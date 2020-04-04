Статистика коронавируса: конец близок?

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.
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