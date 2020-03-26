Хроника пандемии: число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Мир борется с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен у 645 тысяч человек. DW следит за событиями 28 марта.
Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает стремительно расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 645 тысяч человек, от последствий заболевания скончались 30 тысяч, выздоровели почти 140 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, больше всего выявленных случаев инфекции - в США. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 28 марта (время московское).
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Испания закрывает все предприятия, кроме жизненно важных.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о введении принудительного карантина в некоторых частях штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикута из-за вспышки коронавируса. По его словам, решение будет принято в ближайшее время.
Ранее в тот же день губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о переносе президентских праймериз в штате. Они должны были пройти 28 апреля. Пока предполагаемая дата праймериз назначена на 23 июня.
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В Италии от пневмонии COVID-19 скончались в общей сложности более 10 тысяч человек. За последние сутки в стране умерли 889 жителей. В общей сложности в Италии зафиксировано 92 472 заболеваний коронавирусом нового типа. Итальянские власти, как ожидается, продлят действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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В доме престарелых в Вольфсбурге (Нижняя Саксония), где была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, 12 человек умерли от последствий пневмонии COVID-19. Вирус был выявлен у 72 из 165 жителей учреждения. Их изолировали от тех, у кого коронавирус не обнаружили.
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В Германии недовольны действиями таких крупных ритейлеров, как Deichmann, H&M и Adidas, которые прекратили платить за аренду филиалов в ФРГ из-за вынужденного закрытия своих местных магазинов на фоне эпидемии коронавируса в стране. Свое возмущение высказала министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Она назвала "неприличным и недопустимым", если финансово сильные компании просто не будут оплачивать аренду. По ее мнению, арендаторы должны в любом случае платить за помещения, если же они действительно испытывают серьезные трудности с платежами из-за кризиса, суд может позволить не выселять их в течение определенного времени.
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С 30 марта канадцам с симптомами коронавируса будет отказано в посадке на все внутренние рейсы самолетов и поездов. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что пока не пойдет на то, чтобы закрыть границы между канадскими провинциями и территориями.
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В Испании приземлился самолет концерна Airbus, который доставил около 4 миллионов защитных масок из Китая. Это одна из частей поставок, предназначенных для Германии, Франции и Великобритании.
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Количество погибших от последствий коронавируса в Великобритании за один день составило 260 человек, заявили в министерстве здравоохранения страны. Таким образом, от SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве скончались уже 1019 человек. Официально коронавирусом болеют 17 089 британцев.
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В Нидерландах количество жертв коронавируса нового типа увеличилось до 639 человек. За сутки в стране скончались 93 ее жителя. Всего в Нидерландах зафиксировано 9762 случая заболеваний коронавирусом. За сутки удалось выявить 1159 новых случаев заражения.
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В Москве скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом. Таким образом число жертв инфекции в российской столице достигло пяти.
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Россия полностью закроет границу с полуночи 30 марта. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ. В стране временно ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.
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Власти Чечни закрыли въезд в Грозный, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов на своей странице в сети Instagram.Теперь попасть в город смогут лишь его жители, а также сотрудники ряда организаций, например, поставляющих продукты питания и товары первой необходимости. Кроме того, жителям региона ограничили перемещение по республике.
Первый зараженный коронавирусом умер в Петербурге
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В Санкт-Петербурге скончался первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. По его словам, точная причина смерти пациента будет названа после вскрытия. Заболевший находился на лечении в инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Ранее в тот же день власти Оренбургской области сообщили о смерти 57-летнего мужчины, у которого был диагностирован коронавирус. У него были сопутствующие заболевания. Это был первый случай смерти в России от нетипичной пневмонии за пределами Москвы.
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Испанские военные будут помогать в транспортировке тел умерших от последствий, вызванных коронавирусом нового типа, объявили в министерстве здравоохранения Испании. Из-за большого количества смертей похоронные бюро, морги и крематории не справляются с количеством умерших от пневмонии COVID-19. Ранее на текущей неделе власти Мадрида объявили, что будут использовать в качестве морга местный ледовый дворец, где расположен большой каток. По количеству скончавшихся от коронавируса Испания находится на втором месте в мире после Италии.
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В штате Пенджаб на северо-западе Индии из-за подозрения на коронавирус изолированы 15 деревень, в которых живут проживают около 15 тысяч жителей. Как сообщает агентство AFP, жителям запрещается покидать свои дома даже для того, чтобы купить продукты. Все они контактировали с проповедником сикхизма, который являлся так называемым супер-распространителем коронавируса нового типа и позднее скончался от пневмонии COVID-19. 70-летний мужчина вернулся из поездки по Европе и, проигнорировав требование об изоляции, проповедовал в десятке деревень. У девятнадцати человек, которые были в контакте с проповедником, уже выявили коронавирус.
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Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрыть город на въезд и выезд на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре осведомленных источника. В правительстве Москвы от комментариев на этот счет отказываются.
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Гражданам Албании в ближайшие дни потребуется специальное разрешение, чтобы покинуть дом для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Получить его можно будет с помощью компьютерного приложения или отправляя текстовое сообщение. Заручиться таким разрешением сможет лишь один из членов семьи. На территории страны власти вводят комендантский час с 13.00 по местному времени (15.00 мск) 28 марта по 05.00 (07.00 мск) 30 марта. Полиция и военные будут патрулировать улицы, чтобы обеспечить соблюдение правил. По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, в Албании коронавирусом инфицированы 186 человек. Сотрудники университета сообщают о 8 скончавшихся и 31 выздоровевшем пациенте.
Премьер Италии потребовал единого европейского ответа на кризис
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В Испании за 24 часа от пневмонии COVID-19 скончались еще 832 человека. Общее число жертв коронавируса в королевстве возросло до 5690 человек.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и связанный с ней кризис. "Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", - заявил он итальянской ежедневной деловой газете Il Sole 24 Ore.
Меркель поблагодарила немцев за дисциплину
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем аудио-подкасте, записанном из дома, в режиме карантина, поблагодарила сограждан за дисциплинированное следование ограничениям. "Каждый и каждая из вас - часть нашей борьбы против вируса. Я благодарю вас всех за то, что наша страна может на вас рассчитывать", - сказала она. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), ждать смягчения ограничительных мер до 20 апреля не приходится. В ФРГ из-за коронавируса действует запрет на собрания с участием больше чем двух человек и ряд других жестких ограничительных мер.
В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции
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В Турции с 28 марта прекращено железнодорожное сообщение между городами страны.
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Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло по состоянию на утро субботы до 645, за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 70 человек, сообщил департамент здоровья.
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Всего в России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах страны, сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф. За последние сутки подтверждено 228 новых фактов инфицирования, из них половина приходится на Москву, 36 - на Московскую область, 11 - на Санкт-Петербург.
ФРГ по числу заболевших приблизилась к отметке в 50 тысяч
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По данным германского Института имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний, число инфицированных коронавирусом в ФРГ достигло 48 582. Прирост за сутки составил 6294. От COVID-19 скончались 325 человек - за 24 часа было зафиксировано 55 новых смертей. Между тем, по данным частного американского Университета Джонса Хопкинса, ФРГ по числу заболевших уже преодолела 50 тыс., достигнув показателя в 53 340. Сотрудники университета сообщают о 395 скончавшихся и 6658 выздоровевших.
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По всему миру COVID-19 заболели 86 сотрудников ООН. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Главным образом, это представители всемирной организации, работающие в Европе. Однако есть инфицированные и в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, а также в США. Значительное число сотрудников работает из дома.
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С 29 марта по 4 апреля в Карелии на северо-западе России приостанавливают работу всего общественного транспорта, перемещаться можно будет только на такси. На этот период в республике закроют торговые центры, кафе, рестораны, а также магазины - за исключением продуктовых и тех, где продают товары первой необходимости. Будет временно прекращен допуск на туристические объекты, в церкви и другие религиозные учреждения.
В Финляндии сотни полицейских охраняют блокпосты
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Сотни полицейских и призывников провели ночь на блокпостах, охраняя въезд в провинцию Уусимаа, где расположена столица Финляндии Хельсинки. Как передает телерадиокомпания Yle, режим изоляции для предотвращения распространении коронавируса вступил там в действие после одобрения правительственного указа правительством страны. Въехать в провинцию и выехать из нее можно, только чтобы добраться до постоянного места жительства. Спецрежим будет поддерживаться минимум до 19 апреля.
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В Украине зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом, сообщил Минздрав страны в телеграм-канале. За сутки произошел прирост на 93 случая. От пневмонии COVID-19 в стране скончались 8 человек.
В России от коронавируса умер еще один человек
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В России скончался еще один пациент с коронавирусом. Как сообщила глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова, речь идет о 57-летнем жителе Бузулука, в 230 километрах к северо-западу от Оренбурга. "Пациент имел хроническую патологию", - добавила она. Со 2 по 14 марта он путешествовал по странам Европы - Франции, Испании, Турции. Всего что в регионе подтверждены четыре случая инфицирования коронавирусом. Инфекцию также обнаружили у мальчика, который общался с заболевшим жителем Бузулука. Кроме того, COVID-19 подтвержден у двоих взрослых 67 и 40 лет, которые также вернулись из-за границы.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал государства Европы к большей солидарности в борьбе с коронавирусом. Французский лидер дал интервью трем итальянским газетам: Corriere de la Serra, La Stampa и La Repubblica. "Мы не сможем преодолеть этот кризис без сильной европейской солидарности как в вопросах здравоохранения, так и в вопросах бюджета", - уверен он. Последнее является отсылкой к призывам Италии и Испании выпустить специальные облигации, которые позволят на уровне ЕС брать займы для помощи наиболее пострадавшим странам.
Самолет немецких ВВС доставит больных из Италии
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Широкофюзеляжный Airbus A310 MedEvac Luftwaffe - немецких ВВС - доставит шесть инфицированных коронавирусом итальянцев, находящихся в тяжелом состоянии, из Бергамо на лечение в Германию. Летающий реанимобиль уже направился за пациентами из международного аэропорта Кельн/Бонн. Заболевшим окажут помощь в католической клинике Бохума, а также в университетских клиниках Кельна и Бонна на западе Германии.
++09.15++
В Германии подано не менее 360 тыс. заявлений на предоставление экстренной финансовой помощи самозанятым и малым предпринимателям. Федеральные земли уже выделили 138,5 млн евро на эти цели.
++09.00++
Оператор широкополосного интернета с помощью спутниковой связи OneWeb подал в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк заявление о своей финансовой несостоятельности. Представители британской компании при этом сослались на главу 11 Кодекса США о банкротстве. Данная глава позволяет владельцам продать свой бизнес. С начала года компания-вела переговоры о получении дополнительного финансирования, однако процесс был заблокирован из-за вспышки коронавируса.
++07.00++
Число зараженных коронавирусом в Казахстане возросло до 204 человек.
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Вашингтон выделяет Киеву медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусной инфекции, сообщает в субботу пресс-служба посольства Украины в США.
За месяц в США изготовят миллионы экспресс-тестов
++05.00++
Власти США одобрили выпуск экспресс-теста на коронавирус, который выявляет инфекцию SARS-CoV-2 в течение 5 минут. Мобильная лаборатория для изучения проб по величине не больше тостера и поэтому может использоваться не только в больницах. Производитель намерен за месяц изготовить 5 миллионов наборов для проведения тестов.
++04.20++
Власти Ирландии ввели для граждан запрет на выход из дома. Новые правила действуют до 12 апреля. Выходить из дома ирландцам разрешается только на работу, к врачу или за продуктами питания. Разрешено также заниматься спортом неподалеку от собственного жилья, однако запрещается посещать людей, не являющихся членами семьи. По официальным данным, в Ирландии 2121 человек заразились коронавирусом, 22 человека умерли от последствий заражения.
++03.40++
Жесткие меры, введенные в Германии для борьбы с распространением коронавируса, не будут ослаблены как минимум до 20 апреля, сообщил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) изданию Der Tagesspiegel.
++03.30++
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о повышении суммы помощи экономике страны до 200 млрд канадских долларов (почти 150 млрд долларов США). Меры предусматривают, среди прочего, налоговые послабления, гранты и возмещение 75 процентов зарплаты сотрудникам малых и средних предприятий, приостановивших работу из-за коронавируса.
++03.20++
Власти КНР сообщили о 54 новых случаях заражения коронавирусом в стране за сутки 27 марта. По их сведениям, речь идет об инфекции, привезенной из-за рубежа. Днем ранее в Китае было зафиксировано 55 новых случая SARS-CoV-2.
++03.00++
В китайском городе Ухань, ставшем очагом распространения нового коронавируса, с субботы, 28 марта, возобновляется обычная жизнь. Власти отменили локдаун, однако призвали жителей пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости.
++02.10++
На круизном лайнере Zaandam у берегов Панамы скончались четыре пожилых пассажира. Всего на его борту находятся более 1800 человек, более ста из них заявили о наличии симптомов, подобных гриппу, как минимум у двоих подтвержден диагноз SARS-CoV-2.
В Италии за сутки умерло более 900 человек
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В Италии за сутки 27 марта от последствий коронавируса умерли 919 человек - это самый высокий показатель в мире с начала пандемии. В Испании за сутки скончались 773 человека, тысячи зараженных в обеих странах - в тяжелом и критическом состоянии.
++01.30++
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна произведет 100 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких за 100 дней и предоставит часть из них другим странам. До этого он ввел в действие закон "Об оборонном производстве" от 1950 года, который позволяет привлекать мощности компаний для военных нужд.
++01.00++
Президент США Дональд Трамп подписал указ о готовности резервистов для борьбы с коронавирусом, пояснив, что это позволит мобилизовать медперсонал.
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Президент США Дональд Трамп одобрил крупнейший в истории пакет помощи американской экономике в размере почти 2 трлн долларов. Он предусматривает масштабную финансовую помощь трудящимся, безработным, компаниям и больницам. Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получат чек на 1200 долларов. Ранее за принятие этих беспрецедентных мер проголосовал Конгресс США.
++00.20++
В мировой экономике начался период рецессии, который чреват худшими последствиями, чем глобальный финансовый и экономический кризис 2008 года, констатировала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, поддержка стран с развивающимися рынками потребует масштабных вливаний на общую сумму не менее 2,5 триллионов долларов.
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Сотни лыжников подали коллектиную жалобу на власти Тироля в Австрии за отсутствие своевременной реакции на коронавирус, обнаруженный на популярном горнолыжном курорте Ишгль. Они обвиняют администрацию в том, что она способствовала распространению инфекции в Европе, не закрыв курорт после первых случаев заражения.
Число зараженных в США превысило 100 тысяч
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В США 27 марта было выявлено свыше 18 тысяч новых случаев, таким образом общее их число превысило 104 тысячи. Это самый высокий показатель в мире. В Италии более 86 тысяч, а в Китае - более 81 тысячи заразились SARS-CoV-2.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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