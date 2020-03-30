Типичные ошибки на удаленке: лайфхаки немецкого эксперта

Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы. Переговоры и совещания сейчас большинство проводят в виртуальном формате. Причем по своей продуктивности видеоконференции зачастую оказываются куда эффективнее реальных встреч: как показывает практика, их участники больше говорят по делу и концентрируют свое внимание на основных вопросах.

Однако деловое общение с шефом и коллегами по видеосвязи из домашней кухни или гостиной таит в себе и немало подводных камней. Поэтому участие в таких встречах требует основательной подготовки. Советы по поводу того, как избежать неловких ситуаций и наилучшим образом себя подать, в интервью DW дал берлинский консультант по вопросам карьеры Йенс Яннаш (Jens Jannasch).

Где должен быть гаджет

Ни в коем случае не садитесь перед камерой спиной к окну. Источник света должен быть перед вами. В противном случае вы окажетесь в тени, и собеседникам ваше лицо не будет видно. Установите гаджет так, чтобы не смотреть в камеру сверху. Иначе ваш собеседник подсознательно будет чувствовать себя приниженно, и в результате это может негативно сказаться на вашем общении с ним. Камера ноутбука должна находиться на уровне ваших глаз. Если вы используете смартфон, зафиксируйте его на палке для селфи или на штативе.

Йенс Яннаш

Следите за тем, чтобы спина у вас была прямая, а изображение вашего лица не заполняло весь экран: иначе вы будете выглядеть нефотогенично. Но и слишком далеко от себя гаджет устанавливать не стоит: есть опасность, что микрофон тогда подхватит посторонние шумы. Чтобы избежать прерывания звука, перед виртуальным совещанием закройте приложения, использующие много оперативной памяти. Запомните: при всей значимости картинки, звук во время видеоконференции играет первостепенную роль.

И еще: не ходите во время совещания по квартире, тем более - со смартфоном или планшетом в руке. Это создаст проблемы со звуком и станет раздражающим фактором для других участников конференции.

Обстановка в помещении

Готовясь к видеоконференции, подумайте о фоне у вас за спиной. Если на заднем плане будет красоваться гладильная доска с ворохом белья или стремянка, на которую подвешено ведро с краской, на пользу вашей репутации это не пойдет: увидев на экране такую картину, шеф наверняка решит, что вы злоупотребляете его доверием и во время рабочего дня не гнушаетесь переключаться на домашние дела.

Запомните: в кадре должна быть только рабочая зона, где чисто и аккуратно. Впрочем, с помощью специальной компьютерной программы для видеотрансляции можно выбрать и какой-нибудь подходящий виртуальный фон.

И еще очень важно: заранее предупредите домочадцев, чтобы во время видеоконференции они находились в другой комнате, не создавали шума, не врывались в кадр и не отвлекали вас, учтиво предлагая бутерброд или кофе. Если же подобное произойдет, спокойно, но в то же время настойчиво попросите их удалиться. Само собой разумеется, что во время делового совещания в вашей комнате не место и четвероногим питомцам.

Внешний вид

Как говорится, встречают по одежке. Участнику видеоконференции лучше одеться так, как он и всегда одевался, отправляясь на работу в свою компанию. Как отмечают психологи, облачившись в деловой костюм, человек автоматически начинает и вести себя по-деловому.

Если же в фирме, где вы трудитесь, дресс-кода нет, то, конечно, для подобного мероприятия вполне подойдет и более вальяжный наряд - скажем, спокойных расцветок футболка и джинсы. А вот пижама или спортивный костюм - табу. Если вы предстанете перед начальником в таком виде, он точно задумается.

Культура общения

Когда вам дают слово, смотрите не на экран, а в камеру. Так у собеседников создастся впечатление, что вы смотрите им прямо в глаза. Не перебивайте говорящего, а также не забывайте отключать свой микрофон, когда говорит кто-то другой. Если хотите что-то сказать, поднимите руку. И дело тут не только в этикете. Если двое или несколько участников видеоконференции заговорят одновременно, остальные смогут услышать лишь одного из них. Стоит ли говорить о том, что толку от такого делового совещания будет мало, предостерегает немецкий эксперт Йенс Яннаш.

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