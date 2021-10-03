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Страхование

Вид обеспечения от возможных форсмажорных событий, заключающийся в возмещении материальных убытков.

Страхование - вид финансового обеспечения от вероятных последствий стихийных бедствий и несчастных случаев, заключающийся в возмещении убытков, которое берет на себя специальная организация по отношению к лицам и учреждениям, регулярно уплачивающим ей денежные взносы.

Германия, в частности, была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального медицинского, страхования. Это случилось во времена правления рейхсканцлера Отто фон Бисмарка 15 июня 1883 года.

03.04.2013 ILLUSTRATION - Der Mechatroniker Manuel Schulz prüft am 03.04.2013 in der Werkstatt des VW Autohaus Bargteheide den Zustand des Unterbodens und der dort angebrachten Teile und Leitungen. | Verwendung weltweit

Что обходится дороже: ремонт электромобилей или машин с ДВС? 03.10.2021

Немецкий страховой концерн Allianz сравнил расходы на починку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с электромоторами, а также выяснил, какие авто чаще возгораются.
A person walks past destroyed houses in Altenburg, district of Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, on July 20, 2021, during clearing work after devastating rains and floods hit the region. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Наводнение в Германии: страховки уже выплатили пострадавшим 1,5 млрд евро 25.09.2021

Около 1 млрд евро пошло на компенсацию ущерба домохозяйствам и примерно 0,5 млрд - компаниям. Общая сумма страховых выплат за материальный ущерб, нанесенный наводнением, составит около 7 млрд евро.
Zerstörte WG in Mayschoß.

В Германии повысили оценки ущерба от наводнения 25.08.2021

По обновленной оценке Общегерманского объединения страховых компаний, сумма выплат из-за ущерба, нанесенного наводнениями в июле 2021 года, достигнет 7 млрд евро.

RHINELAND-PALATINATE, GERMANY - JULY 17: A view flood damaged area in Altenahr, Germany after a severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 17, 2021. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 133. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Циклон "Бернд" может стать самой дорогой катастрофой в ФРГ в этом тысячелетии 27.07.2021

Немецкие страховщики пересмотрели оценку убытков от обрушившегося на запад страны разрушительного наводнения. Ущерб может составить до 5,5 млрд евро.
20.7.2021, Kreuzberg**** Debris is piled up following heavy rainfalls, in Kreuzberg, Altenahr, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

Ущерб от наводнения на западе ФРГ может составить 5 млрд евро 21.07.2021

По предварительной оценке Германского союза страховщиков, размер ущерба застрахованному имуществу от наводнений на западе ФРГ составит от 4 до 5 млрд евро.
Sinzig, Samstag 17/07/21. überall teils stinkende Schlamm, tonnenweise, auf den Straßen, in den Kellern, auf den Gärten. Hunderte von Häuser werden quasi im Kellerbereich und auf ihren Grundetagen entkernt. sind in der Nahe dem Lebenshilfe Haus wo die Anwohner:innen am Donnerstag umgekommen sind. Die zweiteilige B9-Brücke über die Ahr ist gesperrt., da den Brückenglied gen Koblenz gebrochen ist. Darunter sehen wir auch die linksrheiniische Bahnbrücke, die auch gesperrt ist. Ort Sinzig 17/07/21

В Германии подсчитывают колоссальный ущерб от наводнения 20.07.2021

Убытки только в транспортной сфере Германии составят около 2 млрд евро. Страховые компании опасаются краха существующей системы страхования от природных катаклизмов.
Bildnummer: 60139723 Datum: 16.07.2013 Copyright: imago/epd Drei Senioren sitzen am 16.07.2013 auf einer Parkbank auf dem Großen Feldberg im Taunus (Hessen). Senioren auf dem Feldberg Gesellschaft GER xdp x0x 2013 quer Alter Bank Berg erholung Feldberg freizeit generationen gesellschaft Großer ruhe Senioren Tourismus 60139723 Date 16 07 2013 Copyright Imago epd Three Seniors sit at 16 07 2013 on a Park bench on the grand Feldberg in Taunus Hesse Seniors on the Feldberg Society ger XDP x0x 2013 horizontal Age Bank mountain Recreation Feldberg Leisure Generations Society grand Stillness Seniors Tourism

В Германии растут расходы государства на выплаты социальной помощи 20.06.2021

Наибольшую сумму германское государство выделяет на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка.
05.10.2020, Berlin: Die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja aus Belarus singt mit ihren Anhängern am Brandenburger Tor ein Lied. Tichanowskaja trifft am 06.10.2020 auch die Bundeskanzlerin. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Светлана Тихановская: Я готова быть с белорусами столько, сколько нужно 10.03.2021

Светлана Тихановская в откровенном интервью DW рассказала о своем призвании и преодолении страхов, общении с канцлером Германии Меркель, вере в белорусов и возможном президентстве.
6438603 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. вышла из проекта "Северный поток - 2" 23.02.2021

Контрактные отношения между консорциумом Nord Stream 2 и Munich Re Syndicate Ltd. прекращены. Госдеп США направил Конгрессу доклад с перечислением 18 компаний, которые уже покинули или покидают проект.

Datum: 4.12.2020 Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafens Mukran bei Sassnitz gelagert. Der Hafen Mukran auf Rügen gilt als wichtigster Umschlagplatz für den Bau der Pipeline, deren Fertigstellung die USA unterbinden wollen. (zu dpa Nord Stream 2: US-Kongress will Sanktionen gegen Berlin ausschließen)

Страховая компания Zurich прекращает работу с Nord Stream 2 16.01.2021

Страховая компания Zurich Insurance Group AG сворачивает участие в проекте "Северный поток - 2" из-за угрозы санкций США, сообщает агентство Bloomberg.

"Северный поток-2" при Байдене угрожают похоронить окончательно (18.11.2020) 18.11.2020

США намерены ввести очередные санкции против компаний, которые могли бы предоставить "Северному потоку-2" услуги по страхованию и сертификации. Cможет ли Берлин устоять под натиском Вашингтона?

Wegen der Coronavirus-Pandemie setzen immer mehr Firmen in Deutschland auf das Homeoffice für ihre Mitarbeiter. Für familien mit Kindern ist das eine Herausforderung Kiel Studio Schleswig-Holstein Deutschland *** Due to the coronavirus pandemic, more and more companies in Germany are turning to home offices for their employees For families with children, this is a challenge Kiel Studio Schleswig Holstein Germany

Хоум-офис: какие отрасли экономики несут убытки из-за этого тренда 18.11.2020

Если сотрудники компаний и после пандемии останутся на удаленке, целые отрасли промышленности могут обанкротиться, выяснил немецкий специалист по кредитному страхованию.
Ein Foto des Soldaten Conrad Schumann, der bei seiner Flucht am 15. August 1961 fotografiert wurde, ist am 13.08.2015 auf dem Gelände der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin zusehen. Im Hintergrund ist der Fernsehturm zusehen. Vor 54 Jahren, am 13. August 1961, begann der Bau der Berliner Mauer. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: "Прыжок к свободе" и Берлинская стена 2.0 09.11.2020

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Разлом между востоком и западом города начинает стираться, но пандемия заново делит его на части. Полина Аронсон - о возвращении старых страхов.
Die Akademik Cherskiy, gelegentlich auch Akademik Tscherski, ist ein Rohrleger, der 2015 auf der Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co Ltd gebaut wurde. Sie wurde 2015 als Jascon 18 in Dienst gestellt und 2016 an Gazprom nach Russland verkauft. Sie ist 150 m lang, 38,5 m breit und mit 29.513 BRZ vermessen. Sie liegt im Dezember 2019 im Hafen von Nachodka und soll die Gaspipeline Nord Stream 2 nach dem Baustopp fertigstellen Bildquelle: Zum Download verfügbar auf https://flot.gazprom.ru/fleet/truboukladochnoe-sudno-akademi/ (aufgerufen am 09.02.2020)

Суда для "Северного потока - 2" теряют международных страховщиков 23.09.2020

Группа клубов взаимного страхования судовладельцев связала решение не предоставлять покрытие судам, задействованным в проекте "Северный поток - 2", с действующими и возможными санкциями США.
Brexit. Prime Minister Boris Johnson speaking during the debate on the Internal Market Bill in the House of Commons, London. Picture date: Monday September 14, 2020. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:55506110 |

В британском парламенте одобрили критикуемый ЕС законопроект 15.09.2020

Законопроект о внутреннем рынке одобрен в предварительном чтении, впереди - дополнительные дискуссии. Джонсон назвал документ, предполагающий изменения в сделке о "Брекзите", страховкой на случай неразумных действий ЕС.

Kazakhstan, Astana City, New Administrative City, Nurzhol Avenue and Bayterek Monument | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как казахстанцы в ночное время по врачам ходили 07.08.2020

Из рекомендованного министерством здравоохранения мобильного приложения жители Казахстана с удивлением узнали о своих способностях оказываться по ночам в разных городах с целью получения медицинских услуг.
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