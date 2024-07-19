В Зальцбург - за звездами оперы и лучшими спектаклями Европы

19 июля открывается Зальцбургский фестиваль - самый спорный и самый главный музыкально-театральный фестиваль за всю историю мировой культуры. Чем он удивит на этот раз?

172 представления за 44 дня, 15 площадок и четверть миллиона посетителей со всего мира - все это Зальцбургский фестиваль-2024 . В прошлом году, несмотря на все войны и кризисы, в Зальцбурге присутствовали представители 79 стран. Уникальный и один из старейших музыкально-театральных фестивалей мира, он объединяет в своей программе оперные постановки, концерты и спектакли лучших драматических театров Европы. Более полутора тысяч артистов, в том числе звезды оперной и театральной индустрии, принимают участие в программе, разработанной и координируемой международной командой во главе с художественным руководителем фестиваля Маркусом Хинтерхойзером (Markus Hinterhäuser). В нынешнем году Зальцбургский фестиваль пройдет с 19 июля по 31 августа.

Тема 2024 года: "Между раем и адом"

Организаторы фестиваля представили программу в декабре прошлого года: десять оперных постановок и столько же театральных произведений в сочетании с многочисленными концертами, выставками и дискуссиями. "В работах фестивального лета 2024 года прослеживается движение между раем и адом", - такова основная идея Маркуса Хинтерхойзера. Они должны рассказать зрителю "о стихийной красоте бесконечности, вместе со скрытыми в ней "демоническими" безднами, о безграничном одиночестве и головокружительной безбожной свободе".

Особенно на языке звуков - пять из десяти фестивальных опер будут представлены в формате концерта, который не предполагает использование декораций и театральных костюмов. Ходят слухи, что это призвано подготовить публику к предстоящим в ближайшем будущем изменениям - в 2027 году должна начаться масштабная реконструкция залов Зальцбургского фестиваля. Тогда это будет "действительно исключительная ситуация", говорит Маркус Хинтерхойзер, с которой, однако, придется разбираться уже не ему, а следующему, пока не названному директору фестиваля.

"Дон Жуан" в постановке Ромео Кастеллуччи 2021 года Фото: Roman Zach-Kiesling/First Look/picturedesk.com/picture alliance

Опера: особенности этого сезона

В этом году - впервые в истории фестиваля - состоится концертное исполнение оперы "Каприччио" Рихарда Штрауса - одноактной, с подзаголовком "Разговорная пьеса с музыкой". Это последняя работа композитора. Ее премьера состоялась в Мюнхене в 1942 году. Действие происходит около 1775 года в доме французской графини Мадлены, гости которой спорят, что важнее в опере - музыка или слова. "Каприччио" будет исполнять оркестр Венской филармонии под руководством дирижера Кристиана Тилемана (Christian Thielemann).

Поклонники Моцарта увидят "Дон Жуана" - в постановке звездного дуэта итальянского театрального режиссера Ромео Кастеллуччи и известного своей непредсказуемостью и экстравагантностью дирижера Теодора Курентзиса, долгое время работавшего в России и даже получившего гражданство РФ. Курентзис будет дирижировать основанным им международным фестивальным ансамблем Utopia Orchestra, в котором объединились музыканты и певцы из многих стран мира. Заглавные партии в постановке исполнят итальянский баритон Давиде Лучано (Дон Жуан) и одна из ярчайших певиц нового поколения, российская сопрано Надежда Павлова (Донна Анна). Один из самых неожиданных моментов этого нашумевшего и раскритикованного спектакля - роскошный автомобиль, который падает на сцену большого фестивального зала.

Кроме "Дон Жуана", трагического мачо, посетителей фестиваля ожидают и множество других персонажей, которым также приходится иметь дело со своими "демонами" и, по словам Маркуса Хинтерхойзера, "восстать против мира, в котором они не могут найти свой путь". В их числе - герои Достоевского из опер "Идиот" Мечислава Вайнберга и "Игрок" Сергея Прокофьева.

Руководитель драматической части Зальцбургского фестиваля-2024 Марина Давыдова, директор фестиваля Маркус Хинтерхойзер и команда организаторов Фото: Tobias Steinmaurer/picture alliance/APA

Театр в Зальцбурге: в стороне от мейнстрима

Насколько умеренной и консервативной может быть оперная часть Зальцбургского музыкально-театрального фестиваля, настолько же смелой является его театральная программа. В этом году руководство драматической частью фестиваля поручено театральному критику и драматургу Марине Давыдовой, выступившей против войны после вторжения российских войск в Украину и покинувшей РФ. Давыдова ранее являлась программным директором культурного фестиваля "Wiener Festwochen" и была принята в команду Зальцбургского фестиваля два года назад. Это был важный жест солидарности для всех российских артистов, выступающих против войны.

Незадолго до открытия фестиваля Марина Давыдова рассказала в интервью DW, что ее целью при подготовке драматической программы было отойти от сложившейся традиционной театральной эстетики "пост-Брехтовского театра": с бенефисной игрой артистов и большим количеством фронтальных мизансцен, мощным эмоциональным накалом и открытой социальностью. Она сделала ставку на разнообразие - это касается и стран, и форм театра. "В программе будет спектакль польского театрального режиссера Кристиана Лупы, который ставит "Волшебную гору" Томаса Манна в сотрудничестве с театром "Яунимо" из Вильнюса и литовскими артистами. Это шаг именно в этом направлении. Это пересечение немецкой, польской и литовской культур в рамках одного произведения. Для Зальцбурга это что-то совершенно необычное", - пояснила Марина Давыдова. Кроме того, в программе есть такие звездные театральные имена, как Хайнер Гёббельс (Heiner Goebbels), Штефан Кеги, Том Луц и другие.

Еще одним ярким моментом станет новая постановка спектакля "Jedermann" ("Имярек"), осуществленная великим оперным экспериментатором Робертом Карсеном. Спектакль с этим названием стал визитной карточкой Зальцбургского фестиваля - он ежегодно исполняется на сцене, начиная с 1920 года. И хотя пьесу Гуго фон Гофмансталя показывают каждый сезон по несколько раз, желающих увидеть ее не становится меньше - в этом году на все 15 представлений билеты давно распроданы. Это повествование о Смерти, посланной на землю Богом, дабы заставить каждого критически взглянуть на себя и свои поступки.

Читка: Письма Алексея Навального

На Зальцбургском фестивале очень популярны так называемые читки, когда известные артисты декламируют какие-либо тексты. В этом году, 31 июля, выдающийся немецкий актер Михаэль Мертенс (Michael Maertens) будет читать переведенные на немецкий язык письма Алексея Навального из тюрьмы - "Привет, это Навальный! Письма свободного человека". Как рассказала Марина Давыдова, ей было важно, "чтобы это увидели и услышали иностранцы. Мы-то в общем можем это прочитать сами, а для них это едва ли не единственная возможность это все узнать". Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать вдова Навального Юлия.

Нина Хрущева: трезвый и уважительный анализ России

Судьба России и Европы - центральная тема выступления Нины Хрущевой. Именно на нее возложена торжественная миссия открыть фестиваль в этом году.

Политолог Нина Хрущева в интервью DW Фото: DW

Родившаяся в Москве и живущая в Нью-Йорке правнучка бывшего 1-го секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева является востребованным на Западе политологом и одним из самых проницательных критиков путинского режима. Ранее в интервью DW Нина Хрущева сравнила путинский режим с "банкой с пауками". "Банка, в которой пауки маленькие, но хотят сделать вид, что они очень большие". По мнению Хрущевой, это делает ситуацию еще опаснее.

В то же время Нина Хрущева призывает к уважительному отношению к русской культуре. Сила "Преступления и наказания" Достоевского или "Войны и мира" Льва Толстого, по мнению Нины Хрущевой, "заключается в том, что они дают представление о человеческой природе в целом, а не только о русской душе. В любом случае, отказ от приобщения к русской культуре не переубедит Путина и не заставит его вывести войска из Украины. Но это отсечет потенциальный источник информации о его целях и мотивах".