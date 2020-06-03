 Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото) | Кадр дня | DW | 17.07.2020

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Кадр за кадром

Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото)

Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.

Один из публичных домов в Гамбурге

Один из публичных домов в Гамбурге

Гамбург / Карлсруэ • В Германии после многомесячного коронавирусного локдауна уже несколько недель назад вновь открылись парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, сауны и так далее, но до сих пор вынуждены пустовать бордели. На этой неделе в четверг, 16 июля, некоторые публичные дома в разных регионах страны провели день открытых дверей. Цель мероприятия - привлечь внимание к сложной ситуации.

Комната борделя в Карлсруэ

Комната борделя в Карлсруэ

Концепции подготовлены. Дело - за властями

Организаторы акции убеждены, что эротические и сексуальные услуги должны быть вновь официально разрешены - конечно же, при условии соблюдения профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выполнение таких строгих требований они считают делом вполне осуществимым. Как отмечает агентство dpa, представители отрасли в очередной раз призвали немецких политиков начать с ними диалог, но ответа до сих пор не получили. Лицензированные публичные дома и клубы закрыты с средины марта. Многие из тех, кто работал в таких заведениях, сейчас вынуждены оказывать свои услуги в частных домах и квартирах нелегально.

В день открытых дверей в пустующие бордели были приглашены не только все желающие, но и представители официальных властей, чтобы чиновники смогли на месте ознакомиться с концепциями работы в условиях пандемии.

Информационный листок на английском языке: No Sex, only massage welcome, safety first

В этом заведении все уже подготовлено к возможному открытию в новых условиях. Информационный листок на английском языке: "No Sex, only massage welcome, safety first"

Легальная и нелегальная проституция в Германии

В Германии сейчас официально зарегистрировано около 32 тысяч человек, предлагающих секс-услуги в лицензированных заведениях, многие из которых оказались сейчас на грани банкротства. Данные о нелегальной проституции носят оценочный характер. При этом нередко называются цифры в несколько сотен тысяч человек.

Смотрите также:
Коронавирус и торговля сексом 

Смотреть видео 03:37

Пандемия и проституция: беды берлинских борделей

Немцы и эротика

  • Сцена из цильма Сделай это, крошка! (1968)

    Немцы и эротика: история отношений

    Моральный переворот

    Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).

  • Кадр из фильма Грешница (1951)

    Немцы и эротика: история отношений

    Грешница

    А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.

  • Противозачаточные таблетки

    Немцы и эротика: история отношений

    Контрацепция как залог женской свободы

    Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.

  • Уши Обермайер и Райнер Лангхаус

    Немцы и эротика: история отношений

    Сексуальная революция

    Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).

  • Секс-шопы

    Немцы и эротика: история отношений

    Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака"

    В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".

  • Роза фон Праунхайм

    Немцы и эротика: история отношений

    "Не гомосексуал извращен..."

    Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".

  • Проблема гомофобии

    Немцы и эротика: история отношений

    Проблема гомофобии

    В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.

  • Лило Вандерс

    Немцы и эротика: история отношений

    Очаровательная Лило Вандерс

    В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой.

    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


Контекст

В Германии подсчитали легальных проституток

По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, в конце 2018 года в Германии было официально зарегистрировано около 33 тысяч проституток. Большинство из них - иностранки. (26.11.2019)  

Проститутки в Германии работают легально, но о своем занятии молчат

В интервью DW активистка профессионального объединения эротических и сексуальных услуг рассказала о своей профессии, а также о ситуации с принудительной проституцией и торговлей людьми в этой сфере. (21.08.2019)  

Проституция в Германии - легально, но очень опасно

Подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, приезжают из Восточной Европы. В интервью DW комиссар полиции рассказал об условиях работы проституток в Германии. (26.06.2018)  

Секс со знаком качества: как в ФРГ хотят сертифицировать бордели

Немецкий союз работников секс-индустрии объявил о введении системы добровольной сертификации борделей. Берлинский корреспондент DW посетил первое заведение со знаком качества. (14.09.2017)  

Закон о защите секс-работников вступил в силу в Германии

Новый закон защищает проституток от эксплуатации и насилия, обязывает их проходить медосмотр, а владельцев борделей - обеспечивать условия для труда. (01.07.2017)  

Преступники из Грузии и Румынии озадачили полицию ФРГ

Немецкая полиция регистрирует резкий рост числа преступлений, совершаемых в ФРГ гражданами Румынии и Грузии. По итогам прошлого года, организованная преступность набирает обороты. (06.10.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сексуальное рабство - шокирующая правда о проституции  

Торговля телом: беженцы и проституция в Германии  

Улица красных фонарей в Амстердаме: слишком много секса?  

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