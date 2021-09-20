 Кандидат от КПРФ в Госдуме. Кому помогло ″умное голосование″ в Татарстане | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.09.2021

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Россия

Кандидат от КПРФ в Госдуме. Кому помогло "умное голосование" в Татарстане

По итогам выборов в Татарстане, первое место у "единороссов". В Госдуму прошел и представитель КПРФ, чью кандидатуру советовало "Умное голосование". Как комментируют это политологи?

На одном из избирательных участков в Казани

На одном из избирательных участков в Казани

Выборы в Татарстане обернулись и в пользу КПРФ. В Госдуму проходит депутат регионального парламента, второй секретарь рескома партии Артем Прокофьев. Политологи не спешат радоваться за коммунистов.

Новый коммунист в Госдуме

После обработки 100% бюллетеней в Татарстане стало известно, что первое место осталось за "Единой Россией" - 79,01% голосов, а второе ушло КПРФ - 9,64%. Общую явку региональных ЦИК оценил в 78,9%.

Выбирать коммунистов предлагало "Умное голосование". В списке сторонников Навального оказались 4 представителя КПРФ, включая известного в Татарстане депутата местного парламента Артема Прокофьева. Он баллотировался от 31-го одномандатного округа и набрал 51 785 голосов. 

Табло с предварительынми итогами выборов в Госдуму РФ

Табло с предварительынми итогами выборов в Госдуму РФ

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин уже подтвердил, что Артем Прокофьев проходит в Госдуму. Сам Прокофьев от общения со СМИ вне пресс-конференций сторонится с начала избирательной компании - игнорирует звонки и сообщения. За последний год его присутствие в публичном поле и критика в адрес власти в целом сократились - до вопросов роста цен и падения доходов.

37-летний коммунист провел в региональном парламенте 12 лет. За последний год он задекларировал доход в 2,6 миллиона рублей. Его супруга заработала за этот же период чуть более 380 тысяч рублей. Из имущества в пользовании у Прокофьева дом и квартира, площадью по 101 квадратному метру, а также земельный участок, площадью 1 174 квадратных метра.

Умное протестное голосование

"Других просто и нет. "Умное голосование" в этом смысле было абсолютно правильно ориентированно. На сегодняшний день партией номер один в оппозиции является КПРФ. Именно их кандидаты имеют наибольший шанс на прохождение, даже в тех регионах, где оппозиции не светит вообще ничего, так называемые "электорально управляемые регионы", "электоральные султанаты", - говорит политолог Константин Калачев.

Приложение Умное голосование на смартфоне

Приложение "Умное голосование" на смартфоне

По его мнению, избиратели голосуют за КПРФ исключительно ради сохранения хотя бы какого-то подобия политической конкуренции. Калачев уверен, большая часть голосов за КПРФ стала протестной и во многом благодаря "Умному голосованию", а не реальной поддержке коммунистов среди населения. Перед выборами при этом Google и Apple удалили приложения "Умного голосования" и Навального, а позже Google также удалил документ со списком рекомендованных кандидатов.

"То, что КПРФ сейчас получает в качестве бонуса, она получает с помощью избирателей, которые могут не быть поклонниками Ленина, Сталина и даже которых, может быть, тошнит от эстетики КПРФ, но которые голосуют просто потому, что больше голосовать не за кого", - считает Константин Калачев.

Результаты десятилетней давности

Казанский политолог, главный редактор издания "Поистине" Руслан Айсин предполагает, что победу КПРФ могут объяснить в том числе и возможные договоренности с местными властями. "Наверное, во многом из-за этого не была столь яркой избирательная кампания, хотя он [Прокофьев] человек достаточно яркий, харизматичный. Я думаю, что была договоренность и стороны ее придерживались. Прокофьев прошел в Госдуму, все довольны. Здесь остается вполне лояльный Хафиз Миргалимов (руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете Республики Татарстан. - Ред.) - человек, который уже давно верой и правдой служит общей задаче татарстанской власти", - уверен Руслан Айсин.

На одном из избирательных участков в Москве

На одном из избирательных участков в Москве

Доктор политических наук, профессор Сергей Сергеев предлагает адресовать вопросы о договоренности непосредственно КПРФ и руководству республики, а вместе с тем не исключает и наличие фальсификаций при подсчете голосов. "Не трудно здесь выявить закономерность, не нужно проводить специальный анализ, достаточно просто пробежать глазами по таблице голосований за основные думские партии в регионах, чтобы понять, что сверхвысокие цифры явки очень четко коррелируют с нереально высокими показателями "Единой России". Выводы из этого любой разумный человек может сделать сам. На этих выборах чуть уменьшилась и явка, и доля голосов за "Единую Россию", но это непринципиально: в явку в нынешних условиях свыше 40-50% поверить весьма сложно. Таким образом, сколько получила КПРФ в действительности, мы не знаем. В Татарстане ей меньше 9% урезать не решились", - предполагает Сергей Сергеев.

Он называет КПРФ неоднородной и сложной в плане идеологического устройства: под именем одной партии уживаются как радикалы и сталинисты, так и умеренное социал-демократическое крыло. А сдержанное поведение кандидатов, включая того же Прокофьева, профессор считает попыткой не отпугнуть прямолинейными лозунгами более умеренную часть потенциального электората.

Тем не менее результаты последних выборов, по его мнению, вернули избирателей и саму партию в ситуацию десятилетней давности, когда КПРФ в Татарстане получало 11-12% голосов.

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