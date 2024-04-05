Нина Хрущева выступит c речью об искусстве и войне

Правнучка Никиты Хрущева откроет Зальцбургский фестиваль речью о роли искусства во время войны. Также будут зачитаны тюремные письма Алексея Навального и показаны две оперы по Достоевскому.

Приветственную речь на торжественном открытии легендарного музыкального фестиваля в австрийском Зальцбурге произнесет в этом году Нина Хрущева, правнучка советского партийного и государственного деятеля, бывшего 1-го секретаря ЦК КПСС и главы правительства СССР Никиты Хрущева. Живущая в Нью-Йорке американская профессор международных отношений, политолог, публицист и критик нынешнего кремлевского лидера Владимира Путина, будет говорить о роли искусства во время войны, кризисов и вражды. Об этом сообщили в среду, 3 апреля, организаторы Зальцбургского фестиваля.

"Нина Хрущева на протяжении десятилетий анализирует поведение Путина и противоречивую реакцию на него Запада - и она не стесняется неудобных оценок и сценариев", - цитирует слова директора фестиваля Маркуса Хинтерхойзера (Markus Hinterhäuser) информационное агентство dpa. В то же время он подчеркнул, что 60-летняя политолог выступает за уважительное отношение к русской культуре.

"России нужно будет 10 Горбачевых, чтобы это исправить", - заявила ранее в интервью DW Нина Хрущева, комментируя полномасштабную агрессию против Украины и ее последствия. "Война все равно когда-то закончится, но последующие поколения, с моей точки зрения, будут еще отплевываться кровью за тот ужас, в котором мы, русские, предстали в этой войне", - считает политолог.

Русская культура на австрийской сцене

В этом году российские произведения будут играть важную роль в программе всемирно известного фестиваля, ежегодно проходящего в Зальцбурге уже более 100 лет. Так, здесь будут представлены две оперные постановки по романам Достоевского - "Игрок" Сергея Прокофьева и "Идиот" Мечислава Вайнберга. Кроме того популярный немецкий актер Михаэль Мертенс (Michael Maertens) прочитает со сцены тюремные письма критика Кремля Алексея Навального, умершего в заключении в колонии за Полярным кругом.

Зальцбургский фестиваль будет проходить с 19 июля по 31 августа 2024 года.

Смотрите также: