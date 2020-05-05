Хроника пандемии: Футбольный сезон в ФРГ стартует 15 мая

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии пневмонии COVID-19 общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 3,7 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 255 тысяч, выздоровели свыше 1,2 млн человек. Тем не менее одна за другой страны ослабляют ограничения, введенные в связи с распространением опасного вируса. DW следит за развитием событий 6 мая (время московское).

++23.30++

Власти бразильского штата Сан-Паулу 7 мая объявят бессрочный траур по умершим в результате COVID-19. Губернатор Жоау Дориа уточнил, что решение принято в знак уважения к родственникам и близким умерших. На территории штата менее чем за два месяца от коронавирусной инфекции скончались 3 тысяч человек. Всего в Бразилии, по данным Минздрава, зафиксировано свыше 114 тыс. случаев инфицирования, умер 7921 человек.

++22.17++

Матчи 36 клубов первой и второй немецкой футбольной бундеслиги возобновятся 15 мая при пустых трибунах, соответствующее решение принял в среду вечером президиум Немецкой бундеслиги. Игры чемпионата Германии были прерваны в связи с карантинными ограничениями, введенными в ФРГ после начал эпидемии коронавируса.

++21.40++

В Италии продолжается распространение коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным по состоянию на вечер среды, за прошедшие сутки в стране выявлено 1444 новых случаев инфицирования и общее их количество составляет теперь 214 475, а число летальных исходов пневмонии COVID-19 выросло на 236 до 29 684.

++21.00++

Нидерланды ослабляют ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. Со следующей недели в стране открываются парикмахерские, косметические и массажные салоны. Об этом заявил в среду премьер-министр Нидерландов, Марк Рютте. По его словам, с 1 июня откроются также рестораны, кафе, музеи, кино и театры, а также все школы, но при соблюдении строгих мер предосторожности. Одновременно в Нидерландах вводится обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. До сих пор в этой стране отмечена 41 000 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5204 с летальным исходом.

++19.30++

Вопреки упорному сопротивлению оппозиции, правительству Испании удалось заручиться в парламенте поддержкой в вопросе о продлении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Этот режим, введенный в стране 14 марта, продлевается до 24 мая и дает правительству право сохранять строгие ограничительные меры в интересах сдерживания распространения инфекции. Испания относится к числу стран, наиболее пострадавших от пандемии. По состоянию на среду, там отмечено более 220 тысяч случаев заражения коронавирусом и почти 26 тысяч смертей от вызываемой им пневмонии и ее осложнений.

++18.20++

Министр культуры России Ольга Любимов заразилась коронавирусом. Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь главы Минкульта, уточнив, что болезнь пока протекает в легкой форме и поэтому нет необходимости в госпитализации министра. Любимова стала третьим членом российского правительства, у которого подтвержден диагноз COVID-19. 30 апреля стало известно о заболевании премьер-министра Михаила Мишустина, который находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник. 1 мая был госпитализирован министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

++18.00++

Президент США Дональд Трамп изменил свою точку зрения и теперь хочет продолжить деятельность рабочей группы Белого дома по коронавирусной инфекции. Трамп написал в Twitter, что группа проделала "фантастическую работу" и будет продолжать работать неопределенный срок. В дополнение к вопросам разработки вакцин и вариантов лечения основное внимание должно быть уделено проблемам безопасности и методам возвращению страны к нормальной жизни.

++17.20++

Великобритания намерена до конца мая довести число тестов на коронавирус до 200 тысяч в день. Об этом рассказал журналистам официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона. Ожидается, что 10 мая глава правительства представит план постепенного ослабления карантинных мер.

++17.00++

После совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с руководителями федеральных земель принято решение о дальнейшем ослаблении карантинных мер. Открываются все магазины вне зависимости от размера торговых площадей, но при непременном сохранении условий социального дистанцирования и использовании масок. По всей Германии смягчаются ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Со второй половины мая возобновятся футбольные матчи первой и второй бундеслиги при пустых трибунах. Меры социального дистанцирования продлены до 5 июня, однако в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. В то же время федеральные земли должны будут возвращаться к карантинным мерам, если в течение семи дней будет фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.

++16.30++

С 12 мая в Москве планируют снять ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий. В то же время, как заявил мэр российской столице Сергей Собянин, вывод из самоизоляции сферы услуг является для Москвы преждевременным.

Экономическая активность в России упала на треть

++16.15++

Экономическая активность в России к концу апреля упала на 33% по сравнению с началом пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по реализации принятых мер для борьбы с инфекцией.

++16.00++

Новый коронавирус, возможно, стал быстро распространяться по миру не в начале 2020 года, а в конце 2019 года. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета. Кроме того, анализируя образцы генов полученных от семи с половиной тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, исследователи обнаружили мутации вируса SARS-CoV-2. Полученные сведения, возможно, помогут понять, как развивался вирус по мере его распространения.

++ 14.40++

Минобороны России с 7 мая начинает выводить из Италии военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также военных медиков. Об этом на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, военнослужащие, врачи и все, кто занимался дезинфекцией в городах Италии, будут поощрены.

Начиная с 22 марта в Италию 15 самолетами были переброшены военные вирусологи, специалисты Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

++14.00++

Правительство Германии представило законопроект о дальнейших мерах поддержки компаний и сотрудников на фоне пандемии коронавируса сообщил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). В частности, в ресторанах и кафе с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года снижен налог на добавленную стоимость. Вместо 19 процентов посетителям, заказывающим еду, придется платить лишь 7 процентов НДС.

Кроме того, документ предполагает увеличение доплаты государства сотрудникам, вынужденным работать по сокращенному графику. Речь идет о необлагаемых налогами выплатах в размере до 80 процентов от потерянной части заработной платы.

В Госдуме хотят отменить ЕГЭ-2020

++13.40++

В Государственной думе РФ выступили за отмену в этом году Единого государственного экзамена (ЕГЭ). "Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году", - заявил первый зампредседателя комитета по образованию и науке Олег Смолин "Интерфаксу". Он обратил внимание на неравные возможности детей при дистанционном обучении, которое зависит от наличия компьютера в доме.

++13.20++

От последствий коронавирусной инфекции скончался главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон Барсуков. "Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Троице-Сергиевой лавры.

++13.00++

Число случаев коронавируса в Испании за последние сутки возросло на 996 до 220 325, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде. 126 тысяч человек уже выздоровели, число летальных случаев увеличилось на 244 до 25 857.

В Германии заразились более 10 тысяч медиков

++12.40++

По данным Института имени Роберта Коха, с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом более 10 тысяч сотрудников сферы здравоохранения. В общей сложности, SARS-CoV-2 выявлен у 10 101 работника больниц, частных врачебных практик и медицинских экстренных служб. 16 из них скончались.

++12.20++

Связанный с пандемией коронавируса кризис приведет к беспрецедентному обвалу экономики в еврозоне, сообщила Еврокомиссия. ВВП европейского валютного союза в текущем году может снизиться на 7,7 процента, показатели не смогут восстановиться до прежнего уровня и в 2021 году, считает брюссельское ведомство.

Экономика 27 стран ЕС может сократиться на 7,4 процента, Германии - на 6,5 процента, считают в Брюсселе.

Страны Балтии открывают внутренние границы

++12.00++

С 15 мая откроются границы между Эстонией, Латвией и Литвой, сообщил в Facebook глава литовского правительства Саулюс Сквернялис. "Мы пришли к единому мнению, что все три страны Балтии должным образом обуздали распространение коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения друг друга", - отметил он. При этом граждане стран Балтии, возвращающиеся из других зарубежных государств, должны будут провести две недели в самоизоляции.

За минувшие сутки в Латвии было выявлено четыре новых случая коронавируса, в Эстонии - два случая, в Литве зафиксировано - пять новых случаев. При этом в Литве за последние 24 часа скончался один человек.

++12.00++

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к публикациям, содержащим недостоверную информацию о распространении и борьбе с коронавирусной инфекцией, обнаруженные в интернете прокуратурой ряда российских регионов. В частности, в Москве обратили внимание на распространение в "Одноклассниках" и на YouTube видеороликов с названиями "Коронавирус. Разоблачение", "Апокалипсис сегодня. Метка дьявола, чипизация планеты, часть 1" и "Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие, часть 3".

В них "сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов", отмечается в сообщении ведомства. В то же время, указывают правоохранители, ни Всемирная организация здравоохранения, ни правительство или другие официальные органы российской власти не подтверждают информацию об искусственной природе коронавирусной инфекции.

++11.40++

Юрий Дмитриев

Более 150 деятелей культуры, ученых, журналистов и общественных деятелей подписали открытое письмо на имя председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса с призывом освободить из СИЗО главу карельского отеделения "Мемориала" Юрия Дмитриева до решения по его делу. Авторы письма отмечают, что в СИЗО-1 Петрозаводска, где содержится историк, выявлены случаи заражения коронавирусом.

"Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься", - говорится в обращении и указывается на высокий риск серьезных осложнений у Дмитриева.

Коллективный иммунитет в Чехии незначителен

++11.20++

По предварительным результатам исследования, число не выявленных случаев коронавируса в Чехии крайне незначительно. "Главный результат состоит в тем, что степень иммунитета в чешском обществе очень низка", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, представляя промежуточные результаты исследования на наличие антител к SARS-CoV-2. Из 26 549 людей, у которых были взяты анализы, лишь 107 имели в крови специфические антитела. Таким образом, по оценке эпидемиологов, доля излечившихся от коронавируса граждан составляет не более 0,4 процента населения Праги и 0,2 процента жителей Брно.

++11.00++

Приложение Corona-Datenspende

Институт имени Роберта Коха сообщил о росте пользователей мобильного приложения Corona-Datenspende, предназначенного для сбора данных о распространении коронавируса в Германии. На данный момент приложение используют более 509 тысяч человек, заявил институт.

Приложение доступно, в частности, на смартфонах, "умных" часах и фитнес-браслетах, его можно загрузить в App Store и в Google Play. Для понимания тенденций, связанных с географическим распространением COVID-19, пользователей просят ввести свой почтовый индекс. Кроме того, им нужно будет указать свой пол, возраст, приблизительные рост и вес. Использование приложения возможно под псевдонимом.

Россия вошла в пятерку стран по числу инфицированных

++10.40++

Четвертый день подряд число инфицированных в России за сутки превысило 10 тысяч человек. Показатель выявленных случаев коронавируса за сутки возрос на 10 559 до 165 929 человек, сообщил оперативный штаб правительства РФ. Число летальных исходов, по этим данным возросло на 86 до 1537, число выздоровевших - на 1462 до 21 327.

Таким образом, Россия вошла в пятерку стран с наибольшим числом инфицированных SARS-CoV-2 в мире, еще больше случаев коронавируса выявлено в США, Испании, Италии и Великобритании. В Германии, по официальным данным, предоставляемым Институтом имени Роберта Коха, зафиксировано 164 807 случаев коронавируса. Во франции, по официальным данным, почти 133 тысячи инфицированных. Между тем, сайт волонтеров Worldometer представляет другие данные по этим странам - более 170 тысяч случаев во Франции и 167 тысяч в Германии.

Силуанов о причинах отказа от выплат населению

++10.20++

Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов не считает целесообразными прямые выплаты населению в качестве поддержки во времена пандемии коронавируса. "Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты", - заявил он в интервью "Ведомостям".

По словам Силуанова, правительство готовит третий пакет поддержки предприятиям, находящимся на вынужденных каникулах. "Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей", - отметил он.

ЕГЭ в России могут перенести на июль или август

++10.00++

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России может быть перенесен на середину июля - начало августа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в правительстве. В связи с этим начало учебного года в вузах, возможно, будет отложено до 1 октября, указывается далее.

++09.40++

За минувшие сутки в Украине коронавирус выявлен у 487 человек, тем самым общее число инфицированных возросло до 13 184 человек, сообщило министерство здравоохранения в Киеве. При этом скончались в общей сложности 327 человек (11 за последние сутки), выздоровели 2097.

++09.20++

В китайском Ухане, ставшем в конце 2019 года очагом нового коронавируса, дети начинают возвращаться в школы. 6 мая возобновилось очное преподавание в выпускных классах 121 средней школы Уханя, занятия проводятся при соблюдении жестких требований в отношении гигиены и социальной дистанции. По официальным данным, все учителя и школьники прошли тесты на коронавирус.

В ФРГ решат вопрос о втором этапе снятия локдауна

++09.00++

Правительство Германии и власти федеральных земель готовятся сделать второй большой шаг в отмене локдауна, сообщает агентство AFP со ссылкой на проект постановления по итогам совещания, которое пройдет через несколько часов в формате видеоконференции. Согласно документу, все школы ФРГ должны возобновить очное обучение еще до летних каникул. В детские сады всех 16 федеральных земель с 11 мая должна вернуться еще часть воспитанников. Кроме того, должны открыться все магазины - при соблюдении правил гигиены и ограничении допуска покупателей.

Предполагается также возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги еще в мае смогут продолжить проведение матчей, которое было прервано в марте. После первого этапа снятия локдауна 20 марта число новых заражений SARS-CoV-2 осталось на низком уровне, начала второй волны пока не наблюдается, отмечается далее в документе. Поэтому германская федерация и федеральные земли приступают ко второму этапу отмены локдауна, чтобы сохранить шансы молодежи на образование, ограничить экономический ущерб и снизить до самого необходимого ограничивающие свободу граждан меры, говорится далее в проекте документа.

Скоро в классы вернутся дети

В Москве - миллион тестов, задействованы в том числе федеральные лаборатории

++08.40++

В Москве проведен один миллион тестов на коронавирус, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в российской столице тестируют более 40 тысяч человек. В исследованиях задействованы городские, федеральные и частные лаборатории.

++08.20++

С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, на котором зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, будут вывезены 8,5 тысячи вахтовиков. На месте остнанутся 2 тысячи рабочих, которые будут "обеспечивать непрерывный производственный процесс", сообщил глава Якутии Айсен Николаев. По его данным, уже эвакуированы более тысячи нефтяников. "В разные регионы страны вывезены здоровые люди, имеющие двойные отрицательные анализы. Эта работа будет продолжаться, и по нашим планам каждый день будет вывозиться порядка 500 человек", - указал он далее.

Одновременно Николаев опроверг информацию о тысячах заражений SARS-CoV-2 на месторождении. Из пяти тысяч обработанных анализов сотрудников компании "Стройгаз" положительных результатов оказалось менее 250, сообщил он, добавив, что "распространение болезни будет исчисляться в несколько сотен, но никак не тысяч, как это обсуждается в СМИ". Между тем 3 мая главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Маланникова заявила, что у трети из 10 тысяч работников Чаяндинского месторождения "предварительно показан положительный результат" на коронавирус. Днем ранее зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, что SARS-CoV-2 выявлен у 3500 рабочих месторождения, но затем удалила свой пост.

++08.00++

Президент США Дональд Трамп проигнорировал требование надеть защитную маску при посещении фабрики Honeywell International в Аризоне, производящей респираторы N95 для медицинских работников. Вслед за ним от масок отказались и члены соповождавшей Трампа команды. Глава Honeywell Дариус Адамчик, в отличие от сотрудников, также был без маски.

В Германии планируют возможность локального восстановления локдауна

++07.30++

Отмена связанных с коронавирусом ограничений в Германии, по всей видимости, будет сопряжена с возможностью их возобновления в случае значительного роста новых заражений коронавирусом. Немецкие СМИ сообщают о том, что федеральное правительство и власти федеральных земель Германии согласовали правило локального восстановления локдауна при новых вспышках коронавирусной инфекции в отдельных городах или округах.

В частности, Reuters называет цифру "от 50 новых заражений на 100 тысяч населения за последние семь дней". При этом агентство ссылается на проект документа, подготовленного к запланированному на 6 мая совещанию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министров земель, на котором, среди прочего, будет решаться вопрос о возвращении всех школьников на занятия.

++04.10++

В материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрировано два новых заражения коронавирусом. В обоих случаях речь идет о прибывших из-за рубежа, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, не зафиксировано. Всего в стране с начала вспышки выявлено 82 883 заражения, 4633 человека скончались.

Тысячи человек в Airbnb и Virgin Atlantic будут уволены

++03.30++

Онлайн-сервис по краткосрочной аренде частного жилья Airbnb сократит 25 процентов персонала из-за кризиса, вызванного пандемией. Мера, которая коснется 1900 человек по всему миру, необходима, чтобы компании удалось пережить трудные времена, объяснил исполнительный директор Брайан Чески.

++03.00++

Власти Псковской области разрешили с 6 мая возобновить работу магазинам с отдельным входом с улицы, которые продают предметы, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. При этом появились новые требования к таким магазинам - персонал не должен пускать покупателей без защитных масок и перчаток, а в торговых залах обязательно наличие дезинфицирующих средств для рук. Кроме того, с 9 до 11 утра объекты розничной торговли за исключением аптек могут обслуживать только лиц старше 60 лет, следует из указа губернатора региона Михаила Ведерникова.

Самолет Virgin Atlantic в лондонском аэропорту Хитроу

++02.30++

Британская авиакомпания Virgin Atlantic намерена сократить 3150 сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Авиаперевозчик за 36 лет полетов "прошел через множество бурь, однако ни одна не была столь опустошающей", заявило руководство компании.

В Германии - 947 новых заражений

++02.00++

В Германии за последние сутки зафиксировано 947 новых заражений SARS-CoV-2. Общий показатель случаев коронавируса в стране за все время пандемии вырос до 164 807, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа от последствий инфекции скончались 165 человек, общее число летальных исходов увеличилось до 6996.

++01.00++

Саудовская Аравия направит 2 млрд риалов (490 млн евро) на финансирование импорта сельскохозяйственной продукции для поддержки продовольственной безопасности в свете пандемии. В первую очередь речь идет о таких продуктах как рис, кукуруза, сахар и соевые бобы.

Морской музей в Таллине

++00.30++

Музеи и выставочные залы Эстонии cмогут возобновить работу с 11 мая при соблюдении мер предосторожности. Так, в помещении обязательно наличие санитайзеров. Людям, находящихся в группе риска, рекомендуют носить защитную маску. Кроме того, разрешено принимать не более 10 человек. Посетители не могут собираться в группы более 2 человек (исключение сделано для членов семей) и должны соблюдать дистанцию в 2 метра. Раздача флаеров и мастер-классы временно запрещены.

С этого же дня торговые центры вновь смогут принять покупателей. Они обязаны носить защитные маски или их аналоги, а также соблюдать дистанцию.

С 10 мая в стране разрешены богослужения и религиозные мероприятия. А с 15 мая вновь откроются общеобразовательные школы, учреждения профессионального образования, высших учебных заведения, учреждения для повышения квалификации и молодежные центры.

++00.10++

Власти США изучают возможность распустить рабочую группу Белого дома по коронавирусу. Это может произойти в конце мая или начале июня и является признаком "значительного прогресса", заявил возглавляющий ее вице-президент Майк Пенс.

Целью группы была, среди прочего, мобилизация профильных органов власти и координация их действий. Ее место займет новая рабочая группа, которая сосредоточится на безопасном возобновлении экономической деятельности, сообщил президент Дональд Трамп. "Мы не можем держать страну закрытой на протяжении 5 лет", - подчеркнул глава Белого дома.

Хроника событий 5 мая >>>



Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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