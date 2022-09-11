  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в столовой, открытой в Берлине в рамках проекта помощи бездомным
Президент ФРГ в столовой, открытой в рамках проекта помощи бездомнымФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Президент ФРГ предупредил о росте числа бездомных в Германии

Даниил Сотников
1 ч. назад

Из-за роста тарифов и арендной платы будущей зимой число бездомных в Германии может увеличиться, предупредил Штайнмайер.

https://www.dw.com/ru/prezident-frg-predupredil-o-roste-cisla-bezdomnyh-v-germanii/a-63084094

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предупредил об увеличении числа бездомных в ФРГ из-за роста арендной платы и дополнительных бытовых расходов. Речь Штайнмайера опубликована на сайте президента в воскресенье, 11 сентября. 

Проблема бездомных обостряется на фоне приближения "кризисной зимы" и роста цен на еду, электричество и отопление, подчеркнул глава государства, выступая в своей резиденции по случаю Дня бездомных.

По словам президента, в Германии собственного жилья нет более чем у 300 тысяч человек. Почти 180 тысяч из них живут в приютах, а около 45 тысяч вынуждены постоянно ночевать на улице. "Есть беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых без собственного договора найма и часто кочуют с одного дивана на другой", - заявил Штайнмайер.

Власти надеются обеспечить всех жильем к 2030 году

"Более 300 000 - это слишком много. В ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться. Война и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в нашей стране столкнутся с нехваткой жилья осенью и зимой", - предупредил президент. К группе риска, по его словам, относятся люди с низкими доходами и семьи, которые больше не могут платить за аренду или нести дополнительные расходы из-за роста цен.

Перед немецкими властями стоит цель к 2030 году обеспечить жильем каждого жителя Германии, сказал Штайнмайер. Для этого, в том числе необходимо сделать жилье более доступным, нарастив долю специального жилого фонда для бездомных, подчеркнул президент.

Средний возраст бездомных - 32 года

В июле Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что на конец января около 178 тысяч человек в стране проживали в приютах, общежитиях и местах для временного ночлега. При этом ведомство не учитывало тех, кто нашел приют у друзей, семьи или знакомых, а также бездомных, живущих на улице. 

Исследование показало, что средний возраст бездомных составляет 32 года. 37 процентов людей без дома моложе 25 лет, почти 5 процентов - старше 65 лет.

Смотрите также:

В Берлине бездомных селят в отелях

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Клуб RAW-Gelände в Берлине

В берлинские ночные клубы пускают бездомных переночевать

В берлинские ночные клубы пускают бездомных переночевать

Во время холодов раз в неделю известные клубы Берлина разрешат бездомным переночевать в их помещениях.
Общество
5 декабря 2018 г.
Бездомный с собакой сидит на тротуаре, склонив голову

Кто следующий? Бездомность без прикрас

Кто следующий? Бездомность без прикрас

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
Культура
5 ноября 2021 г.
Акция для бездомных "One Warm Winter"

В Берлине бездомным дарят шаурму, одежду и поход в парикмахерскую

В Берлине бездомным дарят шаурму, одежду и поход в парикмахерскую

Жители столицы Германии могут оплатить жетоны, которые бездомные обменяют на товар или услугу.
Общество
17 декабря 2018 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2

В бундестаге ФРГ призвали поддержать ВСУ вооружением

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Боец "Азова" Богдан "Будапешт"

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Конфликты
10 сентября 2022 г.
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
Портрет Елизаветы II на стене здания на Пикадилли в Лондоне

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу