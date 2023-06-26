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Зачем во Франкфурт привезли столько пластика

Сабине Ольце | Елена Дожина
18 мин. назад

Выставка "Plastic World" во Франкфурте-на-Майне представляет "искусство из пластика": от эйфории поп-арта, трэш-инсталляций модерн-реализма до экологически критических работ.

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В экспозиции"Plastic World" в выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне собраны предметы искусства из пластика. На фото "Воздушный аквариум" Отто Пине
В экспозиции "Plastic World" в выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне собраны предметы искусства из пластика. На фото "Воздушный аквариум" Отто ПинеФото: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Пластик словно хамелеон. Он может не только изменяться, подстраиваясь под окружающие предметы, но и становиться невидимым, сохраняя при этом свою прочную структуру. 

Первый искусственный пластик паркезин, получивший позже название целлулоид, был получен английским изобретателем и металлургом Александром Парксом в 1855 году. Первоначально его использовали как заменитель слоновой кости - для изготовления бильярдных шаров, клавиш для пианино. Первую недорогую, негорючую и полностью синтетическую пластмассу универсального применения - бакелит - изобрел американский химик бельгийского происхождения Лео Бакеланд в 1907 году. С тех пор наша жизнь стала немыслима без этого материала. На что вдохновил пластик звездных художников, скульпторов и дизайнеров, начиная с 1960-х годов и до сегодняшнего дня, можно увидеть на выставке "Plastic World" во Франкфурте-на-Майне.

Первая скульптура из пластика

Бум использования пластика в искусстве пришелся на 1960-е годы. Ранее этим материалом вдохновлялись авангардные движения в Париже. В 1916 году появилась первая скульптура из пластика. Ее создал российско-американский художник, скульптор и архитектор Наум Габо. Один из лидеров мирового художественного авангарда и пионер кинетического искусства, он отстаивал идею "глубины" как единства пространства и времени, движения и массы, отвергая при этом линию, объем и цвет как чисто внешние художественные элементы.

Конструкция Наума Габо "Head #2" - первая скульптура из пластика
Конструкция Наума Габо "Голова N°2" - первая скульптура из пластикаФото: Ben Birchall/empics/picture alliance

В выставочном зале можно увидеть ставшую революционной в области скульптуры конструкцию Габо. Это "Голова N°2", сделанная из ацетата целлюлозы - материала, который также используют для изготовления кукол. Абстрактный женский бюст, собранный из пересекающихся фигурных плоскостей с использованием пустого пространства в качестве основного элемента скульптуры. Фигура женщины со склоненной головой похожа на Мадонну и напоминает иконописные изображения, которые художник российского происхождения мог видеть в православных домашних интерьерах. 

Дизайнерские эксперименты

С появлением оргстекла в конце 1920-х годов открылось еще больше интересных перспектив и областей для применения пластика. В том числе и для художников. Возможности этого материала - пластичность, прозрачность и его особое восприятие - легли в основу экспериментов Баухауса, известнейшего направления в европейской архитектуре и дизайне начала ХХ века, а также других движений 1920-х годов.

Благодаря пластику произошли изменения и в других областях. Об этом свидетельствуют работы немецкого художника Томаса Байрле (Thomas Bayrle). В 1968 году он совместно с франкфуртской модной студией Lukowski&Ohania создал серию плащей из прозрачного пластика, которые продавались в немецкой торговой сети Kaufhof по 25,50 немецких марок. Вместо ткани художник использовал для создания одежды ярких цветов пластик со структурой сетки, подобно обоям. В этом проекте художник объединил товар потребления и произведение искусства. В то же время эти плащи он рассматривал как товар и хотел, чтобы плащи выпускались массово. Однако массовое производство модели тогда так и не началось.

Пластиковые анемоны художника Отто Пине из "An Air Aquarium"
Пластиковые анемоны художника Отто Пине из "An Air Aquarium"Фото: Otto Piene estate/VG Bild-Kunst, Bonn 2023, © Foto: Peter Moore

Активно использовали пластик в своем творчестве Отто Пине (Otto Piene) и Хайнц Мак (Heinz Mack) - участники художественной группы ZERO, созданной в Дюссельдорфе в 1958 году. В частности, они экспериментировали с пластиковой пленкой для создания световых скульптур. Один из инициаторов этой идеи, Хайнц Мак, рассказал, что изначально ему подходил любой материал для его искусства, однако когда дизайнеры массово заинтересовались пластиком и начали создавать свою мебель - в актуальных модных стилях и цветах - он потерял интерес к этому материалу.

Искусство или мусор?

Пластмасса - жесткая и гибкая, прозрачная и матовая, узорчатая и цветная, гладкая и шерховатая - она присутствует почти во всех направлениях искусства, за исключением, пожалуй, лишь живописи маслом. В целом произведения искусства с использованием производных пластика впечатляют своей многогранностью. Но особенно сильные чувства у многих вызывают искусственно созданные тела людей. Пример этому - работа яркого представителя современного поп-арта и гиперреализма в искусстве американца Джона де Андреа. Уже несколько десятилетий он создает пластиковые фигуры обнаженных мужчин и женщин, шокирующих своей схожестью с живыми людьми. Его "Женщина, прислоненная к стене" 1978 года, представленная на выставке "Plastic World", выглядит настолько реальной, что мимо нее невозможно пройти мимо, не остановившись и не убедившись, что это действительно лишь экспонат.

"Женщина, прислоненная к стене" Джона де Андреа на выставке "Plastic World"
"Женщина, прислоненная к стене" Джона де Андреа завораживает своей натуральностьюФото: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Не оставят равнодушными и яркие, жизнеутверждающие работы представительницы нового реализма Ники де Сен-Фалль, которую многие считают олицетворением эпохи диско. Французская феминистка, модель, театральная художница и скульптор прославилась своими гигантскими "Нанами" - женскими фигурами, изображающими полную беззаботную женщину в разных ситуациях, в основном, в танце и акробатических позах. Они сделаны из стеклопластика и раскрашены яркими акриловыми красками. Во Франкфурте-на-Майне можно увидеть "родившихся" в 1968 году "Нан" - в виде надувных воздушных шаров, напоминающих пляжные игрушки.

Скульптура Ники де Сен-Фалль "Nana rouge jambes en làir" - "Красная цыпочка вверх ногaми" (1968)
Скульптура Ники де Сен-Фалль "Nana rouge jambes en làir" - "Красная цыпочка вверх ногaми" (1968), выставлявшаяся ранее в зале SchirnФото: Bernd Kammerer/Presse- und Wirtschaftsdienst/picture alliance

Критика пластика

Первые критические заявления по поводу массового распространения экологически вредного по своей сути пластика сделали французские художники, представители нового реализма. Художник-концептуалист Кристо и его возлюбленная Жан-Клод, мастер "компрессий" Сезар и "отец аккумуляций" Арман в своих собраниях критиковали "одноразовое" потребительское общество. Так, Арман создал плексигласовые прозрачные контейнеры под названием "Poubelles", которые набил доверху всевозможными отходами, будто выставив их на витрины. Слова Армана, сказанные им в 1973 году, звучат актульно и сегодня: "Как часть этого общества, я всегда интенсивно интересовался псевдо-биологическим циклом производства, потребления и разрушения. И меня давно тревожит то, что в результате конкретных последствий этого цикла наш мир наводняется мусором и излишками металлолома".

С впечатляющим эффектом переполненных мусором контейнеров контрастирует так называемый пластический энтузиазм поп-арта. Например, работы американского скульптора и инсталлятора шведского происхождения Класа Олденбурга. В своем творчестве он представлял небольшие обыденные предметы в гигантском масштабе. Для этого он использовал жесткий пенополиуретан, новый материал, появившийся на рынке в 1960-х годах и вдохновивший мир искусства.

Современные инсталляции

Совсем другие цели преследовала скульптор из США Линда Бенглис, расширяя границы между живописью и скульптурой, "рисуя" латексом и пигментами. Она представляет феминистское и концептуальное искусство и известна благодаря своей восковой живописи и налитыми скульптурами из латекса и полиуретана. Свои яркие напольные скульптуры она создавала как ответную реакцию на минимализм с присущим этому течению обилием математических и технологических аллюзий. Сначала появилась серия прилипших к полу скульптур из разлитого разноцветного латекса. Позже Бенглис стала использовать пенящийся полиуретан, который выливала на каркасы различных форм, часто в присутствии приглашенных зрителей. Представленные на выставке наливные напольные "Pools" имеют волнообразную, органичную форму, почти оживленную течением и движением пластики.

Инсталляция Берты Фишер "Garmion" (2020)
Инсталляция Берты Фишер "Garmion" (2020)Фото: Bernd Kammerer/Presse- und Wirtschaftsdienst/picture alliance

Скульптуры берлинской художницы Берты Фишер (Berta Fischer), родившейся в 1973 году, - прозрачные и легкие. Она создает эфемерные инсталляции из пластиковой пленки, нейлоновых нитей или акрилового стекла, цветные, отражающие или прозрачные поверхности которых кажутся благородными и обычными одновременно.

Выставка "Plastic World" в Schirn Kunsthalle во Франкфурте-на-Майне показывает, насколько амбивалентным может быть этот материал. На ней представлено около 100 экспонатов более чем 50 художников. Выставка продлится до 1 октября 2023 года.

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