Цены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!

Экономика и бизнесГлобальные темыЦены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!1 ч. назад1 ч. назадОрганизация стран-импортеров нефти и ее партнеры по ОПЕК+ договорились в 2024 году снизить объемы добычи. Саудовская Аравия намерена это сделать уже в июле. Как? Ответ в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4SCoBФото: DWРекламаСмотрите также:Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественноTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video