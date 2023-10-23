В Европе стали бояться волков. Почему?

Волк вернулся в Европу. Некоторые считают, что хищников становится слишком много. Властям Евросоюза предстоит найти компромисс между ущербом для сельского хозяйства и охраной природы.

"Красная Шапочка", "Три поросенка", "Волк и семеро козлят" - сказки о злом волке вселяют страх перед этим животным уже с детского возраста. В детских книгах он символизирует коварство и злобу. Но и в реальном мире волк как хищное животное причиняет вред людям, убивая овец и коз.

В XIX веке страх людей перед волками поставил хищника на грань исчезновения. В течение 100 лет он медленно возвращался в свои традиционные места обитания. Сегодня в Центральной Европе насчитывается около 17 000 волков. В Европейском Союзе они находятся под защитой, а охотиться на них можно только в исключительных случаях. Однако в последнее время обоснованность этих законов все чаще подвергается сомнению.

Хорошо для экосистемы, плохо для домашнего скота

Согласно научным данным, волки представляют ценность для окружающей среды. Исследования, проведенные в США и Канаде, показывают, что экосистемы, в которых обитают волки, восстанавливаются с возвращением этих хищников.

Волки в Европе представляют опасность для людей? Фото: Jonas Ekstromer/STF/picture alliance

Но, как выяснилось, не все рады их возвращению. По мере увеличения популяции волков места их обитания приближаются к местам жительства людей. Хищники нападают на домашний скот, а вместе с этим растут опасения, что они могут создавать угрозу и для людей.

В Германии чаще всего эту опасность ощущают фермеры федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе страны. С января по август 2023 года волки убили на территории этой земли более 600 домашних и пасущихся животных. Это заставило некоторых фермеров решать проблему самостоятельно, и они начали отстреливать волков, нарушая закон.

Изменит ли ЕС охранный статус волков?

Около года назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) оказалась в центре дебатов после того, как волк убил ее пони Долли в загоне дома ее семьи в Нижней Саксонии. Вскоре после этого волка с идентификационным номером GW950m было разрешено застрелить. Но до сих пор животное ускользало от охотников. А вскоре и судебная инстанция отменила это решение, запретив отстрел животного.

В начале сентября 2023 года Урсула фон дер Ляйен снова высказалась по этой теме: "Концентрация волчьих стай в некоторых районах Европы теперь представляет опасность для домашнего скота и, возможно, для людей. Глава Еврокомиссии призвала местные и национальные власти "предпринимать действия там, где это необходимо".

Волки или сельское хозяйство?

Давление на Еврокомиссию со стороны фермеров и охотников растет, они призывают к существенному облегчению легальной охоты на волков. "Существует необходимость в более быстром и эффективном отстреле волков, которые охотятся и убивают пасущихся животных. Кроме того, необходим надежный процесс регулирования популяции волков", - заявил в августе нынешнего года Йоахим Руквид (Joachim Rukwied), президент Немецкого крестьянского союза. В противном случае пастбищное хозяйство в Германии может исчезнуть: "Выпас крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей может оказаться в прошлом".

В знак протеста фермеры Швейцарии разместили туши овец перед зданием правительства кантона Тичино в Беллинцоне Фото: Pablo Gianinazzi/Keystone/picture alliance

Защитники природы призывают ЕС придерживаться существующих правил. "Волки - часть европейского ландшафта. Однажды мы почти истребили их, теперь нам предстоит защитить их место в экосистеме", - подчеркнул в интервью DW Фабьен Кетье из нидерландской организации Rewilding Europe.

Назад в XVIII век из-за страха?

В 1990-х годах реинтродукция волков в Йеллоустонском национальном парке в США способствовала восстановлению речных и лесных экосистем. Увеличение численности оленей и лосей вело к урону для лесов и эрозии. Волки после реинтродукции не истребили популяцию парнокопытных, а те - изменили свое поведение и теперь избегают долин и ущелий национального парка. В результате в Йеллоустоне снова можно встретить виды растений, насекомых, птиц и млекопитающих, которые считались утраченными. Восстановились даже некоторые речки.

В Европе также есть признаки того, что возвращение волка регулирует количество животных-жертв и, таким образом, снижает потребление определенных видов растений. "По сути, можно сказать, что волки выступают балансом экосистем", - уверяет Кетье.

Волки нападают на людей крайне редко. Согласно отчету природоохранной организации WWF, с 2002 по 2020 годы в Европе и Северной Америке было зарегистрировано двенадцать таких случаев. Но Кетье опасается, что иррациональные страхи могут иметь такое же воздействие, как и в XIX веке: "Существует риск того, что программы истребления (волков. - Ред.) будут возобновлены. И это принесет ужасные последствия для окружающей среды". Сейчас перед ЕС стоит задача найти компромисс, который стал бы в равной степени справедлив к волкам, экосистемам и фермерам.

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