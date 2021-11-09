"Умное голосование" - проект команды Навального

"Умное голосование" - проект, разработанный командой Алексея Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти.

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Проект был официально представлен 3 сентября, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу, который прошел 8 сентября. Целью "Умного голосования", как говорится на сайте проекта, является разрушить монополию партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях.



Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР. При этом подчеркивается, что самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. На сайте проекта "Умное голосование" гражданам предлагается, указав регион и адрес, узнать имя "своего кандидата" против партии власти.