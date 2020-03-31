Хроника пандемии: Число инфекций в США удвоилось за пять дней 

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 860 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч. DW следит за событиями 1 апреля.
В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 860 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 42 тысячи человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 1 апреля (время московское).
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Великобритания призывает в армию из запаса 3000 резервистов - пока на полгода. По сообщению министерства обороны, они должны будут оказывать системе здравоохранения страны поддержку как в собственно медицинской сфере, так и в области логистики.
Число инфекций в США удвоилось за пять дней
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В США подтвержденное число инфицированных удвоилось за пять дней - если 27 марта оно составляло 100 тысяч, то к 1 апреля превысило 207 тысяч. Число жертв вируса увеличилось за сутки на 555 и составило 4609.
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Бюро исполкома Российского футбольного союза продлило паузу в футбольных турнирах до 31 мая. Старт нового сезона, по словам президента РФС Александра Дюкова, будет перенесен на август-сентябрь.
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Франция стала четвертой страной (после Италии, Испании и США), в которой от нетипичной пневмонии скончались более 4000 человек. По словам представителя правительства, число жертв коронавируса увеличилось за последние сутки на 509 до 4032. При этом пока статистика охватывает только умерших в больницах, к этой цифре должны быть добавлены скончавшиеся в домах престарелых. Общее число инфицированных составило 56 989.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить режим чрезвычайной ситуации. До принятия этого закона режим ЧС могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.
Число заражений коронавирусом в Италии превысило 110 000
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В Италии число новых заражений коронавирусом в среду увеличилось до 4782 по сравнению с 4053 днем ранее. Общее количество выявленных инфекций, по информации гражданской обороны, составляет 110 574. Количество смертей выросло на 727 до 13 155.
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Ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции в России становится все более серьезной, заявил президент страны Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства. "У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом", - заявил он.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за продление нерабочего периода в России, объявленного в связи с угрозой коронавируса. Период инкубации для SARS-CoV-2 составляет две недели, поэтому период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, заявила она на брифинге. По словам главы ведомства, уже виден результат принятых в России мер, в том числе, решения о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране. "Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это безусловная задача нашего грядущего периода", - добавила Попова.
Отменен Уимблдонский турнир
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Впервые за последние 75 лет отменяется проведение Уимблдонского турнира по теннису, сообщил Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). "Учитывая масштабы этого глобального кризиса, мы считаем правильным решение отменить турнир 2020 года и вместо этого сосредоточиться на том, как мы можем использовать наши ресурсы для помощи членам наших местных общин и остальным", - заявили организаторы. 134-й Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, указывается далее.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отменил проведение всех игр Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, будут отложены все международные матчи женских и мужских сборных, запланированные на июнь, в частности, квалификационные матчи чемпионата Европы. Финал ЧЕ-2020 был уже ранее перенесен на 2021 год.
Пасха в Германии попадает под карантин
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Федеральное правительство Германии и власти федеральных земель договорились продлить существующие ограничительные меры и на период после пасхальных праздников, отмечаемых в середине апреля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после телефонной конференции с премьер-министрами земель. Кроме того, власти призывают граждан отказаться от частных поездок во время пасхальных каникул.
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Коронавирус выявлен у четырех сотрудников Роскосмоса, сообщила российская госкорпорация. Заразившиеся не имели контактов с экипажем космического корабля "Союз МС-16", который готовится к старту 9 апреля с Байконура, пишет "Интерфакс".
Чечня закрывает границы
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Из-за пандемии коронавируса Чечня первой среди российских регионов полностью закрывает границы республики. С 5 апреля будет полностью остановлен въезд и выезд наземным и авиационным транспортом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram. Исключение составит транспортировка продовольствия и медицинские перевозки, уточнил он.
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Британский престолонаследник принц Чарльз впервые выступил с обращением к общественности после перенесенной коронавирусной инфекции. "Никто из нас не может сказать, когда это закончится. Но этом закончится", - заявил он и призвал не терять надежды и веры в себя и других.
НАТО может взять на себя координирующую функцию
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НАТО может взять на себя координирующую функцию в борьбе против коронавируса, в частности, в области логистики при организации транспортных рейсов, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Он пообещал использовать все возможности, чтобы помощь особенно пострадавшим в ходе пандемии странам. При этом главной задачей НАТО остаются сдерживание и оборона, подчеркнул он и напомнил, что существовавшие до сих пор угрозы, такие как международный терроризм, никуда не исчезли, поэтому НАТО должна оставаться дееспособной, несмотря на пандемию SARS-CoV-2.
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За прошедшие две недели правительство Германии организовало возвращение в страну 187 тысяч отпускников, не имевших возможности вернуться в страну в связи с отменами авиарейсов и закрытием границ, в их числе 3 тысячи граждан других стран ЕС. Больше всего - около 12 тысяч - немецких граждан остаются в Новой Зеландии. Еще несколько тысяч немцев не могут вернуться из Таиланда и ЮАР.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса наиболее тяжелым глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Она угрожает каждому жителю планеты и, по всей видимости, приведет с самой серьезной рецессии за последнее время, заявил он. Кроме того, по словам главы ООН, пандемия коронавируса может усилить нестабильность, волнения и конфликты во всем мире. Поэтому Гутерриш призвал мировое сообщество дать "более сильный и эффективный ответ " на глобальную вспышку коронавирусной инфекции.
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Бундесвер продолжает доставлять тяжелобольных пациентов из Северной Италии на лечение в Германию. Специально оборудованный аэробус вылетел в Бергамо, чтобы забрать шесть больных пневмонией COVID-19 и доставить их в Кельн, сообщила пресс-служба военной авиации ФРГ.
Фон дер Ляйен предложила создать инструмент помощи пострадавшим компаниям
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила создать европейскую программу помощи компаниям, вынужденным из-за пандемии переводить сотрудников на сокращенный график. Подобные меры были приняты во время финансового кризиса в 2008 году и помогли миллионам людей и компаний, отметила она в распространенном в соцсетях видеопослании. Новый инструмент SURE должен поддержать страны, наиболее сильно пострадавшие от коронавируса, в том числе Италию и Испанию и позволить сохранить во время кризиса миллионы работчих мест, указала фон дер Ляйен.
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Таджикистан остается одной из немногих стран мира, в которых до сих пор нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса SARS-CoV-2. Более 700 исследований на коронавирус, проведенные в Таджикистане, дали отрицательные результаты, сообщила постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Душанбе Галина Перфильева. По ее словам, Минздрав Таджикистана совместно с ВОЗ направляли материал для подтверждения отрицательных случаев в Москву и Лондон, все повторные исследования отрицательных результатов в Таджикистане тоже получили негативные результаты.
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Жесткий карантин в китайском городе Ухань, введенный в самом начале вспышки коронавируса SARS-CoV-2, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции, сообщила группа ученых из Китая, США и Великобритании. По их мнению, первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер.
Путин работает дистанционно и ежедневно проходит тесты на коронавирус
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Президент РФ Владимир Путин перешел на дистанционный режим работы, совещание с правительством 1 апреля впервые пройдет посредством телеконференции. В связи с распространением коронавируса Путин изменил манеру приветствия и не здоровается за руку при личных встречах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, после визита в московскую городскую клиническую больницу (ГКБ) № 40 в Коммунарке Путин и все его сопровождавшие ежедневно сдают тесты на коронавирус. Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заражен SARS-CoV-2.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал помощь местным авиакомпаниям в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авиаперевозки являются ключевой инфраструктурой страны, их нельзя ставить под угрозу, заявил он в парламенте.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут в ближайшие 10 дней, считает глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. При этом он сослался на положительный эффект ограничительных мер, принятых властями. Число инфицированных может вырасти на пике максимум в 10 раз, уверен эксперт.
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Американский производитель табачной продукции British American Tobacco работает над созданием вакцины от коронавируса. Как предполагается, биотехнологическое подразделение корпорации Kentucky BioProcessing при поддержки государственных ведомств с июня сможет производить от одного до трех миллионов доз в неделю. В настоящее время идут доклинические испытания препарата.
Число заражений коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек
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В Испании число выявленных заражений коронавирусом составило 102 136 человек. За сутки здесь зарегистрировано более 6 тысяч новых случаев. С начала пандемии в стране скончались 9053 пациента, 22 647 выздоровели.
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Самым возрастным пациентом в мире, который перенес COVID-19 и выписан из стационара с диагнозом "здоров", стал 93-летний житель Индии. Как сообщает издание Times of India, живущие в на юге страны Томас Абрахам и его 88-летняя супруга заразились коронавирусом в гостях у сына и невестки, которые в марте путешествовали по Италии. В течение нескольких дней состояние пожилых людей, помещенных в отделение интенсивной терапии, оценивалось как критическое. В Индии в данный момент зарегистрированы 1400 случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались.
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Минздрав Беларуси сообщил о втором скончавшемся от последствий заражения коронавирусом. В сообщении белорусского ведомства подчеркивается, что это "предварительные данные" и речь идет о "возрастном пациенте". Под медицинским наблюдением и на лечении, по данным ведомства, находятся 157 человек.
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В Европе общее число погибших от коронавирусной инфекции превысило 30 000 человек. На данный момент это самый пострадавший от пандемии контент. В глобальном масштабе больше всего жертв зарегистрировано в Италии - 12 428, Испании - 8 189 и Франции - 3523. В Китае за все время с начала вспышки инфекции в провинции Хубэй, с конца декабря 2019 года по 1 апреля 2020 года, погибли 3305 человек.
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В России за сутки - 440 новых случаев инфицирования
За сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Число скончавшихся от болезни выросло на 7 человек - до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.
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Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 апреля временно закрывает международный терминал D. Как сообщает "Интерфакс", решение принято из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Ранее, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов E и С. После 1 апреля все международные рейсы будут обслуживаться в терминале F. Прилетающие из-за рубежа пассажиры продолжат проходить тройной медицинский контроль: на борту, в зонах прилета и получения багажа.
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Число жертв пандемии коронавируса в США превысило 4000 человек. За последние сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19. Ее жертвами за это время стали 865 человек. Всего в Соединенных Штатах, по данным Worldometer, выявлено около 188 600 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Больше всего инфицированных - 75 983 - в штате Нью-Йорк, в Нью-Джерси выявлено 18 696 случаев.
В мире от COVID-19 скончались более 42 000 человек
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Во всем мире от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 42 000 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 850 000, выздоровели 178 100 человек. В Германии число инфицированных составляет около 72 000. Скончались 775 человек, выздоровели 16 100.
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Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы у коренного населения Колумбии - индейцев. Учитывая то, что индейцы живут в племенах и обладают слабой имунной системой, вирус у этой группы населения может быстро распространиться, предупреждают врачи.
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В Южной Корее за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 9 887. Три человека скончались. Количество летальных исходов таким образом выросло до 165.
Потеря вкуса и обоняния - важные симптомы заболевания
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Потеря вкуса и обоняния является, по данным британских ученых, одним из симптомом заражения коронавирусом. Исследование показало, что это отмечается в 60 процентах всех случаев заболевания. Ученые рекомендуют людям, у которых появились эти симптомы, не дожидаясь теста на коронавирус, уйти в добровольный карантин.
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Министр обороны США МАрк Эспер заявил, что не видит никакой необходимости в эвакуации моряков авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"). "Мы направим туда медицинскую помощь и дополнительный медицинский персонал", - заявил он.
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Власти Бразилии разрешили использовать армию для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. В частности, военные будут помогать в охране общественного порядка, обеспечивать безопасность больниц и медицинского персонала, помогать при распределениии медикаментов и проведении тестов на SARS-CoV-2. Число инфицированных в стране составляет 4500 человек, 165 из них скончались.
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В Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток. Каких-либо предзаболеваний у него не было.
Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер
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США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки, заявил Дональд Трамп. На утро среды в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.
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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. Инфицированы более ста человек из более чем четырехтысячного экипажа. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать", - заявил капитан Брет Крозье.
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Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. До 28 апреля остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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