  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экономика и бизнесГлобальные темы

Цены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!

1 ч. назад

Организация стран-импортеров нефти и ее партнеры по ОПЕК+ договорились в 2024 году снизить объемы добычи. Саудовская Аравия намерена это сделать уже в июле. Как? Ответ в карикатуре DW.

https://p.dw.com/p/4SCoB
Карикатура - мужчина в арабском одеянии закрывает спиной брешь в хранилище с надписями "ОПЕК" и "Нефть".
Фото: DW

Смотрите также:

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Добыча нефти в России

Страны ОПЕК+ снижают план добычи нефти

Страны ОПЕК+ снижают план добычи нефти

Реагируя на падение спроса на нефть, страны-экспортеры договорились о снижении добычи в 2024 году. Россия продолжит свое добровольное снижение добычи до декабря 2024 года.
Экономика и бизнес14 ч. назад
НПЗ в индийском штате Гуджарат

Импорт нефти из России в Индию. Оплата возможна только в рупиях?

Импорт нефти из России в Индию. Оплата возможна только в рупиях?

Индия оплачивает нефть из РФ рупиями, которые российские экспортеры не могут использовать из-за санкций Запада. Это сильно осложняет торговлю между двумя странами, поскольку им трудно найти альтернативную валюту.
Экономика и бизнес18 мая 2023 г.
Бензовоз привез заказанный немецким домовладельцем топочный мазут

Обвал цен на нефть и мазут: Россия и ОПЕК+ явно просчитались

Обвал цен на нефть и мазут: Россия и ОПЕК+ явно просчитались

Сокращение добычи с мая ничего не дало: котировки падают из-за событий в США и данных из Китая. Домовладельцам в ФРГ рекомендуют запасаться подешевевшим мазутом на следующую зиму.
Экономика и бизнес3 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Женщина-сапер во время тренировки

Минобороны: Более 60 тыс. женщин защищают Украину

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчина в арабском одеянии закрывает спиной брешь в хранилище с надписями "ОПЕК" и "Нефть".

Цены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!

Цены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!

Экономика и бизнес1 ч. назад
В Берлине, как и во многих городах мира, демонстранты поздравляли Алексея Навального с днем рождения

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Общество20 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика4 июня 2023 г.
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес4 июня 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Война, день 465-й: Украина готова к контрнаступлению

Война, день 465-й: Украина готова к контрнаступлению

Конфликты3 июня 2023 г.
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
На главную страницу