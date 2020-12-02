Срочно: Частичный локдаун в ФРГ продлевают до 10 января

Частичный локдаун в Германии будет продлен до 10 января. Об этом сообщила в среду, 2 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам совещания с премьер-министрами 16 федеральных земель.
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