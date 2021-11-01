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Театр

Auferstehungskirche, Blutkirche, Erlöserkirche, Erlöser-Kirche auf dem Blut, Gribojedow-Kanal, Katharinenkanal, Sankt Petersburg im Nordwesten von Russland, Ostende des Finnischen Meerbusens, Ostseehafen, Kulturzentrum, Mündung der Newa, Stadtansicht, ehemaliges Leningrad, Petrograd, zweitgrößte Stadt Russlands, Weltkulturerbe der UNESCO |

Роспотребнадзор опроверг признание в РФ иностранных вакцин от ковида 01.11.2021

Губернатор Дрозденко сообщил, что музеи и театры Ленобласти открыты привитым иностранными препаратами от COVID-19. Но Роспотребнадзор заявил, что с ним решение не согласовывали.

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Blick auf die Erlöser-Kirche vom Heiligen Blut (M) am Gribojedow-Kanal, aufgenommen 1995.

В Санкт-Петербурге вводится недельный локдаун 23.10.2021

Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ограничат работу общепита, магазинов и мест проведения досуга. Музеи и театры закрываться не будут.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 9, 2021: People are seen outside an entrance to Moscow's Bolshoi Theater. On October 9, 2021, actor Yevgeny Kulesh was crushed to death by a falling prop during a performance of the Sadko opera by Nikolai Rimsky-Korsakov. Mikhail Japaridze/TASS

Артист Большого театра погиб на сцене 09.10.2021

Евгений Кулеш получил удар по голове декорацией во время оперы "Садко". Обстоятельства произошедшего проверяют Следственный комитет и прокуратура Москвы.
Uraufführung vom Theaterstück Woyzek im Deutschen Theater Berlin beim Festival RadarOst am 7.Oktober 2021 im CMS. Szene aus dem Theaterstück Woyzek

Не в Минске, но в Берлине: купаловцы поставили смелый спектакль о Беларуси 08.10.2021

В Берлине на фестивале Radar Ost с аншлагом состоялась премьера спектакля знаменитых белорусских "Купалаўцаў". Как живет театр в изгнании? Репортаж DW.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: An opposition activist holds a poster during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

"Купалаўцы" в Берлине: в немецкой столице стартует фестиваль Radar Ost 07.10.2021

Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
Little Amal is carried inside the Mucem museum in Marseille, on September 22, 2021, as part of The walk, a festival of art that follows the journey of Little Amal, a giant puppet depicting a Syrian refugee girl travelling 8000km across Turkey and Europe. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

3,5-метровая Амаль из Сирии ходит по Европе 06.10.2021

По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.
29.09.21 *** Die nach Angaben der Betreiber mit 38 Metern Länge und 22 Metern Höhe bisher größte Kinoleinwand der Welt wird im IMAX Kino Traumpalast Leonberg bei einem Pressetermin vorgestellt.

Джеймс Бонд XXXL! Где находится самый большой киноэкран в мире (фото) 30.09.2021

Аккурат к выходу в прокат нового фильма про Джеймса Бонда в Германии закончили реконструкцию театра, в котором теперь находится самый большой киноэкран в мире.
Eine Tänzerin steht im Wasser auf der Bühne im Friedrichstadtpalast. Die Arise Grand Show feiert ihre Weltpremiere am 22.9.2021 im Friedrichstadt-Palast.

Берлинский "Мулен Руж" открылся, или Премьера в театре "Фридрихштадтпаласт" 23.09.2021

Знаменитый берлинский театр "Фридрихштадтпаласт" возродился к жизни после затяжного пандемийного перерыва. Тема нового шоу - вечная любовь.
Actor Jean-Paul Belmondo attends the Golden Gloves ceremony on October 18, 2019 in Brussels, Belgium. Photo by Sylvain Lefevre/ABACAPRESS.COM

Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни 06.09.2021

За свою почти 60-летнюю карьеру Жан-Поль Бельмондо исполнил более 80 ролей в кино, он играл также и в театре. "Он навсегда останется Великолепным", - заявил президент Франции Макрон.
DW Russisch l Filmfestival FilmPOLSKA ++++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung für die DW Russisch+++++ Kupałowcy bez Kupałowskiego © Karyna Maroz_3

Фильмы о протестах в Беларуси - на фестивале в Берлине. Показ без режиссеров 30.08.2021

Режиссеры фильмов о протестах в Беларуси, представленных на фестивале польского кино в Берлине, не только не приехали на показ, но и отказались указывать в титрах свои имена - из соображений безопасности. Репортаж DW.
18.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 18, 2020: A police car during a rally outside Janka Kupala National Theater. Earlier, Yanka Kupala National Academy Theater Director General Pavel Latushko was fired over his statements in support of the protests and criticism of the law enforcement officers' actions. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Театр и протест в Беларуси: что с Купаловским и бывшими его актерами? 20.08.2021

Год назад, на пике протестов в Беларуси, из Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске уволились почти 60 человек. DW узнала, что сейчас с ними и с театром.
Überflutungsschäden im Wuppertaler Straßenbahnmuseum

Все уничтожено под коричневым озером, или Культура после наводнения 04.08.2021

Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?

Auf den Bildern sind belarussische Schauspieler, die von Grodno nach Litauen ausgewandert sind - von links nach rechts: Igor Kurilenko, Natalia Leonowa und Alexandr Radko. Fotos zum Thema Von Grodno nach Vilnius: Geschichte der Evakuierung und der Arbeit eines Theaters im Exil, die unser Korrespondent Konstantin Eggert in Vilnius im Juni gemacht.

Театр одного полковника. Как гродненские актеры оказались в Литве 04.08.2021

Они учат новые пьесы и новый язык - литовский. Эмигрировавшие из Беларуси актеры встретились в Вильнюсе с DW и рассказали, как Лукашенко руководит культурой и почему нужно было переплыть Неман.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** die überlebensgroße Puppe Amal vor der Tower Bridge in London mit ihren Puppenspielern.

Рост девочки по имени Амаль - 3,5 метра: невозможно не заметить 27.07.2021

Маленькая Амаль - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Путь, который ей предстоит пройти по Европе, - 8000 км. DW рассказывает об уникальном проекте.
15.07.2021*** Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, Musiker, steht am Rande der Probe der «ARISE Grand Show» vor der Bühne des Friedrichstadt-Palast Berlin. Neuwirth hat an zwei Liedern der Show mitgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Кончита Вурст дебютирует в новом гранд-шоу "Фридрихштадтпаласта" 23.07.2021

Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.
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