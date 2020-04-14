 Столтенберг призвал членов НАТО улучшить готовность к кризисам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2020

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Мир

Столтенберг призвал членов НАТО улучшить готовность к кризисам

Генсек НАТО призвал страны-члены альянса извлечь уроки из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и сократить зависимость от внешних поставщиков медоборудования.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает военное присутствие РФ в Черном море угрозой для Альянса

Накануне видеоконференции министров обороны стран-членов НАТО по ситуации вокруг COVID-19, которая состоится 15 апреля, генсек Альянса Йенс Столтенберг во вторник, 14 апреля, выступая в Брюсселе, призвал союзников извлечь уроки из кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2, и позаботиться об улучшении своей готовности к подобным ситуациям в будущем.

Конкретно Столтенберг указал партнерам по НАТО на необходимость сокращения зависимости от поставок медицинского оборудования из третьих стран, стимулирования собственного производства в этой области и создания запасов медоборудования, лекарств и средств защиты.

"Думаю, что одним из уроков, который мы все, очевидно, должны извлечь, станет урок о важности устойчивости перед кризисами", - заявил генсек НАТО, подразумевая способность отдельных членов альянса противостоять вызовам безопасности. При этом Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что даже во время кризиса НАТО остается дееспособной.

Россия у границ НАТО как "вызов и угроза" для альянса

К числу "вызовов и угроз", с которыми организация сталкивается сегодня, Столтенберг отнес, кроме прочего, военное присутствие России на границах стран-членов альянса и в Черном море, а также поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины.

По словам Йенса Столтенберга, в сложившейся ситуации НАТО играет важную роль, поддерживая усилия гражданского населения по борьбе с кризисом. Так, НАТО принимала участие в организации отправки аппаратов ИВЛ из Германии в Испанию, напомнил он.

Что касается экономических последствий кризиса, вызванного распространением коронавируса, то, по словам Столбенберга, в результате ослабления экономик многих стран они смогут выделить меньшие суммы на оборону, даже если будут продолжать придерживаться обязательства с 2024 года тратить на военные нужды два процента ВВП.

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    Автор: Александра Елкина


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