"Умное голосование" - проект команды Навального

"Умное голосование" - проект, разработанный командой Алексея Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти.
Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Проект был официально представлен 3 сентября, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу, который прошел 8 сентября. Целью "Умного голосования", как говорится на сайте проекта, является разрушить монополию партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях.
Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР. При этом подчеркивается, что самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. На сайте проекта "Умное голосование" гражданам предлагается, указав регион и адрес, узнать имя "своего кандидата" против партии власти.
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Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
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Сторонники Алексея Навального считают, что у оппозиционных кандидатов украли победу и без фальсификаций они бы выиграли во многих округах. Оппозиционные кандидаты подтверждают, что стратегия работает. Но дало ли что-то "Умное голосование" на минувших выборах в Думу?
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