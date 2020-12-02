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Франкфурт-на-Майне

Великобритания первой в мире одобрила вакцину BioNTech/Pfizer 02.12.2020

Со следующей недели в стране стартует программа вакцинация населения против COVID-19. В немецком аэропорту Франкфурт готовятся к перевозкам препарата в условиях низких температур.

FC Bayern Muenchen trennt sich einvernehmlich von Niko KOVAC. Archivfoto: Niko KOVAC Trainer Bayern Muenchen, skeptisch, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. FC Bayern Muenchen-Roter Stern Belgrad 3-0, Fussball Champions League,Gruppe B, Gruppenphase,1.Spieltag, am 18.09.2019. A L L I A N Z A R E N A. DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** FC Bayern Muenchen separates amicably from Niko KOVAC Archivfoto Niko KOVAC Trainer Bayern Muenchen , skeptical, single picture, cut single motif, half figure, half figure FC Bayern Muenchen Red Star Belgrade 3 0, Football Champions League,Group B, Group Phase,1 Matchday, on 18 09 2019 A L L I A A N Z A R E N A DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

Уволен главный тренер футбольного клуба "Бавария" Нико Ковач 03.11.2019

Причиной для увольнения Ковача стало поражение "Баварии" в матче против "Айнтрахта" со счетом 1:5. Футболистов этого клуба Ковач тренировал до того, как перешел в "Баварию" в прошлом году.
Auf Monitoren mit Informationen zu Flügen steht am 09.11.2015 am Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen) hinter den meisten Flügen der Lufthansa annulliert oder cancelled. Die Gewerkschaft des Lufthansa-Kabinenpersonals (Ufo) will bis Freitag streiken, um ihre Forderungen bei Übergangs- und Betriebsrenten durchzusetzen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit

Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии 15.01.2019

В результате стачки отложены сотни рейсов. Ожидается, что в итоге могут пострадать предположительно 220 000 пассажиров.
29.11.2018 +++ Police vehicles are parked in front of Deutsche Bank headquarters as roughly 170 criminal police officers, prosecutors and tax inspectors searched Deutsche Bank offices in and around Frankfurt, Germany, November 29, 2018, on money laundering allegations, the public prosecutor said in a statement. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank 29.11.2018

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.
Soccer Football - DFB Cup Final - Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt - Olympiastadion, Berlin, Germany - May 19, 2018 Eintracht Frankfurt celebrate with the trophy after winning the DFB Cup REUTERS/Michael Dalder DFB RULES PROHIBIT USE IN MMS SERVICES VIA HANDHELD DEVICES UNTIL TWO HOURS AFTER A MATCH AND ANY USAGE ON INTERNET OR ONLINE MEDIA SIMULATING VIDEO FOOTAGE DURING THE MATCH.

"Айнтрахт" выиграл Кубок Германии по футболу 19.05.2018

Франкфуртский "Айнтрахт" в пятый раз в истории выиграл Кубок Германии по футболу. В финале "Айнтрахт" сенсационно победил мюнхенскую "Баварию".
Maschinen vom Typ Boeing 737-800 des irischen Billigfliegers Ryanair stehen am 23.09.2013 auf dem Vorfeld des Flughafens Hahn in Lautzenhausen (Rheinland-Pfalz). Der Aufsichtsrat des Flughafens Hahn hat ein abgespecktes Sanierungskonzept für den krisengeschüttelten Hunsrück-Airport beschlossen. Foto: Thomas Frey/dpa

Аэропорт Франкфурт-Хан продали китайскому концерну HNA 09.08.2017

Власти Рейнланд-Пфальца уступила 82,5-процентную долю убыточного аэропорта за 15 миллионов евро. После сделки земля предоставит концерну субсидии в размере до 22,6 миллиона евро.
The headquarters of German bank Deutsche Bank is pictured on February 2, 2017 in Frankfurt am Main, western Germany. Troubled German banking giant Deutsche Bank reported a net loss of 1.4 billion euros ($1.5 billion) for 2016 as it struggles with the impact of mammoth fines, lower revenues and restructuring costs. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Bloomberg: Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии из-за Brexit 24.07.2017

Deutsche Bank может перевести одну пятую своего баланса из Лондона во Франкфурт. Банк собирается объявить об этом своим клиентам в сентябре.

epa04605760 A hand operates above a laptop's keyboard in London, Britain, 06 February 2015. The Investigatory Power Tribunal on 06 February 2015 ruled, that Britain's intelligence agency GCHQ sharing private communications of UK residents with US authorities was contravening Articles from the European Court of Human Rights (ECHR) but now complies. EPA/ANDY RAIN |

Кто стоит за новой публикацией Wikileaks якобы секретных документов ЦРУ? (видео) 08.03.2017

Wikileaks опубликовала очередную порцию якобы секретных документов спецслужб США, в том числе про хакерский центр во Франкфурте. Но в последнее время к платформе Wikileaks в ЕС все меньше доверия.

Какие материалы и почему сейчас опубликовала платформа Wikileaks? (08.03.2017) 08.03.2017

Wikileaks опубликовала очередную порцию якобы секретных документов спецслужб США, в том числе про хакерский центр во Франкфурте. Но в последнее время к платформе Wikileaks в ЕС все меньше доверия.

ARCHIV - Daniela Sacchi stellt am 09.10.2012 auf der Buchmesse in Frankfurt am Main Bücher in die Regale einer Freiluftbibliothek. Foto: Arne Dedert/dpa (zu (zum dpa-Themenpaket Frankfurter Buchmesse vom 14.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Чем удивит крупнейшная в мире книжная ярмарка 19.10.2016

Храм из запрещенных книг, туры со звездами, европейские монархи, итальянская проза... Какие сюрпризы приготовил Франкфурт в этом году?
18.10.2016 +++ A skull and fruits are displayed on a plate in the pavilion of Flanders and the Netherlands at the Book Fair in Frankfurt, Germany, Tuesday, Oct. 18, 2016. The Book Fair will officially be opened Tuesday evening attended by the Kings of Belgium and the Netherlands. Pkatte mit Früchten und Totenschädel

Во Франкфурт привезли череп и фрукты. Что бы это значило? 19.10.2016

Как думаете, где был сделан этот снимок немецкого агентства dpa, напоминающий фламандский натюрморт?

ARCHIV - Daniela Sacchi stellt am 09.10.2012 auf der Buchmesse in Frankfurt am Main Bücher in die Regale einer Freiluftbibliothek. Foto: Arne Dedert/dpa (zu (zum dpa-Themenpaket Frankfurter Buchmesse vom 14.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Открылась 68-я Франкфуртская книжная ярмарка 19.10.2016

В книжной ярмарке во Франкфурте в этом году принимают участие более 7 тысяч экспонентов. Ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Она продлится до 23 октября.

11.04.2016*** epa05254394 A Libyan soldier stands next to migrants after they were rescued off the shore, in Tripoli, Libya, 11 April 2016. Reports state Libyan costal guards rescued 115 migrants after a failed attempt to reach Europe. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa

"Живой товар": контрабанда беженцев (видео) 07.10.2016

В Италии раскрыта сеть контрабандистов, которые переправляли беженцев из Африки в Германию. Журналисты из ФРГ показали, как происходит перевозка людей. Съемки скрытой камерой в так называемой "маленькой Африке" в Милане.

Контрабанда беженцев: расследование немецких журналистов (07.10.2016) 07.10.2016

В Италии раскрыта сеть контрабандистов, которые переправляли беженцев из Африки в Германию через Сицилию. Немецкие журналисты показали, как происходит перевозка людей. Съемки скрытой камерой в так называемой "маленькой Африке" в Милане.

"Мы справимся": год после начала миграционного кризиса в ФРГ - DW Новости (31.08.2016) 31.08.2016

Год назад канцлер Ангела Меркель произнесла фразу "мы справимся", которая стала девизом ее политики в отношении беженцев. Как изменилась страна с начала миграционного кризиса?
Bewaffnete Polizisten patroullieren m 11.08.2016 durch eine Abflughalle am Airport Frankfurt . +++ (C) picture-alliance/W. Rothermel

В аэропорту Франкфурта проводится эвакуация 31.08.2016

В одном из терминалов международного аэропорта во Франкфурте проходит эвакуация. При личном осмотре одной из пассажирок сработало устройство по обнаружению взрывчатки. Женщине удалось скрыться.
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