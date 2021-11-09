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"Умное голосование" - проект команды Навального

"Умное голосование" - проект, разработанный командой Алексея Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти.

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Проект был официально представлен 3 сентября, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу, который прошел 8 сентября. Целью "Умного голосования", как говорится на сайте проекта, является разрушить монополию партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях.

Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР. При этом подчеркивается, что самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. На сайте проекта "Умное голосование" гражданам предлагается, указав регион и адрес, узнать имя "своего кандидата" против партии власти.

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SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

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Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.

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Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

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FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram 26.09.2021

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16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

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Что означают для Путина итоги прошедших выборов в Думу? (23.09.2021) 23.09.2021

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Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
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