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Русская православная церковь (РПЦ)

Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
BENEDETTA UN FILM DE PAUL VERHOEVEN Date de sortie : 9 juillet 2021 Cast : Virginie Efira, Daphné Patakia, Charlotte Rampling et Lambert Wilson http://www.sbs-distribution.fr/distribution-france-benedetta

Минкульт: Фильм Верховена "Искушение" нарушает законодательство РФ 18.09.2021

Фильму Пола Верховена отказали в прокатном удостоверении на территории России из-за "наличия провокационной сцены". Представитель РПЦ считает, что Минкульт защитил публичное пространство от "порнографии".
Das Kreuz der Kapelle ist mit einer starken Unterbelichtung im Gegenlicht der kräftigen Spätherbst-Sonne am 06.11.2017 in Darmstadt (Hessen) aufgenommen worden. Der Sakralbau wurde von 1897 bis 1899 im Auftrag des Zaren Nikolaus II. von Russland auf der Mathildenhöhe errichtet. Die Kapelle wird für russisch-orthodoxe Gottesdienste genutzt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Телевидение РПЦ бьет по "диссидентам" 12.04.2021

Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
FILE - 991580 08/23/1991 Monument to Felix Dzerzhinsky dismantled in the square that used to bear his name (now - Lubyanka Square) by Muscovites by order of the Moscow Soviet in the night of August 23, 1991, shortly after the failed coup attempt by the GKChP (State Committee of the State of Emergency). Igor Mikhalev/RIA Novosti (zu dpa Kommt Geheimdienstchef Dserschinski zurück? - Moskau soll abstimmen am 24.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие историки о памятнике на Лубянке: Путину Невский ближе Дзержинского 25.02.2021

Феликс Дзержинский или Александр Невский? К началу онлайн-голосования в Москве о выборе памятника на Лубянской площади DW поговорила с немецкими историками и экспертами.

HANDOUT - 19.04.2020, Russland, Moscow: Kyrill I., Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, leitet in der Christ-Erlöser-Kathedrale den Hauptgottesdienst der Kirche zur Feier des orthodoxen Osterfestes. Orthodoxe Priester in den meisten Regionen Europas hielten Ostergottesdienste in Kirchen ab, in denen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus keine Gemeindemitglieder anwesend waren. Foto: Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Патриарх Кирилл загоняет РПЦ в тупик 02.02.2021

Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
January 6, 2019*** Bosnian Orthodox priest Marko Males leads a mass on the eve of Orthodox Christmas in Church of the Holy Mother of God in Zenica, Bosnia and Herzegovina, January 6, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Православные по всему миру встретили Рождество Христово 07.01.2021

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Belarusian President Alexander Lukashenko, right, and Russian Orthodox Church Patriarch Kirill walk during their meeting in Minsk, Belarus, Monday, Oct. 15, 2018. (Igor Palkin, Russian Orthodox Church Press Service via AP) |

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину 27.11.2020

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
25. August 2020, Die Rote Kirche (St. Elena Kirche) in Minsk

Протесты в Беларуси: на чьей стороне церковь? 28.08.2020

Представители разных религиозных конфессий в Беларуси, прежде всего православные и католики, не остаются в стороне от происходящего. Поддерживают ли они протесты и как реагирует на это Лукашенко?
06.01.2019, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - JANUARY 6, 2019: Metropolitan Pavel of Minsk and Zaslavl conducts a Christmas liturgy at the Holy Spirit Cathedral. The Belarusian Orthodox Church celebrates Christmas according to the Julian calendar. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской церкви 26.08.2020

Освобождение от должности главы Белорусской православной церкви, митрополита Павла может быть связано с критикой им насилия на протестах, считают некоторые СМИ.
Church of Sts Simon and Elena on Nezalezhnasti Independence square, Minsk, Belarus, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: DW/E. Daneyko

Христиане, иудеи и мусульмане молятся за окончание кризиса в Беларуси 18.08.2020

Представители трех мировых религий провели в Минске совместную молитву.
10.7.2020, Istanbul, Türkei, Die Hagia Sophia in Istanbul - Das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei hat den Status der Hagia Sophia als Museum aberkannt. Kurz danach ordnete Präsident Erdogan an, das Gebäude für das islamische Gebet als Moschee zu öffnen, was weltweit auf deutliche Kritik stößt. Istanbul 10.07.2020 (Archivfoto) | Verwendung weltweit

РПЦ призвала сохранить особый статус Святой Софии в Стамбуле 17.07.2020

В Синоде надеются на сохранение христианских мозаик в храме. РПЦ призвала турецкие власти обеспечить доступ христианских паломников в Святую Софию.
June 28, 2020*** FILE PHOTO: Hagia Sophia or Ayasofya, a UNESCO World Heritage Site, that was a Byzantine cathedral before being converted into a mosque which is currently a museum, is seen in Istanbul, Turkey, June 28, 2020. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

РПЦ критикует решение о превращении собора Святой Софии в мечеть 10.07.2020

Турецкие власти проигнорировали все призывы о необходимости чрезвычайной деликатности в решении вопроса о статусе собора Святой Софии, считают в РПЦ.
Gewünschter Titel des Bildes: Andrey Kuraev, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Bild-Beschreibung:  Andrey Kuraev, Andrej Kurajew, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Schlagwörter: Andrey Kuraev, Russland, Orthodoxie, Experte Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW: Das Bild wurde der DW von Herrn Kuraev zur Verfügung gestellt, es darf frei verwendet werden.  

Комментарий: Диакон Кураев стал "предателем в рясе"? 30.04.2020

Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
The Church of St. Tatiana in Moscow has been streaming its services since early April, as the spread of the new coronavirus keeps attendance low (12.04.2020) Foto: Emily Sherwin / DW

Коронавирус: В РПЦ ответили на обвинения в занижении статистики 26.04.2020

Сообщения, что Русская православная церковь якобы скрывает подлинные масштабы заражения, "не имеют оснований", считет Владимир Легойда.

September 21, 2018. - Russia, Moscow. - Patriarch Kirill of Moscow and all Russia welcomes relics of Saint Spyridon of Trimythous from Corfu, Greece, at the Christ the Saviour Cathedral. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Эпоха патриарха Кирилла подходит к концу 22.04.2020

Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, attends a welcoming ceremony after arriving at Minsk National Airport, Belarus October 13, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

РПЦ из-за коронавируса рекомендует прихожанам на Пасху молиться дома 10.04.2020

В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
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