В каких городах дороже всего жить (фотогалерея)

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Во многих городах мира во время пандемии выросли расходы на жизнь. Где они выше всего в 2021 году? И какая ситуация в Германии?
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