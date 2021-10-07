Русская православная церковь (РПЦ)

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Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Фильму Пола Верховена отказали в прокатном удостоверении на территории России из-за "наличия провокационной сцены". Представитель РПЦ считает, что Минкульт защитил публичное пространство от "порнографии".
Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
Феликс Дзержинский или Александр Невский? К началу онлайн-голосования в Москве о выборе памятника на Лубянской площади DW поговорила с немецкими историками и экспертами.
Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
Представители разных религиозных конфессий в Беларуси, прежде всего православные и католики, не остаются в стороне от происходящего. Поддерживают ли они протесты и как реагирует на это Лукашенко?
Освобождение от должности главы Белорусской православной церкви, митрополита Павла может быть связано с критикой им насилия на протестах, считают некоторые СМИ.
Представители трех мировых религий провели в Минске совместную молитву.
В Синоде надеются на сохранение христианских мозаик в храме. РПЦ призвала турецкие власти обеспечить доступ христианских паломников в Святую Софию.
Турецкие власти проигнорировали все призывы о необходимости чрезвычайной деликатности в решении вопроса о статусе собора Святой Софии, считают в РПЦ.
Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
Сообщения, что Русская православная церковь якобы скрывает подлинные масштабы заражения, "не имеют оснований", считет Владимир Легойда.
Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
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