со скидкой - на руку властям в Исламабаде, пишет агентство. Кроме того, пакистанские власти нацелены на бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном в обход расчетов в долларах, отмечают журналисты.

Pakistan Refinery Limited будет перерабатывать российскую сырую нефть, уточнил Малик. По его словам, проведены все необходимые испытания, сырье пригодно для переработки и реализации на местном рынке.

Разгрузка контейнеров должна была начаться 12 июня

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что разгрузка контейнеров с нефтью должна была начаться 12 июня. В мае министр энергетики Хуррам Дастгир Хан утверждал, что пакистанские власти оплатили покупку в долларах.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами "Большой семерки" и Австралией из-за войны России против Украины. В этот же день начало действовать эмбарго Евросоюза на поставляемую морем нефть из РФ, а также вступило в силу ограничение цен на российские нефтепродукты.

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