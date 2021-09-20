Немецкие эксперты: Выборы в Госдуму были репетицией президентских

Итоги трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной думы, завершившегося в воскресенье, 19 сентября, не стали сюрпризом для немецких экспертов по России. Опрошенные DW в понедельник политологи считают, что в ходе этой избирательной кампании отрабатывались гарантирующие нужный властям результат старые и новые методы, которые будут применяться и на выборах президента РФ в 2024 году.

"Самые неконкурентные выборы после распада СССР"

Специалист по Восточной Европе историк Сюзанне Шпан (Susanne Spahn) уже более 20 лет наблюдает за избирательными кампаниями в России - и парламентскими, и президентскими. Прошедшие выборы в Госдуму она называет "фарсом", который сопровождался массовыми манипуляциями и репрессиями еще задолго до начала предвыборной гонки.

"Все это методы, которые существуют как минимум 10 лет и которые постоянно повторяются. Разница только в том, что манипуляции и репрессии становятся все более изощренными и массивными, - говорит Шпан в интервью DW. - В этот раз мы видели, что правящая элита начала подготовку к выборам за несколько месяцев, заблаговременно отстраняя конкурентов, - в первую очередь Алексея Навального и его сторонников".

Штефан Майстер

По оценке Штефана Майстера (Stefan Meister), эксперта Германского общества внешней политики (DGAP), минувшие выборы были самыми неконкурентными за все время после распада Советского Союза: "В постсоветской истории России еще никогда не было выборов, которые были бы так тщательно спланированы и организованы, проводились практически при полном отсутствии оппозиции и независимых СМИ".

С такой оценкой согласна научный директор немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований (ZoiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse): "В этот раз Кремль осуществлял особенно активный менеджмент выборов и применил все возможные инструменты контроля за ними. В числе таких инструментов - репрессии, начиная с осуждения Навального, но и репрессивное законодательство, которое применялось против отдельных кандидатов и якобы "экстремистских" организаций, таких как структуры Навального".

Старые и новые методы контроля за выборами

Кроме известных с прежних времен методов, позволяющих властям получить нужный результат выборов, типа "каруселей", подкупа избирателей и откровенного вброса бюллетеней, немецкие эксперты говорят о новых инструментах.

Так, указывает Сюзанне Шпан, растянутое по времени голосование позволило еще активнее задействовать административный ресурс: "В пятницу, в первый день выборов, госслужащих прямо с работы автобусами свозили на избирательные участки, чтобы они проголосовали под присмотром".

Гвендолин Зассе

Гвендолин Зассе также обращает внимание на впервые примененный метод онлайн-голосования, что, по ее мнению, можно рассматривать как подготовку таких инструментов к выборам президента, запланированным на 2024 год.

В целом, считает директор ZOiS, минувшую парламентскую избирательную кампанию можно считать репетицией предстоящей президентской. И опыт показал, говорит Зассе, что с помощью таких методов и упреждающих репрессий удается удерживать протестный потенциал на достаточно низком уровне.

"Режим нервничает". Почему?

При этом, однако, все опрошенные DW немецкие политологи увидели в стремлении властей исключить какие-либо сюрпризы. Это признак того, что режим нервничает. Гвендолин Зассе называет две причины.

Первая - это снижение личного рейтинга Владимира Путина: "Несмотря на то, что по опросам Путину все еще доверяют порядка 60 процентов населения, для президента авторитарной системы, который раньше имел рейтинг свыше 80 процентов, это сигнал тревоги".

А вторая причина - определенная усталость общества: "Эра Путина длится уж слишком долго". Поэтому ему и впредь, считает эксперт, "нужен послушный парламент, который способен при необходимости принимать репрессивные законы и вносить поправки в конституцию".

Сюзанне Шпан

"Я думаю, что путинское окружение боится сценария типа белорусского, когда невзирая на репрессии и манипуляции, которых в Беларуси было предостаточно, люди все равно массово выходят на улицы, боится непредсказуемых протестных акций и массовых манифестаций", - ответила на вопрос о причинах нервозности российских властей Сюзанне Шпан. Впрочем, сама она, скорее, исключает белорусский сценарий для России.

Да, говорит эксперт, "по данным "Левада-центра" менее половины россиян сейчас считают, что Россия находится на правильном пути". Да, есть большое недовольство людей, есть серьезные экономические проблемы в том числе и связанные с эпидемией коронавируса, есть снижение уровня жизни, есть бедность. Но готовность людей к уличным протестам - другое дело.

"Опросы показывают, - говорит Шпан, - что многие не готовы идти на личный риск - оказаться избитым, арестованным или лишиться работы". Поэтому таких массовых акций, как зимой 2011 - 2012 годов в России, по ее мнению, не будет: "Люди запуганы арестами, жесткими мерами в отношении участников протестов".

Back In The USSR?

"Мы видим, что Россия движется в сторону еще более репрессивного режима, все больше закрывается, превращается в страну, где все под контролем, все организовано в еще большей степени, чем сейчас", - заявил в интервью DW Штефан Майстер. Многие элементы ему очень сильно напоминают порядки, царившие в Советском Союзе.

Сюзанне Шпан проводит другое сравнение: "Россия становится все больше похожей на бывшую ГДР, где для поддержания фасада демократии существовала пара ручных партий, не ставивших под сомнение правящую партию".

Политическая система в России, по ее мнению, однозначно развивается в сторону тоталитарного режима, в котором строго контролируется политическая и общественная жизнь, средства массовой информации.

Но если так, то зачем прилагать столько усилий для проведения выборов?

"Кремлю надо сохранить видимость демократических выборов, видимость существования парламента, что очень важно для легитимации самого режима, - отвечает Штефан Майстер. - А для этого нужно, чтобы люди ходили на выборы. Если полностью деполитизировать выборы, то на них вообще никто не пойдет. Надо побудить людей прийти на избирательные участки, но при этом сделать так, чтобы ничто "не пригорело", учитывая тот факт, что многие недовольны политикой властей, в частности, пенсионной реформой 2018 года".

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