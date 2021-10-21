Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ХСС, Христианско-социальный союз

Консервативная партия, долгие годы правящая в Баварии. Вместе с ХДС образует единую фракцию в бундестаге.

Христианско-социальный союз был официально учрежден на съезде в Вюрцбурге 13 октября 1945 года. Сегодняшний ХСС позиционирует себя как консервативная партия и выступает за воплощение христианских общечеловеческих идеалов в государственной политике. С 1962 по 2008 год ХСС удерживал абсолютное большинство голосов в ландтаге Баварии. Партия регулярно участвует в выборах в бундестаг, где вместе с ХДС образует единую фракцию.Председателем ХСС и одновременно премьер-министром Баварии на данный момент является Хорст Зеехофер.

Kuppel, Reichstag, Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2" 21.10.2021

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами 29.09.2021

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ 29.09.2021

Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Партия Меркель проиграла выборы в бундестаг 27.09.2021

Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

Главные кандидаты в канцлеры ФРГ заявили о намерении сформировать правительство 26.09.2021

Социал-демократ Олаф Шольц уверен, что по итогам выборов в бундестаг СДПГ получила мандат от избирателей. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет говорит о "коалиции будущего".
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв 26.09.2021

На выборах в бундестаг вперед выходит СДПГ, у нее 25,8% голосов против 24,1%, которые набирает блок ХДС/ХСС, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты.
Hand mit Stift, Wahlzettel, Wahlschein, Stimmzettel, Bundestagswahl 2009, Briefwahl || Modellfreigabe vorhanden

Явка на выборах в Германии может составить 76% 26.09.2021

Доля проголосовавших избирателей на выборах в бундестаг может составить 76%. Подсчеты осложняет большое количество тех, кто голосовал, отправляя бюллетени по почте.
Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии 26.09.2021

В Германии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах в парламент ФРГ консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.
Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und seine Frau Susanne bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат от ХДС/ХСС на выборах в ФРГ нарушил тайну голосования 26.09.2021

Когда Армин Лашет опускал бюллетень в урну, он сложил бланк так, что стало понятно, что он поддержал свою партию - ХДС. Глава избиркома сообщил, что бюллетень "уже не может быть отсортирован и считается действительным".

Сможет ли Армин Лашет стать канцлером? 15.09.2021

Армин Лашет - глава самой крупной федеральной земли Германии и кандидат на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХССАнгелы Меркель. Он критикует Кремль за арест Навального, считает, что снимать санкции с России рано, но поддерживает строительство "Северного потока 2".
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: SPD Olaf Scholz - Repsekt für Dich *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming federal election in September are attached to light poles and street signs on the Anger in the picture SPD Olaf Scholz Repsekt for you

Перед выборами в бундестаг ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консерваторов 29.08.2021

Если бы выборы в бундестаг состоялись на этой неделе, за СДПГ проголосовали бы 24 процента избирателей, за консервативный блок ХДС/ХСС - 21 процент, за "зеленых" - 17 процентов.
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: CDU Antje Tillmann, SPD Carsten Schneider und Bündnis90 Die Grünen *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming Bundestag election in September are attached to light poles and street signs on the Anger in the picture CDU Antje Tillmann, SPD Carsten Schneider and Bündnis90 Die Grünen

Социал-демократы ФРГ обошли блок Меркель еще в одном рейтинге 27.08.2021

Социал-демократы Германии все увереннее опережают по популярности христианские партии. Согласно опросу социологического института YouGov, поддержать СДПГ готовы 24%, а блок ХДС/ХСС - 22% избирателей.
Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geben nach der Klausur der Spitzen von CDU und CSU eine Pressekonferenz zum gemeinsamen Wahlprogramm für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ 25.08.2021

За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.
Ein Grossflächen-Plakat wirbt mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz für die SPD. Sieben Wochen vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zum Bundestag haben die Parteien damit begonnen, Wahlplakate aufzuhängen oder aufzustellen. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: Немецкие социал-демократы впервые за 15 лет опередили консерваторов 24.08.2021

Блок консервативных партий ХДС/ХСС, к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель, показывает худшие результаты с 1984 года.
Показать еще