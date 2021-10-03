Вид обеспечения от возможных форсмажорных событий, заключающийся в возмещении материальных убытков.

Страхование - вид финансового обеспечения от вероятных последствий стихийных бедствий и несчастных случаев, заключающийся в возмещении убытков, которое берет на себя специальная организация по отношению к лицам и учреждениям, регулярно уплачивающим ей денежные взносы.



Германия, в частности, была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального медицинского, страхования. Это случилось во времена правления рейхсканцлера Отто фон Бисмарка 15 июня 1883 года.