Нацистский "колизей" в Нюрнберге станет оперным театром

Дворец съездов (Kongresshalle) в Нюрнберге расположен на "Территории партийных съездов", где с 1933 по 1938 годы проводились общегерманские партийные мероприятия НСДАП. Его строительство было начато в 1935 году по проекту архитектора Людвига Руффа (Ludwig Ruff). Сегодня здание является одной из самых больших построек времен национал-социализма в Германии.

В будущем это монументальное строение с темным прошлым, напоминающее римский Колизей, станет местом для культуры и искусства: здесь будет театр.

"Зеленый" оперный театр на месте нацистского "колизея"

Чудовищный колосс в виде подковы с огромными арками и гранитной облицовкой должен был стать одной из трибун для Гитлера и "храмом" для служителей его культа. Но строительство не было завершено. Вместо запланированной проектной высоты в 80 метров работы остановились на 39-метровой отметке. У здания отсутствует крыша, внутренняя кладка осталась неоштукатуренной. С 1973 года оно находится под охраной государства. Дискуссии о том, как поступить с бывшей пропагандистской ареной нацистов, велись не один год.

Дворец съездов в Нюрнберге - часть музея под открытым небом Фото: Norbert Probst/imagebroker/imago images

В северном крыле "подковы" расположен центр документации НСДАП. А вскоре, по решению городских властей, части бывшего дворца съездов станут временным пристанищем для городского театра Нюрнберга, пока его постоянное здание - Оперный театр - находится на капитальном ремонте. Однако этих помещений недостаточно. Поэтому во внутреннем дворе "подковы", который должен был стать главным залом дворца съездов, будет возведено новое здание - для сценических представлений.

Городской совет поручит строительный проект архитектурному бюро LRO из Штутгарта, в багаже которого уже есть Мюнхенский народный театр и художественный музей в Равенсбурге. Стоимость проекта оценивается в 86 миллионов евро. Немецкие СМИ уже назвали это решение "историческим".

Особенность проекта заключается в его визуальной скромности - архитектура нового театра, в противовес монументальности дворца съездов, будет сдержанной. Это соответствует пожеланиям города. Запланированное сооружение будет осознанно противопоставлено гигантскому "колизею" и лишено собственно архитектурного языка, говорится в решении городского совета, опубликованном его пресс-службой. Новый театр будет спрятан за полностью озелененным фасадом, который в зависимости от времени года будет менять свой внешний вид. Зелень вернется туда, где до начала возведения дворца съездов был лесной массив с 800 деревьями, подчеркивает городская администрация.

Функция места памяти будет размыта?

О планах городской администрации стало известно еще несколько лет назад, и их подвергали критике, связанной с опасениями, что функция места памяти этого места будет размыта. Сейчас бургомистр Нюрнберга Юлия Ленер (Julia Lehner) подчеркивает, что "здание театра благодаря своей конструкции не влияет на восприятие дворца съездов. Это - место исторической памяти и культурной жизни", приводит ее комментарий городская пресс-служба.

Помимо нового здания для театра, которое будет вмещать 800 зрительных мест, на территории дворца съездов разместятся художественные ателье и выставочные залы. Строительство должно быть завершено к 2028 году. По условиям, новое здание должно использоваться для культурных мероприятий как минимум на протяжении 25 лет, то есть и после того, как городской театр вернется в здание Оперного театра после ремонта.