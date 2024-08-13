В Зальцбурге пошли на риск и поставили "Игрока"

Сразу две оперы по сюжетам Федора Достоевского представлены в этом году на фестивале в Зальцбурге - "Игрок" и "Идиот". Как это было и что сказали критики?

Решив поставить оперу Сергея Прокофьева "Игрок", Зальцбургский фестиваль сильно рисковал - она настолько сложна, что даже самый опытный артист может потерпеть неудачу. Но на этот раз риск оправдался. Американский тенор индийского происхождения Шон Паникар преодолел свое яростное неприятие "Игрока" и покорил публику этого международного фестиваля, проходящего с 19 июля по 31 августа, своей интерпретацией главной роли. "Я ненавидел ее", - сказал певец об опере, в которой нет ни запоминающихся арий, ни мелодий. Лишь за неделю до премьеры, которая состоялась в Зальцбурге в понедельник, 12 августа, звездный американский режиссер Питер Селларс помог ему прочувствовать это произведение, рассказал певец в одном из интервью.

Герои Достоевского - желанные гости в Зальцбурге?

Опера в четырех действиях "Игрок" Сергея Прокофьева по одноименному роману Федора Достоевского исполняется на русском языке и сопровождается титрами на немецком и английском. Действие происходит в 1865 году в Германии, в вымышленном курортном городе Рулеттенбурге, известном своими игорными домами. Главные герои - люди, игроки, потерявшие не только поставленные в казино на кон деньги, но и свою честь и любовь.

Шон Паникар и известная певица сопрано Асмик Григорян очень естественно, без излишнего оперного пафоса, олицетворяют несчастную любовь между молодым игроком Алексеем Ивановичем и столь же юной Полиной.

Фотопробы оперы "Игрок" - экоактивистку Полину исполнила сопранистка Асмик Григорян (справа) Фото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

В свою очередь режиссер Питер Селларс превратил героев Достоевского в людей сегодняшнего дня - на них современная одежда, они отправляют друг другу электронные сообщения по мобильным телефонам. Полина, падчерица генерала из романа, предстает перед зрителем - в духе сегодняшнего дня - экологической активисткой, которая подстрекает влюбленного в нее Алексея Ивановича к радикальной акции с краской.

Оркестром управляет молодой российский дирижер Тимур Зангиев. Из многочисленных музыкальных тем оперы он сделал акцент на лирических элементах и так организовал игру Венского филармонического оркестра, чтобы дать возможность певцам полностью раскрыться на фоне декораций, переносяших зрителя в казино с игровыми столами в форме НЛО.

Престижный австрийский фестиваль в Зальцбурге включил в программу этого сезона сразу несколько постановок лирико-психологического характера. Кроме "Игрока", зрители могут посмотреть еще одну оперу по сюжетам Достоевского - "Идиот", написанную советским композитором Мечиславом Вайнбергом в 1986 году.

Ее премьера в Зальцбурге, также как и показ "Игрока", успешно прошла в начале августа в одном из самых знаменитых концертных залов города Фельзенрайтшуле, вмещающем почти полторы тысячи зрителей. Это помещение было вырублено в скале в 1693 году для школы верховой езды, а с 1926 года используется как театральная сцена. Особый шарм залу придают трехъярусные каменные аркады, расположенные прямо над сценой.

Фотопробы оперы "Идиот" на Зальцбургском фестивале-2024 Фото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

Что отметили критики?

Немецкий журнал Der Spiegel, опубликовавший развернутый репортаж и несколько статей о Зальцбургском фестивале, считает, что "тот факт, что интендант Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhäuser) включил в программу Зальцбургского фестиваля такое произведение, как "Идиот", можно считать показательным. В последние годы фестиваль критиковали за то, что он предлагает слишком мало экспериментов. "Идиот" - сложное современное произведение середины 1980-х годов, ранее исполнявшееся всего четыре раза".

Относительно постановки "Игрока" журналисты баварской медиакомпании BR-Klassik отмечают особенно убедительное исполнение артистами партий Полины и Алексея Ивановича и игру оркестра: "Вокально предлагается высочайший уровень: Астмик Григорян воплотила Полину с удивительно дифференцированным подходом и доминирует на сцене, даже если ее роль отходит на второй план из-за Шона Паникара, который поет почти постоянно… Этот великолепный ансамбль поддерживается Венской филармонией, которая делает музыку предельно прозрачной, точной и живой. В этой постановке дирижер Тимур Зангиев впечатляюще воплотил в жизнь первую полнометражную оперу Прокофьева и совершил великолепный фестивальный дебют". В то же время работа режиссера была оценена критично: "Хотя Селларс интенсивно работает с отдельными персонажами, но он не до конца раскрывает их психологические отношения между собой".