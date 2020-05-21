Хроника пандемии: Британия вводит карантин для въезжающих в страну

Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 5,2 млн человек, скончались более 335 тысяч. Выздоровели свыше 2 млн человек. DW следит за событиями 22 мая.
В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5,2 млн человек на планете, скончались от нее - более 335 тысяч. Выздоровели более 2 млн человек. DW следит за событиями пятницы, 22 мая.
++19.05++
Правительство Великобритании с 8 июня вводит правило, согласно которому все въезжающие в страну независимо от их гражданства должны две недели провести на карантине. Об этом в пятницу заявила министр внутренних дель Прити Пател. По ее словам, власти опасаются "импортированных" случаев инфекции, которые могут привести к новой волне эпидемии коронавируса. Нарушение правила будет наказываться штрафом в 1000 фунтов стерлингов (примерно 1117 евро). Лицам, не согласным с данным правилом, может быть отказано во въезде. Исключения из этого правила распространяются на граждан Ирландии, а также на людей, занимающихся доставкой грузов в страну, медицинский персонал, въезжающий для работы, и сезонных рабочих, занятых в аграрном секторе.
В Великобритании зарегистрировано наибольшее число смертельных случаев от коронавируса в Европе – более 36 000.
++17.30++
Вирусологи из университета немецкого города Ульм впервые обнаружили коронавирус в грудном молоке. В исследовании участвовали две женщины, у которых симпотмы вируса появились спустя некоторое время после родов. Их дети также заболели. Коронавирус был обнаружен в молоке только у второй женщины, при этом неясно, заразился ли ее ребенок через него или же иным путем.
Премьер Саксонии предложил лечить в Германии российских пациентов с COVID-19
++16.00++
Глава немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) предложил привозить в Германию на лечение пациентов с COVID-19 из России. "Мы пытаемся помогать всей Европе, и я считаю, что мы должны также проявить солидарность с Россией", - заявил Кречмер в беседе с журналом Der Spiegel. Ранее Германия уже принимала тяжелобольных пациентов с COVID-19 из Италии, Франции и Нидерландов.
++15.50++
Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о двухнедельной самоизоляции после того, как коронавирус был выявлен у одного из участников встречи с ним. Ранее 22 мая Яссин сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
++15.30++
В Нидерландах на двухнедельный карантин отправлены 600 сотрудников мясокомбината Vion, расположенного в городе Грунло. Ранее заражение коронавирусом было выявлено у 45 рабочих. Еще 250 сотрудникам предприятия предстоит пройти на тест на коронавирус. Производство с комбината в Грунло переносится на другие предприятия Vion.
Сообщения о госпитализации Кадырова с подозрением на COVID-19 официально не подтверждены
++14.30++
Агентства РИА "Новости", "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на собственные источники в московских медицинских кругах сообщили, что лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в Москве под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.
++14.25++
Грузия с 1 июля будет принимать иностранных туристов в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. По его словам, авиаперевохки должны будут проходить в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава. Гамкрелидзе не исключил, что "для туристов будет введен так называемый паспорт COVID-19, который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов".
++14.10++
Греция продлила карантин в лагерях беженцев, который изначально планировалось отменить, передает информагентство AFP. Запрет на выход из дома за исключением неотложных случаев, введенный два месяца назад, теперь продлен до 7 июня. В переполненных лагерях на Эгейских островах пока не были выявлены случаи заражения коронавируса. В то же время в трех лагерях на материковой части Греции коронавирусом заразились десятки мигрантов, при этом случаев смертей от COVID-19 среди них не зафиксировано.
Антитела к коронавирусу найдены у 14% участников массового тестирования
++12.40++
Крупнейшая в РФ сеть медлабораторий "Инвитро" сообщила, что 14% участников массового тестирования имеют специфические антитела к коронавирусу. Общее число людей, сдавших анализ на определение антител, не называется. Отмечается только, что за первые четыре дня в тестировании приняли участие более 40 000 человек.
++12.25++
Почти четверть российских компаний (21%) планируют сохранить дистанционный режим работы после завершения периода самоизоляции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Согласно им, 17% работодателей склоняются к тому, чтобы сохранить для своих сотрудников удаленный режим лишь на некоторое время, а 4% компаний - на постоянной основе. В то же время почти три четверти организаций (72%) намерены вернуть своих сотрудников в офисы.
++12.10++
Правительство Великобритании в начале июня объявит о введении 14-дневного карантина для всех, кто приезжает в страну, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса. Кроме того, по информации канала, нарушившим это правило будет грозить штраф в размере тысячи фунтов стерлингов.
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 20 тысяч
++11.15++
В Украине за сутки выявлено 442 случая заражения коронавирусом. Так, их общее число достигло 20 148. В то же время количество скончавшихся от COVID-19 выросло на 9 до 588, а число выздоровевших - на 358 до более 6500.
++11.00++
За истекшие сутки в России зафиксировано 8894 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в стране заболели 326 448 человек.
За прошедшие 24 часа умерли 150 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в России умерли 3249 человек с COVID-19.
++10.20++
В Индии отмечен самый высокий с момента начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом. За последние 24 часов там выявлено еще примерно 6000 носителей вируса SARS-CoV-2. Общее число инфицированных в стране с населением 1,3 млрд человек составило на утро пятницы 118 000.
В Украине планируют возобновить авиасообщение с 15 июня
++9.50++
Правительство Украины опубликовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", сообщает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в документе, с 22 мая до 22 июня продлевается действие карантина, установленного постановлением правительства от 11 марта 2020, с учетом эпидемической ситуации в регионах. В регионах с благоприятной эпидемической ситуацией планируется ослабление противоэпидемических мероприятий.
При наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт. При соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.
С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады. С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.
С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов. С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.
В Эстонии ослабляют карантин с 1 июня
++9.00++
В Эстонии с 1 июня снимается значительная часть ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщает пресс-служба эстонского правительства, жителям республики разрешается ездить в Латвию, Литву, Финляндию без необходимости соблюдать 14-дневный карантин, если к моменту путешествия они в течение двух недель не бывали в третьих странах.
С 1 июня разрешены публичные мероприятия, в частности, киносеансы, спектакли, концерты, ярмарки, фестивали, конференции как в помещении, так и под открытым небом. В ресторанах и барах можно проводить время без ограничений и после 22:00. Ограничения снимаются и на посещение казино и залов игровых автоматов.
Кроме того, 1 июля разрешено проведение спортивных соревнований со зрителями при условии соблюдения социальной дистанции. Если соревнования проходят в помещении, то заполняемость помещения ограничивается 50% от максимальной, а количество участников не должно превышать 500. На свежем воздухе разрешается проведение соревнования с участием до 1000 человек.
В то же время сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции и наличии на мероприятиях дезинфицирующих средств. Если человек въезжает в Эстонию через Латвию или Литву из третьей страны, то по прибытии он должен будет провести 14 дней в карантине, как и по приезде из другого иностранного государства.
++8:00++
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 666 и на утро пятницы достигло 14 303, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на национальные Минздравы. Так, в Казахстан установлено 7597 инфицированных, в Киргизии - 1350, в Узбекистане - 3006, Таджикистане - 2350. Количество летальных исходов с COVID-19 за сутки выросло до 106 человек. О трех новых жертвах коронавируса сообщили в Таджикистане.
++06.30++
Специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа отправились в Дагестаниз подмосковного Алабино для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, личный состав полевого госпиталя на 100 коек совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров.
++06.00++
В материковом Китае за сутки зарегистрированы 4 новых случая острого протекания вызванных SARS-CoV-2 заболеваний и 35 бессимптомных инфицированных. Как сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, 2 активных случая ввезены из-за границы в провинцию Сычуань, еще 2 выявлены внутри страны - в провинции Цзилинь. Все бессимптомные случаи заражения зарегистрированы внутри страны. За последние 24 часа в Китае не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с коронавирусом.
Суточный прирост заражений SARS-CoV-2 в Германии составил меньше 500 случаев
++05.15++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 460 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число инфицированных увеличилось до 177 212 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 27 человек, общее число летальных исходов выросло до 8174. Выздоровели в общей сложности около 159 000 человек, из них около 1 тысячи за последние сутки.
++04.00++
В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, за сутки скончались 1255 человек, общее число жертв эпидемии увеличилось до 94 661. Всего зарегистрировано 1 576 542 случаев коронавирусной инфекции. 298 418 человек считаются выздоровевшими.
++03.00++
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) намерен в ближайшее время увеличить число проводимых тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. В интервью газете Die Welt Шпан заявил, что уже в мае планируется, в частности, превентивное тестирование в домах престарелых.
Эти тесты будут проводиться в рамках обновленного федерального закона о защите от инфекционных заболеваний, в соответствии с которым больничные кассы обязаны покрывать расходы даже в случае отсутствия симптомов.
В Соединенных Штатах будут приспущены флаги в память о жертвах коронавируса
++02.00++
Президент США Дональд Трамп заявил, что государственные флаги на зданиях всех федеральных органов власти, а также на национальных памятниках будут приспущены на три дня в память о погибших во время пандемии нового коронавируса.
++01.30++
За сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 73 человека. Число летальных случаев увеличилось до 1867. Всего в столице России выявлено более 155 000 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели и выписались из больниц 40 682 пациента.
Зрителей в российских театрах будут рассаживать в шахматном порядке
++01.00++
После открытия театров в России, которое намечено на сентябрь, зрителей планируется рассаживать в залах в шахматном порядке. Об этом сообщила глава министерства культуры Ольга Любимова в интервью программе "Время". По ее словам, такая мера будет обсуждаться с Роспотребнадзором. Приказ министерства о закрытии всех федеральных учреждений, в том числе театров, был опубликован 17 марта.
++00.05++
Минэкономразвития России из-за эпидемии нового коронавируса ожидает наибольшего падения валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале - на 9,5% в годовом выражении, в третьем и четвертом кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. По словам главы министерства Максима Решетникова, по мере ослабления карантинных ограничений ожидается восстановление ВВП в квартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики.
Если карта не отображается, зайдите по ссылке >>>
Смотрите также: