 Статистика коронавируса: конец близок? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.04.2020

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Россия

Статистика коронавируса: конец близок?

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина: коронавирус смотрит на кривую его распространения. Стрелка указывает на точку в начале с надписью вы находитесь здесь

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