Тиха Вальпургиева ночь! Коронавирус спутал планы нечистой силы (фото)

Броккен • Тиха Вальпургиева ночь? Обычно - нет, но во время пандемии коронавирусной инфекции желающим соблюсти традиции и не нарушить карантинные меры придется делать это в соответствии с действующими правилами. Никаких массовых шабашей, коллективных развлечений вокруг костров и так далее! Ведьмам и чертям, если они не живут под одной крышей - больше двух не собираться и соблюдать социальную дистанцию. Самые продвинутые, конечно же, могут устроить видеоконференции.

В этом саду на вершине Броккена насчитывается полторы тысячи разных растений, встречающихся в горных регионах. Обычно здесь каждый день проводятся экскурсии, но сейчас все они отметены

Жители Германии привыкли гулять в ночь на 1 мая. Кто-то "Танцует в май" (Tanz in den Mai). Кто-то устанавливает майские деревья (Maibaum) - на деревенских площадях или перед окнами возлюбленных. Кто-то облачается в наряды нечистой силы и отправляется в Гарц - на знаменитую гору Броккен, чтобы погрузиться в атмосферу Вальпургиевой ночи, столь ярко описанной Иоганном Вольфгангом фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) в бессмертном "Фаусте":

Слышишь крики - дальше, ближе?

Слышишь вопли - выше, ниже?

Между скал, по скатам гор

Шумно мчится дикий хор…

На Броккене в эту первомайскую ночь 2020 года будет тихо. Все традиционные массовые праздники и вечеринки в Гарце отменены. Это событие каждый год привлекает в Гарц десятки тысяч туристов. В Тевтобургском лесу будет закрыт доступ на скалы Экстернштайне, где тоже любят отмечать Вальпургиеву ночь. Список можно продолжать долго.

Беседки для отдыха туристов, поднимающихся на гору пешком, сейчас тоже закрыты

Что касается майских деревьев, то этот год - високосный, то есть пришло время смены ролей. Обычно эти деревья ставят перед домами своих возлюбленных юноши, но раз в четыре года это делают девушки. Они смогут соблюсти традицию, но участвовать в ночной операции, согласно карантинным правилам, могут не более двух человек при соблюдении полутораметровой дистанции. Обычно деревья продают в последний день апреля на специальных базарах или непосредственно в лесничествах. Базары в этом году отменили, заказы на деревья принимали через интернет. Результаты можно будет увидеть на улицах рано утром в первый день последнего месяца этой коронавирусной весны.

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