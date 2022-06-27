Студенты немецкого вуза победили на конкурсе домов будущего. Что они построили?

Какие технологии и материалы нам предстоит применять для строительства жилья в будущем и в каких условиях мы будем жить завтра? Свои ответы на эти важные вопросы дают команды вузов из разных стран мира в рамках международного студенческого архитектурного и инженерного конкурса Solar Decathlon Europe ("Солнечное десятиборье - Европа", SDE) - самого значимого состязания такого рода в мире. В нынешнем году, на свой 20-летний юбилей, оно с 10 по 26 июня впервые проходит в Германии. А местом его проведения стал Вупперталь, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Для участия в SDE отобраны 18 университетских команд из 11 стран. Причем студенты не показывают макеты зданий, а возводят настоящие, пригодные для жилья экологичные дома, главное требование к которым - использование энергии, вырабатываемой солнечными батареями. Представляем некоторые из этих проектов.

Чудо-добавка к дому старой застройки (Розенхайм, Германия)

Группа студентов и преподавателей Высшей технической школы Розенхайма разработала концепцию модернизации здания, расположенного в одном из районов баварского Нюрнберга. Подобные дома, возводимые в Германии в период с 1950-х по 1970-е годы, обычно нуждаются в реконструкции, поскольку отличаются повышенным потреблением энергии на отопление. В рамках проекта "Levelup" здание подобного типа снабжено двухэтажной модульной пристройкой, возведенной на базе легких сборных панельных конструкций из дерева.

Проект команды Высшей технической школы Розенхайма на конкурсе Solar Decathlon Europe

У сборных модулей (это кухня, ванная комната, лестница и терраса) стандартные размеры, однако их габариты можно регулировать. В разобранном виде такие модульные конструкции легко транспортировать, собирать и монтировать, а также видоизменять и вообще адаптировать к потребностям жителей дома старой застройки. На крыше установлены высокоэффективные фотоэлектрические панели, позволяющие не только преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию, но и в зависимости от времени года вырабатывать тепло и холод.

Один дом - для всех (Тайбэй, Тайвань)

Команда TDIS (Transdisciplinary Design Innovation Shop), состоящая из студентов и преподавателей Национального университета Ян Мин Чао Тунга (NYCU) в тайваньском Тайбэе, представляет свой проект "1 House for All" ("1 дом для всех").

Команда Национального университета Ян Мин Чао Тунга тайваньского Тайбэя возводит дом для конкурса Solar Decathlon Europe - 2022 в Вуппертале

Как и многие другие регионы планеты, Тайвань сталкивается с серьезными экологическими и социальными проблемами, такими как городские острова тепла, наводнения, загрязнение воздуха. В то же время у Тайбэя есть и свои специфические трудности: самый густонаселенный тайваньский город срочно нуждается в прототипе в качестве общей модели для городских домов блокированной застройки (рядных домов), которые массово возводились на этом острове в 1960-х годах. Обычно их высота составляет от 4 до 5 этажей, а ширина - от 3,6 до 5,4 метра.

В рамках своего проекта "1 дом для всех" команда TDIS разработала экологичную концепцию эффективного использования пространств между рядными домами и создания жилья, максимально ориентированного на потребности и желания людей всех возрастов. Внешние стены представляемого в Вуппертале прототипа отделаны экологически чистым утеплителем, благодаря которому сохраняется тепло в помещениях и в который интегрированы все инженерные коммуникации. За счет того, что в доме есть система сбора дождевой воды и установлены солнечные батареи, он энергонезависим. А озеленение фасада здания понижает температуру наружных стен и придает дому индивидуальный облик.

Специально для одиноких людей (Ахен, Германия)

Проект "LOCAL+" - детище команды Университета прикладных наук Ахена. При его разработке немецкие студенты и преподаватели следовали двум принципам: способствовать социальному взаимодействию людей в повседневной жизни и в то же время вносить вклад в охрану окружающей среды. Главным образом "LOCAL+" ориентирован на создание жилья для одиноких людей, которые хотели бы стать частью сообщества.

Передвижные жилые модули, разработанные командой Университета прикладных наук Ахена для конкурса Solar Decathlon Europe - 2022

Созданный ахенской командой дом - это жилой комплекс, в котором подвальные помещения, первый этаж и сад представляют собой общественные пространства. Проживающие здесь люди могут, к примеру, и вместе позавтракать, и фильм посмотреть, и овощи на общем огороде посадить. На верхних этажах, начиная со второго, оборудованы небольшие квартиры с уникальным дизайном: в дополнение к классической ванной и кухне-кладовой, вместо обычных комнат сделаны "кубы" - комнатные блоки для отдыха и работы, которые по желанию можно туда-сюда передвигать в зависимости от того, хочется ли человеку побыть одному или, наоборот, пообщаться с соседом. В общей сложности в одной такой квартире, которую можно использовать как коммуналку, могут проживать до трех человек.

Здание возведено с применением инновационных технологий, позволяющих экономить энергию и вносить ощутимый вклад в сокращение выбросов CO2. Кроме того, тщательный выбор стройматериалов и сборно-разборная конструкция дома делают его пригодным к вторичной переработке.

Жилая надстройка над знаменитым кафе (Дюссельдорф, Германия)

Команда Университета прикладных наук Дюссельдорфа реализует проект, связанный с масштабной реконструкцией и расширением здания 1905 года застройки в Вуппертале, где раньше располагался склад, а сегодня находится известное во всей Германии кафе ADA - место проведения художественных выставок, дегустаций, ярких музыкальных и танцевальных развлекательных мероприятий. Причем главный принцип, которым руководствуются молодые дюссельдорфские архитекторы при перепланировке этого здания, - сохранение его атмосферы и исторического колорита.

Деревянная каркасная надстройка над кафе ADA в Вуппертале – проект команды Университета прикладных наук Дюссельдорфа , представленный на Solar Decathlon Europe - 2022

Над кафе надстраивается три этажа из деревянных элементов, где оборудуются 13 жилых квартир площадью от 21,5 до 73 кв. м, рассчитанных на одного - четырех человек. В общей сложности дом вместит 29 жильцов – представителей самых разных возрастных групп. На крыше создается просторная терраса, где соседи могут вместе отдыхать и общаться. И пользоваться ею можно будет в любое время года: в холодные дни терраса закрывается климатической оболочкой и превращается в зимний сад. Особая форма крыши позволяет накапливать дождевую воду и собирать ее в цистерну, а избыточная вода стекает в естественный водоем. На крыше будет построена и теплица, где жители смогут выращивать овощи.

В основе энергетической концепции проекта - система управления energiBUS. Она объединяет фотогальваническую систему с тепловым насосом, аккумулятором холода и тепла, а также с крупными бытовыми приборами в здании.

Вся конструкция здания "окутана" климатической оболочкой из горизонтальных стеклянных жалюзи, через которые дом проветривается свежим воздухом. Кроме того, каждая планка жалюзи оснащена фотоэлектрическими элементами, принимающими солнечное излучение и преобразующими его в электроэнергию.

Грамотное использование пассивного ландшафта (Печ, Венгрия)

Проект "Re Greened Blocks" ("Ре-озелененные блоки") команды студентов Печского университета (Венгрия) обращает внимание на проблемы центров венгерских городов и представляет решения по их преобразованию на примере южно-венгерского города Печ. Для этого предлагается облагораживать портящие общий городской облик незастроенные участки между жилыми и коммерческими зданиями, возводя на них инновационные "здоровые дома", жизнь и работа в которых положительно влияет на физическое здоровье и моральное состояние человека.

Проект "Re Greened Blocks" команды студентов Печского университета (Венгрия) для Solar Decathlon Europe - 2022

Разработанная печскими студентами экологичная отопительная система предназначена для предотвращения в таких зданиях потери тепла зимой и обеспечения прохлады летом. Расходы на отопление и охлаждение снижает и хорошо продуманный пассивный ландшафт - обширное озеленение прилегающего участка, зеленая крыша и фасад. Зеленые насаждения также помогают снизить уровень шума в доме, нормализовать уровень влажности, а еще - действуют как фильтр, очищая поступающий в здание воздух от пыли и грязи. Не говоря о том, что зеленый фасад – это просто красиво.

Критерии отбора победителей

При рассмотрении представленных на конкурс Solar Decathlon Europe проектов учитываются такие факторы, как их экологичность, архитектурная составляющая, комфорт, уровень влажности и температуры в помещениях, рыночная конкурентоспособность, инженерные достижения, рекламные способности авторов проектов, дизайн освещения, честная проектная документация, а также обеспечение горячей водой здания и функционирование бытовой техники, потребление энергии в целом, - всего десять категорий. Победителем соревнования становится команда, набравшая в этих номинациях наибольшее количество очков.

1-е место - многофункциональному комплексу студентов из Карлсруэ

На немецкой премьере университетского конкурса Solar Decathlon Europe в Вуппертале победу одержала команда RoofKIT в составе студентов Технологического института Карлсруэ (KIT) под руководством профессора Дирка Э. Хебеля (Dirk E. Hebel). Она набрала наибольшее количество баллов во всех дисциплинах солнечного десятиборья и, таким образом, представила наиболее убедительную концепцию дальнейшего строительства наших городов с учетом климатических условий.

Для конкурса Solar Decathlon Europe 2022 команда RoofKIT из Дюссельдорфа разработала проект модернизации кафе ADA в Вуппертале

Как и студенты из Дюссельдорфа, команда RoofKIT разработала проект модернизации кафе ADA в Вуппертале. Во время работ по его перестройке студенты из RoofKIT намерены на 100 процентов использовать возобновляемую энергию. Также система возобновляемых источников энергии найдет применение в отоплении помещений модернизированного здания, нагреве воды, производстве электроэнергии для освещения и питания электроприборов. Солнечные панели планируется установить на поверхностях здания везде, где только возможно. Дополнительная солнечная электростанция будет работать и на заднем дворе.

Команда RoofKIT предлагает для кафе ADA трехэтажную надстройку из модульных деревянных конструкций. Все соединения надстройки - разъемные, их сборка осуществляется без применения клея или композитных материалов. На двух верхних этажах оборудуются жилые квартиры. Этажом ниже расположится танцевальный зал. Стеклянные элементы в его конструкции, высокие потолки помещения и окружающая его открытая терраса сделают танцзал заметным с улицы и подчеркнут предназначение этого культового места. А на первом этаже, где ранее находился танцевальный зал, разместится небольшая уютная гостиница. Подобные многофункциональные здания-комплексы стали одним из самых перспективных объектов в застройке современных городов, так что студенты из Карлсруэ идут в ногу с трендом.

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