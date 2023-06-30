"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

DW побеседовала с польским экспертом о том, может ли Запад повлиять на события в РФ, получится ли у Путина восстановить контроль над российской верхушкой и готово ли общество к продолжению агрессии против Украины.

Профессор Агнешка Легуцка - эксперт Польского института международных отношений, один из ведущих специалистов по России в Центральной Европе. Корреспондент DW Константин Эггерт побеседовал с ней о том, боится ли Польша атаки "вагнеровцев" с территории Беларуси напуган ли Путин мятежом Пригожина и может ли Запад повлиять на события в России.

DW: Сразу после появления сообщений о переезде Евгения Пригожина и части наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь руководство Польши заявило, что дополнительно укрепит восточную границу. Неужели в Варшаве боятся, что "вагнеровцы" атакуют Польшу?

Агнешка Легуцка: Мы помним, как в предыдущие годы Александр Лукашенко специально привозил в Беларусь мигрантов из стран Ближнего Востока, чтобы потом перебрасывать их через границы Польши, Литвы и Латвии. Он намеренно провоцировал нас, создавал хаос на восточной границе НАТО. Но мигранты не были вооружены. А теперь представим себе, что на границу выйдут наемники ЧВК "Вагнер" и начнут стрелять в нашу сторону? Как реагировать нашим пограничникам? Ведь это - не регулярная армия, с одной стороны, а, с другой - по сути, нападение на польскую территорию. Как реагировать? Правительство Польши не может не принимать во внимание возможность такого развития событий.

- После мятежа Пригожина многие говорят об ослаблении путинского режима. Может ли Запад, НАТО, теперь влиять на развитие ситуации внутри России, давить на Путина?

- По-моему, инструментов воздействия на российский режим изнутри у Запада нет. Он просто должен продолжать усиленно помогать Украине - оружием, экономическим и гуманитарным содействием. Украина должна полностью освободиться от российской оккупации. Путинский режим - угроза не только для Украины, но и для стран НАТО, особенно для государств на восточном фланге альянса - таких, как Польша и страны Балтии. Освобождение всех оккупированных территорий Украины укрепит и безопасность НАТО. Если Украина выиграет войну с Россией, то может быть, и в России что-то изменится.

- А вы не видите здесь противоречия? До мятежа все говорили, что с Путиным ничего нельзя сделать, потому что он, дескать, сильный и пользуется поддержкой в стране. Теперь все говорят, что он слабый - но сделать все равно ничего нельзя?

- Повторю: нужно помогать Украине всеми средствами, не думая о том, какие последствия украинские победы могут вызвать в России.

- Но на стороне Путина демографическое преимущество - население России в три с половиной, а то и четыре раза, больше населения Украины. В Кремле явно рассчитывают со временем истощить Украину и Запад и таким образом добиться своего.

- Теоретически это так. А на практике есть ли у Путина это время? Мятеж Пригожина показал: интересы российской верхушки Путин больше не обеспечивает или обеспечивает не полностью. Для мачо, каким он всегда хотел казаться, Путин слишком пуглив. Он все время чего-то боится. Например, новой мобилизации - потому что прошлогодний опыт показал, насколько она непопулярна. Страх потерять власть парализует Путина и сводит на нет те преимущества, которыми режим вроде бы обладает, в том числе и упомянутое вами демографическое превосходство.

Путин - не Сталин, хотя он и пытается использовать элементы сталинщины. Но правящая бюрократия теперь все меньше будет его бояться. Они скоро поймут - если уже не поняли: в любой момент на сцене может появиться новый Пригожин. И этот новый Пригожин может организовать мятеж, который окажется успешным.

- А если он теперь начнет закручивать гайки, обвинит в предательстве и посадит каких-то высоких чинов, например, того же генерала Суровикина?

- Если Путин хотел навести ужас на верхушку, то почему до сих пор жив Пригожин? Почему власти раздают медали разбежавшимся при появлении "вагнеровцев" ростовским полицейским? Даже если кого-то и посадят, это принципиально не изменит ситуацию. Путину придется платить за лояльность, а денег у него не так много, как раньше. Да и 2024 год надвигается, когда пройдут так называемые "выборы президента".

- А что помешает Путину провести их так же, как и все предыдущие - по сути, не участвовать в них и все равно "победить"?

- Популярность Путина падает и продолжит падать. В сущности, сегодня Пригожин, возможно, также популярен, как Путин, если не больше. В глазах элиты Путин отныне больше не гарант стабильности. Это обязательно скажется в 2024 году.

- Как?

- Я полагаю, существуют две верхушечные группировки. Одна желала бы продолжить и выиграть войну против Украины, но действовать для этого более эффективно и жестоко. Думаю, эти люди способны пойти на новую попытку переворота. Другая группа понимает: эту войну не выиграть. Думаю, они будут подталкивать Путина к тому, чтобы не выдвигать кандидатуру на выборах, найти кого-то еще, кто мог бы начать переговоры с Украиной. Однако мне трудно представить себе, что Путин выберет этот сценарий. Он очень боится потерять власть, поэтому захочет опять продлить свои полномочия. Так что новые кризисы неизбежны.

- Какова во всем этом роль российского общества? Влияет ли оно на события?

- Сегодня это, скорее, общество наблюдателей, а не участников событий. Значительная часть людей, несомненно, хочет перемен, но не готова или боится что-либо для этого делать самостоятельно. Мятеж это, в общем-то, продемонстрировал.

- Общество готово к продолжению агрессии против Украины?

- Оно явно не готово к поражению России. Мне кажется, общество не может себе представить, что Россия не победит. Но рано или поздно из Украины придется уходить. Вопрос в том, как это объяснить россиянам.

Смотрите также: