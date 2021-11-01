Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами?

Год назад, на пике протестов в Беларуси, из Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске уволились почти 60 человек. DW узнала, что сейчас с ними и с театром.