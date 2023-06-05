Цены на нефть и объемы добычи, или Все средства хороши!

1 ч. назад 1 ч. назад

Организация стран-импортеров нефти и ее партнеры по ОПЕК+ договорились в 2024 году снизить объемы добычи. Саудовская Аравия намерена это сделать уже в июле. Как? Ответ в карикатуре DW.