Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото)

Гамбург / Карлсруэ • В Германии после многомесячного коронавирусного локдауна уже несколько недель назад вновь открылись парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, сауны и так далее, но до сих пор вынуждены пустовать бордели. На этой неделе в четверг, 16 июля, некоторые публичные дома в разных регионах страны провели день открытых дверей. Цель мероприятия - привлечь внимание к сложной ситуации.

Концепции подготовлены. Дело - за властями

Организаторы акции убеждены, что эротические и сексуальные услуги должны быть вновь официально разрешены - конечно же, при условии соблюдения профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выполнение таких строгих требований они считают делом вполне осуществимым. Как отмечает агентство dpa, представители отрасли в очередной раз призвали немецких политиков начать с ними диалог, но ответа до сих пор не получили. Лицензированные публичные дома и клубы закрыты с средины марта. Многие из тех, кто работал в таких заведениях, сейчас вынуждены оказывать свои услуги в частных домах и квартирах нелегально.

В день открытых дверей в пустующие бордели были приглашены не только все желающие, но и представители официальных властей, чтобы чиновники смогли на месте ознакомиться с концепциями работы в условиях пандемии.

В этом заведении все уже подготовлено к возможному открытию в новых условиях. Информационный листок на английском языке: "No Sex, only massage welcome, safety first"