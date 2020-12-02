Франкфурт-на-Майне

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Со следующей недели в стране стартует программа вакцинация населения против COVID-19. В немецком аэропорту Франкфурт готовятся к перевозкам препарата в условиях низких температур.
Причиной для увольнения Ковача стало поражение "Баварии" в матче против "Айнтрахта" со счетом 1:5. Футболистов этого клуба Ковач тренировал до того, как перешел в "Баварию" в прошлом году.
В результате стачки отложены сотни рейсов. Ожидается, что в итоге могут пострадать предположительно 220 000 пассажиров.
Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.
Франкфуртский "Айнтрахт" в пятый раз в истории выиграл Кубок Германии по футболу. В финале "Айнтрахт" сенсационно победил мюнхенскую "Баварию".
Власти Рейнланд-Пфальца уступила 82,5-процентную долю убыточного аэропорта за 15 миллионов евро. После сделки земля предоставит концерну субсидии в размере до 22,6 миллиона евро.
Deutsche Bank может перевести одну пятую своего баланса из Лондона во Франкфурт. Банк собирается объявить об этом своим клиентам в сентябре.
Wikileaks опубликовала очередную порцию якобы секретных документов спецслужб США, в том числе про хакерский центр во Франкфурте. Но в последнее время к платформе Wikileaks в ЕС все меньше доверия.
Храм из запрещенных книг, туры со звездами, европейские монархи, итальянская проза... Какие сюрпризы приготовил Франкфурт в этом году?
Как думаете, где был сделан этот снимок немецкого агентства dpa, напоминающий фламандский натюрморт?
В книжной ярмарке во Франкфурте в этом году принимают участие более 7 тысяч экспонентов. Ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Она продлится до 23 октября.
В Италии раскрыта сеть контрабандистов, которые переправляли беженцев из Африки в Германию. Журналисты из ФРГ показали, как происходит перевозка людей. Съемки скрытой камерой в так называемой "маленькой Африке" в Милане.
В Италии раскрыта сеть контрабандистов, которые переправляли беженцев из Африки в Германию через Сицилию. Немецкие журналисты показали, как происходит перевозка людей. Съемки скрытой камерой в так называемой "маленькой Африке" в Милане.
Год назад канцлер Ангела Меркель произнесла фразу "мы справимся", которая стала девизом ее политики в отношении беженцев. Как изменилась страна с начала миграционного кризиса?
В одном из терминалов международного аэропорта во Франкфурте проходит эвакуация. При личном осмотре одной из пассажирок сработало устройство по обнаружению взрывчатки. Женщине удалось скрыться.
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