Хроника пандемии: в мире уже больше одного миллиона инфицированных

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 203 страны и территории. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у одного миллиона человек, от последствий заболевания скончались свыше 50 тысяч, выздоровели почти 194 тысячи. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. Правительство Германии и власти федеральных земель страны договорились продлить ограничительные меры и после пасхальных праздников. DW следит за развитием событий 2 апреля (время московское).

++22.00++

Количество заразившихся коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 50 тысяч.

++21.30++

В Москве от COVID-19 скончался 39-летний мужчина, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в четверг. Это уже двадцатая смерть от вызываемой коронавирусом пневмонии в городе. До сих пор в столице не умирали пациенты с коронавирусом моложе 40 лет. Всего, по данным на четверг, в Москве выявлено 2475 случаев заражения коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.

Пандемия унесла жизни более 50 тысяч человек

++21.10++

Число смертей от COVID-19 по всему миру превысило по подсчетам американского университета Джонса Хопкинса отметку в 50 000. Общее число инфицированных приближается к миллионной отметке.

++21.05++

Общее число инфицированных коронавирусом в Италии по данным на вечер четверга составило 115 242 человека. Прирост за сутки - 4668 новых случаев, что приблизительно равно показателям трех предыдущих дней и подкрепляет надежды итальянских властей на замедление распространения пандемии в стране. Количество умерших от COVID-19 увеличилось на 760 до 13 915.

++20.30++

Из-за пандемии коронавируса демократы США откладывают запланированный на июль съезд партии для выдвижения своего кандидата в президенты. Съезд в городе Милуоки в штате Висконсин теперь должен состояться в течение недели после 17 августа, сообщило руководства Демократической партии.

Стремительный рост безработицы в США

++20.00++

В США число поданных заявлений на получение пособия по безработице подскочило до исторически рекордного уровня - за минувшую неделю первичное ходатайство подали 6,65 миллиона американцев, сообщило министерство труда в Вашингтоне. Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5 процента, в результате пандемии коронавируса подскочит до двухзначного показателя.

++19.00++

Председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил о проведении внеочередной пленарной сессии 16 и 17 апреля по проблеме экономических последствий пандемии коронавируса. Парламентарии вновь проголосуют дистанционно за новые меры в борьбе против COVID-19, заявил Сассоли. Он также указал, что Европарламент предоставил властям бельгийской столицы одно из зданий для лечения пациентов с коронавирусом, а также 100 автомобилей, то же самое парламент готов сделать в Люксембурге и Страсбурге.

Коронавирус обнаружен у главы парламента Ирана

++18.50++

Председатель меджлиса Ирана Али Ардашир Лариджани заразился коронавирусом, сообщил отдел парламента по связям с общественностью. 62-летний политик в настоящее время находится на карантине под медицинским наблюдением. Лариджани - один из самых влиятельных политиков Исламской Республики. По последним данным Министерства здравоохранения, число умерших от коронавируса в Иране увеличилось до 3160, а инфицированных- до более чем 50 000. Почти 4000 заболевших находятся в критическом состоянии.

++18.40++

Немцкий фармаконцерн Bayer AG переоснащает заводы в Европе для выпуска препарата от малярии хлорохин, показавшего свою эффективность для лечения пневмонии COVID-19. До сих пор медикамент под торговой маркой Resochin производился только в Пакистане, сообщил концерн в Леверкузене.

В Германии коронавирусом заразились 2300 врачей и медсестер

++18.20++

В Германии инфицированы коронавирусом 2300 медицинских работников клиник, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха. В действительности этот показатель еще выше, считает институт, занимающийся изучением инфекционных заболеваний.

++18.10++

Крематории в Нью-Йорке расширили часы работы в связи с ростом числа летальных исходов больных COVID-19. Похоронные бюро и директора кладбищ заявляют о крупнейшем росте спроса на их услуги за последние десятиления. В Нью-Йорке инфицированы коронавирусом десятки тысяч человек, около 1400 пациентов скончались.

++18.00++

Россия направит в Сербию специалистов для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора Владимира Путина и его сербского коллеги Александара Вучича. Телефонные переговоры состоялись по инициативе сербской стороны.

++17.50++

С 6 апреля временно закроется аэропорт Штутгарта. До 22 апреля в нем будут вестись работы по обновлению взлетно-посадочной полосы. Ранее их планировалось начать 23 апреля, но из-за пандемии коронавируса решено начать ремонт раньше. Аэропорт Франкфурта-на-Майне в тот же день объявил о закрытии одного из терминалов.

В Германии выступают за ношение масок в общественных местах

++17.40++

Большинство жителей Германии выступают за введение обязательного ношения защитных масок в общественных местах. 57 процентов опрошенных институтом Forsa заявили, что поддерживают требования ввести такое правило для посещения супермаркетов и проезда в общественном транспорте.

++17.30++

Правительство ФРГ урегулировало конфликт вокруг въезда в страну сезонных рабочих. Министерства внутренних дел, сельского хозяйства и труда согласовали распоряжение, согласно которому в апреле будет разрешен въезд примерно 40 тысячам работников из Восточной Европы для работы в немецком сельском хозяйстве. Еще 40 тысяч сезонных рабочих смогут приехать в Германию в мае. При этом въезд разрешен только воздушным транспортом.

++17.20++

Число летальных исходов от COVID-19 в Великобритании за сутки возросло на 24 процента до 2 921. У 33 718 человек из 163 тысяч сдавших тест выявлен коронавирус, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел в Лондоне.

Путин продлил нерабочий период до конца апреля

Владимир Путин

++17.00++

Нерабочие дни в России продлены до конца апреля с сохранением заработной платы, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам.

++16.50++

Все сотрудники корпорации Amazon в Европе и США со следующей недели будут в обязательном порядке носить защитные маски. Мировой лидер интернет-торговли также намерен ежедневно измерять температуру сотен тысяч работников и отправлять домой всех с температурой выше 38 градусов.

++16.40++

Испанский автомобилестроитель Seat, входящий в немецкий концерн Volkswagen, запускает производство аппаратов искусственной вентиляции легких на заводе в каталонском Мартореле. "С помощью нашего ноу-хау мы можем начать массовое производство оборудования, которое спасет жизни", - заявил представитель завода в Мартореле Николас Мора. Перед началом производства было проведено переоснащение завода, на производстве заняты 150 работников. Аппараты ИВЛ от Seat официально еще не допущены к эксплуатации.

В Минске признали четыре смерти от коронавируса

Меры против коронавируса в Минске

++16.30++

Власти Беларуси признали четыре летальных случая от последствий коронавируса и актуализировали статистику по заражениям в стране. На 2 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 254 пациентов, 11 из них нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, сообщило министерство здравоохранения в Минске. Под медицинским наблюдениям в Беларуси находятся 9,3 тысячи человек, речь идет о контактах 1-го и 2-го уровня с зараженными SARS-CoV-2.

++16.10++

В Нидерландах число летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции за сутки возросло на 166 до 1 339, сообщило министерство здравоохранения. Общее число выявленных случаев коронавируса возросло на 8 процентов до 14 697.

++16.00++

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила прием заявок от российских спортсменов на выступление в нейтральном статусе. По меньшей мере в следующие два месяца из-за пандемии коронавируса не будет проходить никаких международных соревнований, сообщила представитель организации Николь Джеффри.

++15.50++

Португалия продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней. Парламент в Лиссабоне утвердил соответствующий запрос правительства. Только один депутат проголосовал против.

++15.40++

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось во второй раз начать двухнедельную изоляцию, поскольку он контактировал с министром здравоохранения Яаковом Лицманом, у которого был выявлен коронавирус. Лишь накануне вечером Нетаньяху вышел из карантина, в котором он пребывал после того, как SARS-CoV-2 заразилась одна из сотрудниц правительства. 71-летний Лицман и его супруга, тест которой также оказался положительным, находятся под карантином и медицинским наблюдением.

В США установлен новый рекорд по безработице

++15.30++

На прошлой неделе 6,65 миллиона человек в США подали первичные ходатайства о предоставлении пособий по безработице, что стало рекордным показателем в истории страны, сообщило министерство труда в Вашингтоне. Неделей ранее было подано почти 3,3 миллиона ходатайств, что превзошло существовавший до сих пор рекордный показатель 1982 года.

++15.20++

Правительство ФРГ призвало авиакомпании предоставить пассажирам отмененных рейсов ваучеры, которые они могли бы использовать до конца 2021 года. Кабинет министров обратится к Еврокомиссии, в компетенцию которой входит надзор за соблюдением прав авиапассажиров.

++15.10++

Подразделение концерна Siemens AG по производству медицинской и диагностической техники разработало тесты на коронавирус, основанные на молекулярной диагностике. Тесты уже использовались в исследовательских целях в Люксембурге, сообщила пресс-служба Siemens Healthineers в Эрлангене. В настоящее время тесты производит дочерняя компания Fast Track Diagnostics в люксембургкском Эше. Siemens Healthineers подал заявку на допуск тестов к эксплуатации в ВОЗ, а также в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Предполагается, что тесты будут применяться в лабораториях среднего размера, в частности в больницах, время ожидания результата составляет 2-3 часа.

++15.00++

Из-за последствий пандемии SARS-CoV-2 объемы промышленного производства в Италии во втором квартале текущего года могут сократиться на 15 процентов, сообщила Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (Конфиндустрия). Только в феврале показатель снизился на 16,6 процента, а за весь первый квартал - на 5,4 процента.

В Германии ожидают более сильную рецессию, чем в 2009 году

++14.50++

Рецессия в Германии в результате мер против распространения коронавируса может оказаться более сильной, чем во время прошлого финансового кризиса, считает министерство экономики ФРГ. В 2009 году ВВП Германии сократилось на 5,7 процента. "Нам следует ожидать сильного замедления экономического роста", - заявил глава ведомства Петер Альтмайер (Peter Altmeier) в Берлине. Министерство предполагает, что пик кризиса придется на апрель и май. При этом есть надежда на нормализацию ситуации во втором полугодии. Конкретных прогнозов по росту экономики в 2020 году Альтмайер не представил.

++14.40++

Число инфицированных в Швейцарии выросло на 1,1 тысячи до почти 18,3 тысячи человек. 432 пациента скончались от последствий коронавирусной инфекции, в том числе 54 за последние сутки.

++14.30++

Чешские пивовары начали кампанию по спасению своей отрасли. Все желающие могут приобрести ваучеры на сайте инициативы "Сохранить пивные", которые по окончанию карантина они могут использовать в барах и ресторанах. В акции участвуют все крупные пивоварни Чехии.

++14.20++

В аэропорт Таллина прибыл самолет из Китая, доставивший средства индивидуальной защиты от коронавируса по заказу правительств Эстонии и Латвии. Эстония получила 1,5 миллиона защитных масок, 30 тысяч респираторов, 20 тысяч защитных халатов, 5 тысяч защитных очков и 500 тысяч пар перчаток, Латвия - 500 тысяч масок и 30 тысяч респираторов.

В клиниках Германии спасают более 100 пациентов с COVID-19 из Италии и Франции

++14.10++

В немецких клиниках находятся на лечении 113 тяжелобольных пациентов с пневмонией COVID-19, доставленных из других стран ЕС: 85 из Франции, 26 из Италии и 2 из Нидерландов, сообщил МИД ФРГ. Для пациентов из особенно пострадавших от коронавируса регионов Италии зарезервированы еще 81 койко-место в больницах Германии, для пациентов из Франции - 13 мест, указывается далее. Больных доставляют самолеты бундесвера. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также отметил, что в Италию уже отправлено 7 тонн гуманитарной помощи, а команды медицинского персонала из Германии находятся в Италии и Испании.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц

++14.00++

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил об успешной реализации пакетов помощи федерального правительства пострадавшим в результате ограничительных мер в Германии. На данный момент подано 1800 заявок на предоставление финансовой помощи на общую сумму около 9 миллиардов евро, из них около 1500 уже были удовлетворены, сообщил министр.

++13.50++

Власти Челябинской области закрыли въезд на территорию региона для автомобилей из других областей. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудники ГИБДД проверяют весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение, сузив проезжую часть до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания)", - сообщило областное ГУ МВД. Накануне о закрытии границ с 5 апреля объявила Чечня.

Полмиллиона случаев SARS-CoV-2 в Европе

++13.40++

В Европе зафиксировано уже более полумиллиона заражений коронавирусом SARS-CoV-2, подсчитало агентство AFP на основании официальных данных европейских стран. Почти 35 тысяч пациентов в Европе скончались от последствий коронавирусной инфекции.

++13.30++

В Испании от последствий коронавирусной инфекции скончались более 10 тысяч человек. За последние сутки число летальных случаев от COVID-19 в этой стране выросло с 9 053 до 10 003, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде. Коронавирус в Испании выявлен у 110 238 человек, этот показатель примерно на 8 тысяч выше, чем днем ранее.

Путин выступит с обращением

++13.10++

Президент РФ Владимир Путин выступит во второй половине дня в четверг с еще одним обращением к гражданам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, пока никаких решений о продлении в России "нерабочей недели", объявленной в связи с распространением коронавируса, не принималось. "Но еще раз повторяю, президент работает над еще одним обращением. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом", - добавил Песков.

++13.00++

Полиция Берлина закрыла сотни баров, пабов и других незаконно работавших в условиях локдауна заведений. С 14 марта, когда были объявлены ограничительные меры, были проверены 1982 объекта, в 830 случаях владельцы заведений получили распоряжение о закрытии.

++12.50++

Из-за вспышки коронавируса власти Греции закрыли лагерь для беженцев близ Афин, в котором находятся до 2500 человек. Доступ в лагерь Ритсона будет ограничен в течение двух недель, в регион направлен дополнительный медицинский персонал, сообщило министерство по делам миграции. У 21 человека в лагере выявлена коронавирусная инфекция.

++12.40++

Еврокомиссия выделит 100 миллиардов евро пострадавшим от пандемии коронавируса странам ЕС с целью сохранения рабочих мест в условиях ограничительных мер. Эти деньги пойдут на поддержку работающих по найму и самозанятых, сообщила председатель Еврокомиссиии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Сумма в 100 миллиардов евро будет получена на кредитном рынке под гарантии государств Евросоюза.

В Индии разыскиваются 9 тысяч человек

++12.30++

Правоохранительные структуры Индии разыскивают около 9000 человек, которые могли быть заражены коронавирусом во время собрания мусульманской миссионерской группы. Встреча прошла в столице страны Нью-Дели, считающейся крупнейшим очагом инфекции в стране, в марте. На сегодняшний день в Индии подтверждены 2 тысячи случаев инфицирования, умерли 50 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19.

++12.10++

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обратила внимание на рост бытового насилия во многих странах на фоне карантинных мер. В ОБСЕ призвали защитить женщин и детей в условиях домашней изоляции из-за коронавируса.

++12.00++

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал закрытие границы Россией. Москве следовало посоветоваться с Минском до принятия этого решения, заявил он. По словам Лукашенко, эпидемическая ситуация в Беларуси не хуже, чем в России.

В Таджикистане из-за пандемии перепрофилируют производства

++11.50++

Министерство промышленности Таджикистана в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 перепрофилировало 20 предприятий на производство медицинских масок и средств индивидуальной защиты, отмечается в заявлении пресс-службы ведомства. В документе также указывается, что каждый день производится и поступает в продажу 45-50 тыс. масок, при том, что суммарная "производственная мощность этих предприятиях составляет более 150 тыс. медицинских масок в день".

++11.20++

США через Агентство по международному развитию (USAID) выделило около 365 млн тенге (более 800 тыс. долларов) Казахстану на поддержку в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 2 апреля сообщило американское посольство в Нур-Султане. Средства будут переданы Казахстанскому Красному Полумесяцу через Международную Федерацию Красного Креста и ВОЗ. "Эта неотложная помощь является частью глобальных усилий правительства США по укреплению потенциала стран-партнеров для предотвращения и контроля угроз инфекционных заболеваний и эпидемий, таких как туберкулез, ВИЧ и COVID-19", - отмечается в сообщении на сайте посольства.

Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 771

Доставка продуктов в Москве

++10.40++

В России за последние сутки зарегистрировано самое высокое число заразившихся коронавирусом. Как сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, оно выросло на 771 человека. Всего в 76 регионах страны заражение подтверждено у 3548 пациентов. 30 человек скончались от последствий COVID-19, 235 пациентов излечились.

++10.20++

В Украине количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 135 человек до 804, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 20 по сравнению с предыдущими сутками.Об этом в четверг, 2 апреля, сообщило Министерство здравоохранения страны.

В США от коронавируса погиб младенец

++10.00++

В США от последствий коронавирусной инфекции умер шестинедельный ребенок. Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт заявил, что ребенок был доставлен в больницу на прошлой неделе в критическом состоянии и врачи не смогли спасти ему жизнь.

++09.45++

В Израиле менее чем за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 31 человека, сообщает в четверг газета The Jerusalem Post. Всего к настоящему моменту в Израиле зафиксировано 6 211 случаев заболевания коронавирусом.

Почти 650 случаев коронавируса в Литве

++09.00++

В Литве подтверждено 649 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве страны в четверг, 2 апреля. От последствий COVID-19 умерли восемь человек, семь пациентов излечились и выписаны из больниц.

++08.30++

Власти Новой Зеландии разрешили покинуть страну тысячам иностранцев, которые ждали возможности вернуться на родину после введения ограничительных мер. В соответствии с планом выехда иностранные граждане смогут путешествовать внутри страны воздушным и наземным транспортом, когда у них будет подтвержденный рейс из Новой Зеландии, сообщило правительство в Веллингтоне. Оно призвало иностранные правительства организовать рейсы для эвакуации своих граждан в соответствии со стандартами здравоохранения Новой Зеландии.

++08.00++

В Узбекистане к утру 2 апреля количество подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией достигло 187, сообщает Минздрав страны. Первый случай заражения SARS-CoV-2 в Узбекистане был выявлен 15 марта. С тех пор 12 человек с COVID-19 выздоровели, еще двое скончались.

В России предложили перенести перепись населения

++ 07.30++

Перепись населения в аннексированном Крыму (Фото из архива)

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. В текущей ситуации "у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации", - цитирует слова главы Росстата Павла Малкова агентство ТАСС.

++06.10++

В Германии число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 и скончавшихся от последствий заражения вновь резко возросло. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за последние 24 часа, число зараженных увеличилось на 6156 человек, достигнув отметки в 73522 случая. С начала эпидемии в стране от последствий COVID-19 скончались 872 человека, что на 140 больше, чем сутками ранее.

++05.20++

В аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке ведется разгрузка самолета Ан-124, доставившего в США маски и другое медицинское оборудование из России. Как сообщает агентство ТАСС, прием российской помощи идет "без бюрократических таможенных формальностей". По данным ресурса Worldometer, отслеживающего распространении COVID-19 в мире, в США заражено коронавирусом более 215 тысяч человек, более 5000 скончались от последствий заражения.

++05.00++

Германии почти удалось довести число мест в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) до 40 тысяч. Об этом заявил в интервью газете Rheinische Post глава Общества немецких больниц Геральд Гас (Gerald Gaß). "Я исхожу из того, что в результате наращивания (приемных мощностей. - Ред.) в последние недели у нас есть почти 40 тысяч коек в ОРИТ, из которых 15-20 тысяч свободны", - сообщил Гас.

++04.45++

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его поединок с американцем Тони Фергюсоном за звание победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе не состоится. Бой планировался на 18 апреля. "Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Администрация Трампа изучает возможность запрета ряда внутренних перелетов

++04.30++

Власти Шэньчжэня на юго-востоке Китая вводят постоянный запрет на употребление в пищу мяса диких животных, а также на торговлю им. Это сделано для предотвращения эпидемий, подобных нынешней пандемии. Как передало агентство AP, под запрет подпало мясо не только змей и ящериц, но также кошек и собак, потребление которых распространено в этом регионе.

Небоскребы Шэньчжэня

++04.15++

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация изучает возможность прекращения внутренних перелетов между городами, ставшими центрами коронавирусной инфекции. "Мы думаем о том, чтобы сделать это", - заявил Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

++04.00++

Правительство Республики Коми подтвердило информацию о вспышке коронавируса в городской больнице Эжвинского района города Сыктывкара. Там выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. Лечебное учреждение закрыто на 14-дневный карантин.

США перебрасывают военных к границе с Мексикой

++03.45++

США усиливают присутствие своих военнослужащих на границе с Мексикой. Дополнительные наряды должны помочь пограничникам не допустить проникновения мигрантов, инфицированных коронавирусом, в страну. Об этом заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Терренс О’Шонесси. По словам генерал-лейтенанта Лоры Ричардсон, Пентагон перебрасывает к границе 540 солдат.

Военные США на границе с Мексикой

++03.30++

Американский певец и композитор Адам Шлезингер скончался от последствий заболевания COVID-19. Об этом сообщил его адвокат Джош Грир. 52-летний исполнитель был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Шлезингер - лауреат премии "Грэмми", обладатель трех "Эмми" и премии ASCAP Pop Music Американского общества композиторов, авторов и издателей.

++03.15++

Германский автомобильный концерн Volkswagen продлил производственную паузу на своем заводе в американском штате Теннесси еще на одну неделю. "Здоровье и безопасность нашей команды остаются нашим главным приоритетом", - заявил руководитель предприятия Том дю Плесси. Все сотрудники будут получать зарплату в полном объеме. По плану производство должно возобновиться 12 апреля.

Коронавирус диагностирован у министра здравоохранения Израиля

++03.00++

Гранд-Каньон в американском штате Аризона в рамках мер по борьбе с коронавирусом закрыли для посетителей. Каньон, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещают более 4 млн человек.

++02.45++

COVID-19, по всей вероятности, приведет к снижению в 2020 году мирового ВВП на 0,9 процента - вместо увеличения на 2,5 процента, которое прогнозировалось прежде. Об этом говорится в докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Яаков Лицман

++02.30++

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция, сообщили в пресс-службе израильского Минздрава. Как передала газета Haaretz, главе израильской службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэну и руководителю Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шаббату в связи с этим придется уйти в карантин.

British Airways временно отстранит от работы 36 тысяч сотрудников

++02.15++

Национальный перевозчик Великобритании British Airways, стремясь снизить экономический ущерб от пандемии коронавируса, временно отстранит от работы 36 тысяч сотрудников, включая бортпроводников, наземный персонал и инженеров. По данным газеты The Daily Mail, компания достигла принципиальных договоренностей на этот счет с профсоюзом Unite. Речь, однако, не идет об увольнении. Ранее British Airways приостановила все полеты из второго по размеру аэропорта Лондона - Гатвика.

++02.00++

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом возросло до 19, сообщили в столичном оперативном штабе. По данным на вечер 1 апреля, в городе было выявлено 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 115 человек вылечились. Между тем Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей. Такое решение принято из-за выявления коронавируса у одной из сотрудниц. Три больницы в Санкт-Петербурге тоже перестали принимать пациентов в связи с заносом новой коронавирусной инфекции, передало издание "Фонтанка".

++01.45++

Свыше 80 государств - членов Международного валютного фонда, преимущественно развивающиеся страны, подали заявки в фонд на предоставление экстренных кредитов по нулевым и низким процентным ставкам. Общая сумма запрашиваемых средств достигает 20 млрд долларов (18 млрд евро).

Почти 3000 американских моряков эвакуируют с авианосца "Теодор Рузвельт"

++01.30++

Из-за вспышки коронавируса на борту почти 3000 моряков будут эвакуированы с авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", находящегося на стоянке у острове Гуам (неинкорпорированная территория Соединенных Штатов в Тихом океане). Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли. По его словам, коронавирус диагностирован почти у 100 из 5000 военнослужащих, находящихся на корабле. Возвращать авианосец в порт пока не планируется.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

++01.15++

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус предсказал, что уже "в ближайшие несколько дней" в мире будет 1 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, а число скончавшихся от последствий заболевания COVID-19 возрастет до 50 тысяч человек. По его словам, на удвоение числа смертей - с 22,5 тысячи до более чем 45 тысяч - потребовалась всего неделя.

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Член Конгресса США Джим Бэнкс (республиканец от 3-го избирательного округа штата Индиана) призвал Госдепартамент убедить власти Китая расследовать исчезновение трех китайских гражданских журналистов, писавших о распространении коронавируса в Ухане - Фан Биня, Чэнь Цюши и Ли Цзихуа. Они пропали без вести после того, как опубликовали онлайн-видео и снимки переполненных больниц и трупов, которые погружали в микроавтобус.

США ввели режим карантина во всех федеральных тюрьмах

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вечером 1 апреля попросил в связи с распространением коронавирусной инфекции перевести часть подследственных под домашний арест. "Серьезная обеспокоенность правозащитников вызвана эпидемиологической ситуацией", - указали в СПЧ. Ранее директор "Руси сидящей" Ольга Романова написала в Facebook со ссылкой на пятерых содержащихся в СИЗО "Матросская тишина" (следственный изолятор № 1 Управления ФСИН), что у многих там - "температура и признаки пневмонии".

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США как минимум на две недели ввели режим карантина во всех федеральных тюрьмах. Почти 170 тысячам заключенных запрещено покидать камеры даже для прогулок. Власти надеются, что эта мера замедлит распространение коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Всего, по официальным данным, в 122 подобных заведениях инфицированы 29 заключенных и 30 охранников. По сведениям частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, всего в США заразился 209 071 человек, от последствий заболевания COVID-19 умерли 4633 человека, выздоровели 8434.

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Конференция ООН по изменению климата 2020 года (COP26), планировавшаяся с 9 ноября по 19 ноября в шотландском Глазго, перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в микроблоге Twitter Алок Шарма, британский министр по делам бизнеса и председатель конференции. "Мир сталкивается с беспрецедентным глобальным вызовом, и страны обоснованно сосредоточены на борьбе с #COVID19. В этой связи #COP26 была отложена", - написал Шарма. "Мы продолжим работу с партнерами, чтобы решить амбициозные (задачи. - Ред.), необходимые для преодоления климатического кризиса, и согласуем новую дату", - добавил министр.

Хроника событий 1 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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