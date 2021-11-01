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Губернатор Дрозденко сообщил, что музеи и театры Ленобласти открыты привитым иностранными препаратами от COVID-19. Но Роспотребнадзор заявил, что с ним решение не согласовывали.
Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!
Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ограничат работу общепита, магазинов и мест проведения досуга. Музеи и театры закрываться не будут.
Евгений Кулеш получил удар по голове декорацией во время оперы "Садко". Обстоятельства произошедшего проверяют Следственный комитет и прокуратура Москвы.
В Берлине на фестивале Radar Ost с аншлагом состоялась премьера спектакля знаменитых белорусских "Купалаўцаў". Как живет театр в изгнании? Репортаж DW.
Свои постановки на фестивале в Берлине представляют коллективы из Беларуси, Украины, России, Боснии и Герцеговины. Все спектакли посвящены теме риска, которому подвергаются художники в процессе творчества.
По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Амаль ищет свою маму.
Аккурат к выходу в прокат нового фильма про Джеймса Бонда в Германии закончили реконструкцию театра, в котором теперь находится самый большой киноэкран в мире.
Знаменитый берлинский театр "Фридрихштадтпаласт" возродился к жизни после затяжного пандемийного перерыва. Тема нового шоу - вечная любовь.
За свою почти 60-летнюю карьеру Жан-Поль Бельмондо исполнил более 80 ролей в кино, он играл также и в театре. "Он навсегда останется Великолепным", - заявил президент Франции Макрон.
Режиссеры фильмов о протестах в Беларуси, представленных на фестивале польского кино в Берлине, не только не приехали на показ, но и отказались указывать в титрах свои имена - из соображений безопасности. Репортаж DW.
Год назад, на пике протестов в Беларуси, из Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске уволились почти 60 человек. DW узнала, что сейчас с ними и с театром.
Оперный театр, издательство, архив, трамвайный музей… От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры. Как они справляются с последствиями?
Они учат новые пьесы и новый язык - литовский. Эмигрировавшие из Беларуси актеры встретились в Вильнюсе с DW и рассказали, как Лукашенко руководит культурой и почему нужно было переплыть Неман.
Маленькая Амаль - особенная девочка. Ее рост - 3,5 метра. Путь, который ей предстоит пройти по Европе, - 8000 км. DW рассказывает об уникальном проекте.
Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.
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