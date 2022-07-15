Почти 180 тысяч жителей Германии не имеют своего жилья

В Германии по состоянию на конец января этого года около 178 тысяч человек проживали в приютах и общежитиях, а также местах для временного ночлега за неимением собственного жилья. Об этом свидетельствует исследование Федерального статистического ведомства в Висбадене, опубликованное в четверг, 14 июля.

Согласно результатам исследования, почти две трети бездомных, живущих в таких условиях (62 процента), являются мужчинами, еще более трети (37 процентов) - женщины, в одном проценте случаев пол не указан. Средний возраст составляет 32 года. Свыше трети (37 процентов) из них - моложе 25 лет. Почти 5 процентов - в возрасте 65 лет и старше.

Это первая статистика такого рода, опубликованная ведомством. Она не учитывает тех, кто нашел приют у друзей, семьи или знакомых, а также бездомных, живущих на улице. "У бездомности много лиц, и она не всегда узнаваема с первого взгляда", - отмечает министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

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