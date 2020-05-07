Хроника пандемии: В ФРГ подали 1000 судебных исков против ограничительных мер

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,8 млн человек, скончались свыше 269 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 8 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превышает 3 млн 800 тысяч человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за развитием событий 8 мая (время московское).
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Более 100 врачей, медработников и специалистов в области здравоохранения со всего мира потребовали в открытом письме, чтобы корпорации Facebook Inc., Google Inc. и Twitter Inc. заняли более жесткую позицию в связи с дезинформацией, распространяемой применительно к пандемии коронавируса. "Наша задача - обеспечить безопасность людей. В настоящее время мы, однако, имеем дело не только с пандемией COVID-19, но и с всемирной "инфодемией", при которой дезинформация, распространяемая в социальных сетях, ставит под угрозу жизни людей по всему миру", - отмечается в послании. Подписи под ним поставили, в частности, четыре германских врача, включая главу института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиана Дростена (Christian Drosten) и вирусолога из Брауншвейга Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann). Она является научной сотрудницей Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца и профессором Технического университета.
В ВС США выявлено 7702 инфицированных коронавирусом
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Число инфицированных коронавирусом в вооруженных силах Соединенных Штатов составляет 7702, сообщили в Пентагоне. Из них наибольшее количество - 2125 военнослужащих - выявлено в ВМС США. При этом на борту атомного авианосца "Теодор Рузвельт", капитан которого - Бретт Крозье - был отправлен в отставку, после того как его записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки SARS-CoV-2 на борту стала достоянием гласности, коронавирусная инфекция диагностирована у 1155 членов команды.
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Странам с формирующимся рынком может потребоваться значительно больше, чем 2,5 трлн долларов (2,3 трлн евро) на борьбу с коронавирусом в свете ухудшения экономических прогнозов. Об этом заявила в ходе видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. "Думаю, что ситуация изменилась в худшую сторону. Этот кризис, судя по всему, продлится дольше. Сумма в 2,5 трлн долларов до конца 2020 года называлсь с учетом того, что ситуация к тому времени нормализуется", - пояснила она.
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Американская компания The Walt Disney Company 20 мая с соблюдением необходимых предосторожностей откроет часть магазинов и ресторанов в торговом центре Disney Springs, расположенном за пределами своих тематических парков в Орландо (штат Флорида). В корпорации подчеркивают, что это решение коснется в первую очередь тех бизнесов, которые принадлежат третьим лицам. Между тем сами парки Disney, закрытые в середине марта из-за пандемии, пока не будут возобновлять работу.
В суды Германии поступило около 1000 исков в связи с ограничениями из-за пандемии
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В конституционные и административные суды Германии поступило порядка 1000 срочных исков в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Заявители пытаются, в частности, оспорить требования к ношению масок в общественных в местах, запрет собраний, ограничения на поездки и предписания к отправлению церковных служб, а также правила, регулирующие работу магазинов. Об этом сообщили издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на Союз судей Германии. "Это указывает на то, что общее принятие ограничений, связанных с коронавирусом, постепенно исчезает и растет стремление к ослаблению режима", - подчеркнул председатель объединения Свен Ребен (Sven Rebehn).
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Принятые властями меры по поддержке российского бизнеса недостаточны. Такое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал в эфире YouTube-канала "Редакция". "Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки… не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес", - подчеркнул финансист. Глава Счетной палаты отметил, что сейчас готовится третий пакет мер поддержки экономики. По мнению Кудрина, его объем должен составить около одного триллиона рублей, "может быть, даже больше".
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Председатель французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола сообщил, что что от лица ФК в суд направлены два иска против руководства Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), принявшего решение о досрочном завершении сезона. По словам функционера, представители LFP не провели должной работы по взаимодействию с министерством социальных дел и здравоохранения, преждевременно отказавшись от спортивных мероприятий. "Лион" после принятия решения о завершении сезона остался на седьмом месте в турнирной таблице, что исключает участие команды в еврокубках в новом сезоне.
Лидер Северной Кореи поздравил председателя КНР с успехом в борьбе с коронавирусом
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с успехом в борьбе с коронавирусом. По данным госагентства ЦТАК, Ким поблагодарил Си за то, что тот "использовал шанс выиграть войну против беспрецедентной эпидемии, сохраняя при этом стратегический и тактический контроль над ситуацией в целом". Глава КНДР три недели не появлялся на публике. Лишь 1 мая ЦТАК передало, что он принял участие в мероприятии на заводе по производству удобрений. Кроме того, были распространены кадры с Кимом. До этого, 11 апреля, руководство КНДР одобрило резолюцию, которая предусматривала более строгие "национальные меры по защите жизни и безопасности" северокорейского населения в условиях распространения коронавируса. Были высказаны опасения, что "за короткое время устранение коронавирусной инфекции стало невозможным" и она будет распространяться - "независимо от границ и континентов".
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Главный врач московской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусной инфекцией, умерла после 43 дней, проведенных на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. "Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью", - сообщили в ведомстве.
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Дания с 11 мая хочет открыть торговые центры. Об этом сообщило правительство страны. С 18 мая в королевстве при соблюдении определенных условий начнут функционировать кафе и рестораны - при этом клиентам стоит ожидать, что часы работы будут сокращенными. Детям, начиная с пятого класса, разрешат вернуться к занятиям в школе. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 10 083 человека, скончались 514.
Трамп обсуждал с Германией стратегии борьбы с коронавирусом
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Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Гражданам предписано оставаться по месту жительства - кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, а также походов в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от дома и выноса мусора. В Московской области до конца месяца запрещено проведение спортивных и других массовых мероприятий. Закрыты рестораны, бани и салоны красоты. Ранее действие ограничений - также до 31 мая - продлил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Президент США Дональд Трамп обсуждал с Германией стратегии борьбы с коронавирусом. Об этом глава американской администрации сообщил, отвечая на вопрос DW, во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
ФРГ занимает второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса. В перечне из 40 стран, опубликованном на официальной странице фонда Deep Knowledge Group (DKG) из Лондона, Германия уступает лишь Израилю.
На вопрос DW о том, связывался ли он с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), чтобы получить совет о том, как бороться с пандемией, Трамп заметил: "Мы очень близки с Германией. У нас очень хорошие отношения с ФРГ". "Наши страны поддерживают связь друг с другом", - добавил он.
По словам Трампа, "Германия очень (хорошо. - Ред.)" справляется с распространением вируса нового типа. "У нее - очень низкий уровень смертности, как и у нас". Между тем, как свидетельствуют данные частного Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в то время как для ФРГ процент летальности (отношение числа умерших к числу зараженных. - Ред.) составляет 4,6, у Соединенных Штатов он достигает 6.
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Во время общения с губернатором Техаса Грегом Эбботтом 7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить России партию аппаратов искусственной вентиляции легких для больных COVID-19. "Мы отправим партию ИВЛ тогда, когда это будет нужно. Мы помогаем разным странам. России тяжело сейчас из-за COVID-19, они, как и все остальные, столкнулись с этой проблемой", - указал он. В Кремле подтвердили, что предложение поступало, однако как на него отреагировал президент РФ Владимир Путин, не уточнили.
Хроника событий 7 мая >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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