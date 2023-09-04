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Немка провела год с бездомными и написала об этом роман

Вера Фридрих
4 сентября 2023 г.

Немецкая журналистка и пистельница Эске Хикен год проработала в столовой для бездомных и сама не раз ночевала на улице. Свои переживания она отразила в романе, опубликованном издательством Westend.

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Frankfurt am Main | Obdachlose Frau in der Frankfurther Innenstadt
Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

Немецкая журналистка и писательница Эске Хикен (Eske Hicken) считает в принципе неприемлемым тот факт, что людям приходится жить на улице. В понедельник, 4 сентября, в Германии вышел ее роман под названием "Homeless". Бездомные, по словам Хикен, стали чуть ли не частью "городского пейзажа во многих немецких городах" - таких, например, как Франкфурт-на-Майне. И это - бесчеловечно, уверена автор книги. 

Обложка книги
Обложка книгиФото: Edition W

В 2017 году 51-летняя журналистка сотрудничала с организацией по защите прав бездомных в Портленде (штат Орегон). Эске Хикен работала в столовой, где готовят для людей, лишившихся крыши над головой, и сама не раз ночевала на улице. Свои переживания она отразила в романе, опубликованном издательством Westend, штаб-квартира которого находится во Франкфурте-на-Майне. "Масштаб страданий невозможно передать", - отмечает Хикен. 

В Германии пока не все так плохо

По словам Эске Хикен, положение бездомных в Германии пока не сравнимо с тем, что можно наблюдать в США. В ФРГ "все еще функционирует система социальной помощи". "Обычно здесь людей подхватывают, когда они заболевают или остались без работы", - говорит журналистка. Однако, уверена Хикен, государство в Германии во многом полагается на частные инициативы, а "уклоняться от ответственности в социальной сфере неприемлемо".

"В Портленде на улицах живет много хорошо образованных людей, которые контролировали свою жизнь. Арендная плата и стоимость жизни там так высоки, что, если вам не удалось ничего отложить, вы вдруг потеряете работу, лишитесь медицинской страховки и больше не сможете платить за квартиру, вы очень быстро окажетесь на улице", - рассказала Эске Хикен в интервью немецкому информационному агентству KNA. "Я, конечно, не знаю, что такое быть действительно бездомным, потому что я могла всегда вернуться в свою квартиру, - говорит автор романа. - Я ночевала на улице ради получения информации и так, чтобы эта ситуация не стала для меня опасной".

О чем рассказывается в романе?

Один город поделен на два мира: Хелен и Ричард могут позволить себе веганскую индейку, в то время как Кэти и Джон борются за жизнь на улицах Портленда. И то, и другое - Портленд, центр хипстерской культуры с тысячами бездомных. Эске Хикен превратила столкновение этих миров в захватывающий роман, который проникает в душу.

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