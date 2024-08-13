  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

В Зальцбурге пошли на риск и поставили "Игрока"

Елена Дожина
13 августа 2024 г.

Сразу две оперы по сюжетам Федора Достоевского представлены в этом году на фестивале в Зальцбурге - "Игрок" и "Идиот". Как это было и что сказали критики?

https://p.dw.com/p/4jQ2O
На фотопробах оперы "Игрок" в Зальцбурге - столы казино в форме НЛО
На фотопробах оперы "Игрок" в Зальцбурге - столы казино в форме НЛОФото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

Решив поставить оперу Сергея Прокофьева "Игрок", Зальцбургский фестиваль сильно рисковал - она настолько сложна, что даже самый опытный артист может потерпеть неудачу. Но на этот раз риск оправдался. Американский тенор индийского происхождения Шон Паникар преодолел свое яростное неприятие "Игрока" и покорил публику этого международного фестиваля, проходящего с 19 июля по 31 августа, своей интерпретацией главной роли. "Я ненавидел ее", - сказал певец об опере, в которой нет ни запоминающихся арий, ни мелодий. Лишь за неделю до премьеры, которая состоялась в Зальцбурге в понедельник, 12 августа, звездный американский режиссер Питер Селларс помог ему прочувствовать это произведение, рассказал певец в одном из интервью. 

Герои Достоевского - желанные гости в Зальцбурге?

Опера в четырех действиях "Игрок" Сергея Прокофьева по одноименному роману Федора Достоевского исполняется на русском языке и сопровождается титрами на немецком и английском. Действие происходит в 1865 году в Германии, в вымышленном курортном городе Рулеттенбурге, известном своими игорными домами. Главные герои - люди, игроки, потерявшие не только поставленные в казино на кон деньги, но и свою честь и любовь.

Шон Паникар и известная певица сопрано Асмик Григорян очень естественно, без излишнего оперного пафоса, олицетворяют несчастную любовь между молодым игроком Алексеем Ивановичем и столь же юной Полиной.

Фотопробы оперы "Игрок" - экоактивистку Полину исполнила сопранистка Асмик Григорян (справа)
Фотопробы оперы "Игрок" - экоактивистку Полину исполнила сопранистка Асмик Григорян (справа)Фото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

В свою очередь режиссер Питер Селларс превратил героев Достоевского в людей сегодняшнего дня - на них современная одежда, они отправляют друг другу электронные сообщения по мобильным телефонам. Полина, падчерица генерала из романа, предстает перед зрителем - в духе сегодняшнего дня - экологической активисткой, которая подстрекает влюбленного в нее Алексея Ивановича к радикальной акции с краской.

Оркестром управляет молодой российский дирижер Тимур Зангиев. Из многочисленных музыкальных тем оперы он сделал акцент на лирических элементах и так организовал игру Венского филармонического оркестра, чтобы дать возможность певцам полностью раскрыться на фоне декораций, переносяших зрителя в казино с игровыми столами в форме НЛО.

Престижный австрийский фестиваль в Зальцбурге включил в программу этого сезона сразу несколько постановок лирико-психологического характера. Кроме "Игрока", зрители могут посмотреть еще одну оперу по сюжетам Достоевского - "Идиот", написанную советским композитором Мечиславом Вайнбергом в 1986 году.

Ее премьера в Зальцбурге, также как и показ "Игрока", успешно прошла в начале августа в одном из самых знаменитых концертных залов города Фельзенрайтшуле, вмещающем почти полторы тысячи зрителей. Это помещение было вырублено в скале в 1693 году для школы верховой езды, а с 1926 года используется как театральная сцена. Особый шарм залу придают трехъярусные каменные аркады, расположенные прямо над сценой.

Фотопробы оперы "Идиот" на Зальцбургском фестивале-2024
Фотопробы оперы "Идиот" на Зальцбургском фестивале-2024Фото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

Что отметили критики?

Немецкий журнал Der Spiegel, опубликовавший развернутый репортаж и несколько статей о Зальцбургском фестивале, считает, что "тот факт, что интендант Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhäuser) включил в программу Зальцбургского фестиваля такое произведение, как "Идиот", можно считать показательным. В последние годы фестиваль критиковали за то, что он предлагает слишком мало экспериментов. "Идиот" - сложное современное произведение середины 1980-х годов, ранее исполнявшееся всего четыре раза".

Относительно постановки "Игрока" журналисты баварской медиакомпании BR-Klassik отмечают особенно убедительное исполнение артистами партий Полины и Алексея Ивановича и игру оркестра: "Вокально предлагается высочайший уровень: Астмик Григорян воплотила Полину с удивительно дифференцированным подходом и доминирует на сцене, даже если ее роль отходит на второй план из-за Шона Паникара, который поет почти постоянно… Этот великолепный ансамбль поддерживается Венской филармонией, которая делает музыку предельно прозрачной, точной и живой. В этой постановке дирижер Тимур Зангиев впечатляюще воплотил в жизнь первую полнометражную оперу Прокофьева и совершил великолепный фестивальный дебют". В то же время работа режиссера была оценена критично: "Хотя Селларс интенсивно работает с отдельными персонажами, но он не до конца раскрывает их психологические отношения между собой".

Нина Хрущева: Русская культура незаменима

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Спектакль Марины Давыдовой "Музей неучтенных голосов". Чулпан Хаматова на сцене

Что не может учесть учебник истории? Марина Давыдова - в интервью DW

Что не может учесть учебник истории? Марина Давыдова - в интервью DW

Театровед и режиссер Марина Давыдова - о своем "Музее неучтенных голосов", о тюремных письмах Алексея Навального, "врагах народа" и прекрасной России будущего.
Культура6 июня 2024 г.
Российский театральный критик Марина Давыдова

Критик Давыдова назначена программным директором Зальцбургского фестиваля

Критик Давыдова назначена программным директором Зальцбургского фестиваля

Театральный критик, главред журнала "Театр" Марина Давыдова была вынуждена покинуть Россию из-за угроз. В связи с ее постом о войне в Украине на нее составили протокол о "дискредитации" армии.
Культура24 ноября 2022 г.
Нина Хрущева произнесет речь на церемонии открытия Зальцбургского фестиваля

Нина Хрущева: Россия - страна, которая постоянно находится между раем и адом

Нина Хрущева: Россия - страна, которая постоянно находится между раем и адом

Правнучка главы правительства СССР Никиты Хрущева рассказала в интервью DW о своей миссии на Зальцбургском фестивале, где будет главным спикером, и порассуждала о том, что происходит с русской культурой.
Культура26 июля 2024 г.
Показать еще