 Типичные ошибки на удаленке: лайфхаки немецкого эксперта | Карьера | DW | 07.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Карьера

Типичные ошибки на удаленке: лайфхаки немецкого эксперта

Удаленная работа - для многих стала выходом из сложной ситуации. Работая дома, можно и навредить своей карьере. А вы уверены, что все делаете правильно? Предлагаем, проверить себя!

Видеоконференция - будни домашнего офиса

Видеоконференция - будни домашнего офиса

Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы. Переговоры и совещания сейчас большинство проводят в виртуальном формате. Причем по своей продуктивности видеоконференции зачастую оказываются куда эффективнее реальных встреч: как показывает практика, их участники больше говорят по делу и концентрируют свое внимание на основных вопросах.

Однако деловое общение с шефом и коллегами по видеосвязи из домашней кухни или гостиной таит в себе и немало подводных камней. Поэтому участие в таких встречах требует основательной подготовки. Советы по поводу того, как избежать неловких ситуаций и наилучшим образом себя подать, в интервью DW дал берлинский консультант по вопросам карьеры Йенс Яннаш (Jens Jannasch).

Где должен быть гаджет

Ни в коем случае не садитесь перед камерой спиной к окну. Источник света должен быть перед вами. В противном случае вы окажетесь в тени, и собеседникам ваше лицо не будет видно. Установите гаджет так, чтобы не смотреть в камеру сверху. Иначе ваш собеседник подсознательно будет чувствовать себя приниженно, и в результате это может негативно сказаться на вашем общении с ним. Камера ноутбука должна находиться на уровне ваших глаз. Если вы используете смартфон, зафиксируйте его на палке для селфи или на штативе.

Йенс Яннаш

Йенс Яннаш

Следите за тем, чтобы спина у вас была прямая, а изображение вашего лица не заполняло весь экран: иначе вы будете выглядеть нефотогенично. Но и слишком далеко от себя гаджет устанавливать не стоит: есть опасность, что микрофон тогда подхватит посторонние шумы. Чтобы избежать прерывания звука, перед виртуальным совещанием закройте приложения, использующие много оперативной памяти. Запомните: при всей значимости картинки, звук во время видеоконференции играет первостепенную роль.

И еще: не ходите во время совещания по квартире, тем более - со смартфоном или планшетом в руке. Это создаст проблемы со звуком и станет раздражающим фактором для других участников конференции.

Обстановка в помещении

Готовясь к видеоконференции, подумайте о фоне у вас за спиной. Если на заднем плане будет красоваться гладильная доска с ворохом белья или стремянка, на которую подвешено ведро с краской, на пользу вашей репутации это не пойдет: увидев на экране такую картину, шеф наверняка решит, что вы злоупотребляете его доверием и во время рабочего дня не гнушаетесь переключаться на домашние дела.

Запомните: в кадре должна быть только рабочая зона, где чисто и аккуратно. Впрочем, с помощью специальной компьютерной программы для видеотрансляции можно выбрать и какой-нибудь подходящий виртуальный фон.

И еще очень важно: заранее предупредите домочадцев, чтобы во время видеоконференции они находились в другой комнате, не создавали шума, не врывались в кадр и не отвлекали вас, учтиво предлагая бутерброд или кофе. Если же подобное произойдет, спокойно, но в то же время настойчиво попросите их удалиться. Само собой разумеется, что во время делового совещания в вашей комнате не место и четвероногим питомцам.

Внешний вид

Как говорится, встречают по одежке. Участнику видеоконференции лучше одеться так, как он и всегда одевался, отправляясь на работу в свою компанию. Как отмечают психологи, облачившись в деловой костюм, человек автоматически начинает и вести себя по-деловому.

Если же в фирме, где вы трудитесь, дресс-кода нет, то, конечно, для подобного мероприятия вполне подойдет и более вальяжный наряд - скажем, спокойных расцветок футболка и джинсы. А вот пижама или спортивный костюм - табу. Если вы предстанете перед начальником в таком виде, он точно задумается.

Культура общения

Когда вам дают слово, смотрите не на экран, а в камеру. Так у собеседников создастся впечатление, что вы смотрите им прямо в глаза. Не перебивайте говорящего, а также не забывайте отключать свой микрофон, когда говорит кто-то другой. Если хотите что-то сказать, поднимите руку. И дело тут не только в этикете. Если двое или несколько участников видеоконференции заговорят одновременно, остальные смогут услышать лишь одного из них. Стоит ли говорить о том, что толку от такого делового совещания будет мало, предостерегает немецкий эксперт Йенс Яннаш.

Смотрите также:

  • Факс

    Технологии в немецком офисе

    Сначала о технологии, отживающей свой век. "Факс еще не умер", - под таким заголовком немецкая газета Frankfurter Allgemeine три года назад опубликовала результаты нового исследования. Но сегодня уже с полной уверенностью можно говорить о том, что дни факса сочтены. Лишь 6 из 10 фирм и других предприятий в Германии еще используют эту технику.

  • Менеджер подписывает документ

    Технологии в немецком офисе

    На замену факсу пришла электронная цифровая подпись. Этот важный реквизит электронного документа используют сегодня 13 процентов немецких компаний, еще 8 процентов планируют ввести цифровую подпись в течение ближпйшего года для оптимизации документооборота.

  • Офис

    Технологии в немецком офисе

    Самое популярное средство общения - электронная почта. Ею пользуются абсолютно все немецкие компании.

  • Комната для конференции

    Технологии в немецком офисе

    Каждое второе предприятие проводит совещания и конференции в видеоформате. И с каждым годом таких компаний становится все больше. Добавьте к этому онлайн-порталы, созданные специально для сотрудников предприятия или клиентов (а такие есть в каждой третьей фирме) - и получится настоящий цифровой офис.

  • Менеджер со смартфоном

    Технологии в немецком офисе

    Невозможно сейчас представить себе жизнь без мобильного телефона. А вот в рабочих целях к смартфонам прибегает лишь половина компаний. Еще реже немецкие фирмы используют для общения между коллегами и с клиентами мессенджеры.

  • Смартфон

    Технологии в немецком офисе

    Социальные сети становятся все важнее для немецкого бизнеса. Если два года назад активность в социальных сетях была характерна лишь для 15 процентов компаний, то сегодня, в 2018 году, это уже четверть всех немецких фирм.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Немецкие эксперты предупреждают: Homeoffice - работа с риском для здоровья

У популярной гибкой модели работы дома - Homeoffice - есть не только преимущества, но и недостатки. О чем надо помнить, забирая работу на дом. (02.10.2019)  

Школы закрыты из-за коронавируса: как справляются немецкие родители

Работа в хоум-офисе, обучение детей на дому и хлопоты по хозяйству - DW рассказывает, как немецкие родители организуют свой быт после закрытия в Германии школ и детсадов из-за коронавируса. (19.03.2020)  

Немецкий порядок: что могут запретить делать в офисе

Желание сорудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что могут запретить и что допускает трудовое право в Германии? (21.11.2018)  

Мессенджеры и защита данных: что больше подходит для работы на дому?

Из-за пандемии коронавируса многие вынуждены работать на удаленке. Насколько безопасен обмен данными в чатах и видеоконференциях - разбиралась DW. (20.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Германии: медсестра из Бонна о буднях во времена пандемии  

Рубаха-парень  

Работники супермаркетов стали героями в Германии  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS