Статистика коронавируса: конец близок?

Юмор сражается с коронавирусом

"Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.