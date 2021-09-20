 ЦИК обработал 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму РФ | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2021

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Россия

ЦИК обработал 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму РФ

В Государственную думу РФ по спискам проходят пять партий, а с учетом одномандатников в нижней палате парламента будут представлены восемь политических сил.

Электронная стена с результатами выборов в ЦИК РФ

Электронная стена с результатами выборов в ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Это следует из данных, доступных на сайте ЦИК во вторник, 21 сентября.

Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам побеждает партия "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%),  "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

В Думу попали представители восьми партий

По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам.

По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий. Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в 9 одномандатных округах, в 8 округах лидируют представители "Справедливой России", в двух – ЛДПР. По одному округу выиграли кандидаты от от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы". Еще в 5 округах лидируют самовыдвиженцы.

Окончательные итоги парламентских выборов в России будут подведены 24 сентября.

Голосование "в атмосфере запугивания"

Европейский Союз резко раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".

Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. "Выборы в Госдуму 17-19 сентября проходили в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре голосования", - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В британском МИДе парламентские выборы в РФ охарактеризовали как "серьезный шаг назад для демократических свобод в стране".

Кроме того, Вашингтон и Лондон заявили, что не признают проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины, и напомнили о непризнании аннексии Крыма Россией.

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