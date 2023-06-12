  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экономика и бизнесПакистан

Пакистан впервые получил нефть из РФ

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Пакистан купил российскую нефть по скидке, выгрузка сырья начнется 12 июня.

https://p.dw.com/p/4SS6n
Russland, Yamashinskoye | Tatneft Erdöl-Förderung
Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Первая партия сырой нефти из России прибыла в Пакистан, сообщил премьер-министр страны Шехбаз Шариф. По его словам, сырье было приобретено со скидкой, а разгрузка контейнеров начнется в понедельник, 12 июня.

Россия поставила нефть Пакистану впервые. Как сообщал в мае министр энергетики Хуррам Дастгир Хан, пакистанские власти оплатили покупку в долларах. Ранее телеканал Express News писал, что скидка могла составить до 18 долларов за баррель. В конце 2022 года пакистанская газета The News утверждала, что Исламабад запросил у Москвы скидку в 30-40%, однако тогда переговоры успехом не увенчались.

Санкции против российской нефти

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами "Большой семерки" (G7), и Австралией из-за войны России против Украины. В этот же день начало действовать эмбарго Евросоюза на поставляемую морем нефть из РФ, а также вступило в силу ограничение цен на российские нефтепродукты  - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

Смотрите также:

Путин тянет Казахстан на дно: что Токаев предложит ЕС?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боец украинской армии с переносной системой ПВО

SIPRI: Война в Украине сделала мир менее безопасным

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Конфликты10 июня 2023 г.
Заставка программы "Геофактор" на DW

Германия и Россия: отчуждение растет

Германия и Россия: отчуждение растет

Политика10 июня 2023 г.29:58 мин.
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество10 июня 2023 г.
Дрон типа Vector, производимый для Вооруженных сил Украины в Германии компанией Quantum Systems

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Технологии10 июня 2023 г.
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы9 июня 2023 г.
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Политика9 июня 2023 г.
На главную страницу