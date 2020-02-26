Украинка в Венеции: Из-за коронавируса в Италии домой лучше не ехать

Италия, особенно ее северные регионы, по-прежнему остаются местом, где выявлено максимальное число зараженных коронавирусом в Европе. По официальным данным, к 1 марта там было зарегистрировано уже 1700 инфицированных. 83 человека к этому моменту выздоровели, 34 - умерли.

В Украине на ситуацию в Италии смотрят с особым вниманием, ведь там обосновалось много украинских гастарбайтеров. Точное их число неизвестно, но, по разным оценкам, оно может составлять до 300 тысяч человек. Жительница Львова Любовь Созанская, которая сейчас работает в Венеции, рассказала DW о ситуации в этом городе, о том, почему венецианцы не боятся коронавируса и почему украинские гастарбайтеры не спешат спасаться от него, возвращаясь на родину.

Deutsche Welle: Какая сейчас ситуация в Венеции в связи со вспышками коронавируса? Есть ли паника?

Любовь Созанская: Сейчас у нас очень спокойно. Легкая паника была в первый день, когда стало известно о первых смертях от коронавируса. Тогда закрыли школы, отменили карнавал. На улицах, остановках тоже было очень пусто. Зато в магазинах начался ажиотаж: люди сметали с полок все, что могли, покупали большими партиями, в кассы стояли огромные очереди. Но на следующий день магазины снова были заполнены продуктами. Правда, людей уже не было: все сделали покупки накануне.

- Люди на улицах носят защитные маски?

Любовь Созанская

- В последние дни не видела ни одного. До этого иногда встречались, но сейчас уже нет. Все расслабились. Хотя вначале покупали маски, был даже дефицит: приходилось заказывать их за несколько дней. Но сейчас в аптеках их даже не спрашивают. Видно, что и аптекари уже расслабились. В первый день (когда сообщили о вспышке коронавирусной инфекции. - Ред.) они тоже все были в масках, но уже через день - без них.

- А чем можно объяснить спокойствие венецианцев?

- Каждый день в местных СМИ сообщают о количестве инфицированных и их состоянии. Есть комментарии медиков и ответственных лиц. И хотя количество зараженных растет, но много говорят и о тех, кто уже выздоровел. В итальянских СМИ постоянно повторяют, что не всем нужно лечиться в условиях стационара, многие инфицированные остаются дома. Поэтому коронавирус здесь начали воспринимать, скорее, как обычный грипп.

В первые дни после вспышки коронавируса в Италии в магазинах был ажиотаж

Кроме того, постоянно сообщают возраст умерших, поэтому складывается впечатление, что умирают люди старше 80 лет или с какими-то патологиями: сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. В Украине по этому поводу, насколько я вижу из того, что читаю, больше паники, чем у нас.

- В Украине люди объясняют панику тем, что не очень доверяют властям. А как в Италии оценивают реакцию властей на распространение заболевания?

- Власти отреагировали довольно оперативно. Медики как будто ждали эпидемии - все уже было готово. На следующий же день поставили на ноги полицию, которая перекрыла въезд и выезд из того населенного пункта, где впервые был зафиксирован вирус в Ломбардии. До 2 марта были закрыты все школы и в Венето (регион на севере Италии, к которому относится Венеция. - Ред.).

Сейчас, правда, карантин продлили еще на неделю. Отменили все публичные мероприятия, закрыли музеи. Очень оперативно все работают, при этом ничего не скрывают, медики не жалуются, что чего-то не хватает или не созданы надлежащие условия. Выглядит так, как будто все под контролем. Поэтому когда люди видят такую ситуацию, открытую информацию, они успокаиваются и перестают паниковать.

- А туристов меньше не стало?

- Конечно, их стало меньше. Многие отели закрыты. Время от времени я вижу туристов - несколько человек или небольшие группы. Но это не европейские туристы, а, в основном, из Азии. Ведь Венеция живет за счет туризма, поэтому местные предприниматели - владельцы отелей, сувенирных магазинов - действительно страдают, теряя прибыль.

- У вас на острове много украинских гастарбайтеров? Они не собираются возвращаться домой и переждать эпидемию какое-то время там?

- Наверняка, есть несколько сотен человек. Настроение у большинства спокойное, никто не думает убегать от вируса. Даже те, кто собирались домой на Пасху, теперь начинают задумываться, стоит ли ехать, пока здесь свирепствует коронавирус. Чтобы не подвергать родных опасности. Кроме того, если заразиться коронавирусом, то, наверное, все же лучше лечиться здесь, чем в Украине. Поэтому гастарбайтеры, скорее всего, отложат поездки в Украину на потом.

Смотрите также:

Резкий скачок коронавируса в Италии Полицейский контроль на границе карантинной зоны Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

Резкий скачок коронавируса в Италии Опустевшие улицы Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

Резкий скачок коронавируса в Италии Число заболевших стремительно растет 20 февраля диагноз COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

Резкий скачок коронавируса в Италии Закупка продуктов впрок Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

Резкий скачок коронавируса в Италии Повышенный спрос на защитные маски Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

Резкий скачок коронавируса в Италии Двойные маски Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

Резкий скачок коронавируса в Италии Показ мод несмотря на коронавирус Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

Резкий скачок коронавируса в Италии Отмена футбольных матчей Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи. Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель

