В Германии сдан первый жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

Министр строительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ина Шарренбах (Ina Scharrenbach) в прошедший понедельник, 26 июня, официально открыла в городе Беккуме первое в Германии жилое здание, построенное с помощью 3D-принтера. Чиновница высоко оценила пилотный проект, назвав его "моделью для подражания".

Министр строительства Северного Рейна-Вестфалии Ина Шарренбах на открытии первого дома, построенного с помощью 3D-принтера

Как сообщает dpa, новый метод строительства обещает экономию времени и "оптимизацию строительных процессов". Учитывая нехватку квалифицированных кадров в отрасли, такой метод, по мнению специалистов, имеет много преимуществ, особенно при выборе необычных архитектурных форм для новых объектов.

Дом из принтера: просторно и стильно

Дом двухэтажный, жилая площадь - 160 квадратных метров. 3D-принтер использует во время строительства сопло для нанесения специального раствора и бетона слоями. По данным немецких чиновников, принтер способен возвести один квадратный метр жилья за пять минут.

Ванная комната

Просторно и уютно

По данным журнала Spiegel, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия профинансировала проект, вложив в него около 200 тыс. евро.

Дома, построенные с помощью 3D-принтера, уже есть в других странах

В других странах, например, в США и Бельгии, также есть опыт строительства жилья с помощью 3D-принтера.

Вид лестницы на второй этаж сверху

Такой метод строительства жилья намного ускоряет и упрощает все процессы. Он особенно пригодился бы при строительстве недорогого, доступного для всех слоев населения жилья, учитывая его дефицит по всей Германии. Однако при этом необходимо гарантировать, что новые здания будут качественными и устойчивыми, как и те, что построены традиционными методами.

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