ХСС, Христианско-социальный союз

Консервативная партия, долгие годы правящая в Баварии. Вместе с ХДС образует единую фракцию в бундестаге.

Христианско-социальный союз был официально учрежден на съезде в Вюрцбурге 13 октября 1945 года. Сегодняшний ХСС позиционирует себя как консервативная партия и выступает за воплощение христианских общечеловеческих идеалов в государственной политике. С 1962 по 2008 год ХСС удерживал абсолютное большинство голосов в ландтаге Баварии. Партия регулярно участвует в выборах в бундестаг, где вместе с ХДС образует единую фракцию.Председателем ХСС и одновременно премьер-министром Баварии на данный момент является Хорст Зеехофер.