За что в Киеве будут судить митрополита УПЦ Павла

СБУ направила в суд обвинительный акт против наместника Киево-Печерской лавры. Митрополит Павел - клирик самого высокого ранга аффилированной с Москвой УПЦ, который может оказаться за решеткой.

Служба безопасности Украины на днях сообщила, что завершила расследование и направила в суд обвинительный акт относительно настоятеля Киево-Печерской лавры Павла - митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата. Клирика с мирским именем Петр Лебедь обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Одна из них касается нарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и разжигания религиозной розни, вторая - оправдания или отрицания вооруженной агрессии России против Украины.

Какое наказание может угрожать Лебедю?

Если суд признает Лебедя виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Такое суровое наказание возможно в том случае, если суд согласится с аргументом обвинения о том, что митрополит УПЦ является должностным лицом. Дело в том, что статьи уголовного кодекса, на которые ссылаются прокуроры, предусматривают разное наказание - в зависимости от того, является ли обвиняемый в отрицании российской агрессии и разжигании религиозной розни частным лицом или же должностным.

Сначала, весной 2023 года, СБУ заявила, что клирику сообщили о подозрении по статьям, которые предусматривают наказание от крупного денежного штрафа до тюремного заключения сроком до пяти лет. Однако несколькими месяцами позже - в июле - Лебедю вручили новое подозрение, согласно которому ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такая суровая санкция основана на том, что обвинение решило квалифицировать митрополита Павла как должностное лицо. Сторона обвинения аргументирует такую позицию тем, что Лебедь "представляет юридическую организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Мужской монастырь Украинской Православной Церкви" и имеет полномочия, предусмотренные пунктом 2.8 части 2 Устава (этой организации, - Ред.) при решении канонических, богослужебных, катехизаторских, педагогических, благотворительных и церковно-общественных вопросов.

Митрополита Павла назначили наместником Киево-Печерской лавры еще в 1994 году Фото: Givaga/Shotshop/picture alliance

Учитывая, что клирик и после вручения первого подозрения продолжил отрицать агрессию России, говорить о войне как о "гражданском конфликте", а также негативно высказываться о независимой Православной церкви Украины таким способом, который СБУ трактует как разжигание религиозной вражды, его теперь хотят отправить за решетку не на пять, а на восемь лет. Оба упомянутых состава преступления предусматривают наиболее строгое наказание, если совершаются должностным лицом повторно.

Каковы доказательства виновности митрополита?

Доказательствами по обвинению в разжигании религиозной розни и отрицании агрессии России, как следует из доступных в реестре судебных постановлений, являются интервью телевизионным и YouTube-каналам, а также записи телефонных разговоров митрополита. Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза установила в отдельных высказываниях Лебедя состав указанных преступлений.

В судебном реестре содержится ссылка прокуроров на ряд протоколов прослушивания мобильного телефона клирика, в которых "содержатся признаки оправдания вооруженной агрессии" России. В частности, клирик в ряде телефонных разговоров с верующими выражал убеждение, что западные партнеры поставляют Украине оружие, а также "бандитов", "чтобы выбить восточную и среднюю Украину". "Вся эта бандеровщина там (на западе Украины. - Ред.) будет процветать. Там пока не влупят ее", - приводятся в деле слова Лебедя.

В судебном реестре цитируются также протоколы телефонных разговоров Лебедя в первой половине марта 2022 года - во время наступления российских войск на Киев. В частности, в разговорах со своими сторонниками из УПЦ митрополит заявлял, что оружие Украине поставляется "по благословению папы римского", который "воюет на стороне агрессора, на стороне фашистов". Кроме того, как следует из материалов производства, в своих разговорах с верующими Павел повторял нарратив российской пропаганды о том, что, как выразился клирик, "Америка бьется с Россией до последнего украинца". В то же время, несмотря на заявления СБУ о "подрывной деятельности" Лебедя, доказательств того, что клирик действовал по прямыми указаниям из Москвы, в доступных общественности документах дела нет.

Адвокат клирика Никита Чекман называет обвинения против своего подзащитного "травлей и дискриминацией" и обвиняет правоохранительные органы в однобокости. "Мы неоднократно подавали заявления о разжигании религиозной вражды представителями Православной церкви Украины, однако на наши заявления не было никакой реакции", - критикует адвокат, который одновременно является протоиереем УПЦ.

В марте 2023 года Павел вместе с верующими УПЦ МП протестовал против выселения церкви из Киево-Печерской лавры после расторжения договора аренды Фото: STR/NurPhoto/IMAGO

Куда из дела митрополита исчезла государственная измена?

Несмотря на звучавшие ранее громкие заявления Службы безопасности Украины о деятельности Павла Лебедя и его работе на врага, о государственной измене в подозрении и обвинительном акте речь не идет. Хотя в постановлениях суда в этом производстве, в частности, об избрании меры пресечения, обысках и других процессуальных действиях неоднократно приводятся слова прокуроров о том, что действия Лебедя имеют "признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 111, частью первой статьи 111" Уголовного кодекса- то есть государственной измены.

Квалификация этого преступления совпадает с тем, о чем ранее неоднократно заявляли в СБУ. В частности, это "оказание помощи в проведении подрывной деятельности против Украины". Пресс-секретарь СБУ на момент публикации статьи не ответил на вопрос DW о том, почему обвинительный акт не содержит обвинения в госизмене. Нет на данный момент ответа и на вопрос о том, возможно ли вручение соответствующего подозрения впоследствии, после сбора дополнительных доказательств.

На каком основании прослушивался телефон митрополита?

Адвокат митрополита УПЦ Никита Чекман в интервью DW сообщил, что ему неизвестно о наличии в производстве каких-либо доказательств государственной измены. "Упоминание об этом в материалах носит сугубо технический, искусственный характер. Думаю, это было сделано для получения разрешения на проведение негласных следственных действий", - предполагает один из защитников.

Негласные следственные действия, как, например, прослушивание телефонов, возможны только в случае расследования по подозрению в тяжких или особо тяжких преступлениях. Таким образом, по подозрению в тех преступлениях, в совершении которых в конечном итоге обвиняют клирика - отрицании агрессии и разжигании религиозной розни, - прослушивать телефоны Лебедя было бы невозможно. Ведь тяжкими, согласно Уголовному кодексу, считаются преступления, за которые предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы. В то же время, как следует из текста постановлений, доступных в судебном реестре, часть доказательств против клирика УПЦ была собрана именно при прослушивании его общения по телефону. Ответа на вопрос, удалось ли также получить в результате этих негласных следственных действий доказательства государственной измены, DW на момент публикации от СБУ не получила.

Адвокат Никита Чекман (в центре) рядом со своим подзащитным Фото: Pavlo Bagmut/Avalon/Photoshot/picture alliance

Мерседесы митрополита

Сейчас митрополит Павел ожидает суда на свободе - он вышел из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен. "Эти деньги собрали верующие", – заверил в разговоре с DW адвокат Никита Чекман.

Большой залог - сначала прокуроры требовали свыше 60 миллионов гривен - обвинение обосновывает имущественным состоянием клирика. По данным прокуроров, ссылающихся на выписки из реестров, митрополиту принадлежат три больших дома, ферма, а также три элитных автомобиля Mercedes-Benz и один Lexus. Общая стоимость этого имущества, по данным экспертизы, превышает сто миллионов гривен. Часть этого имущества, как заверил DW адвокат митрополита, ему уже не принадлежит. На вопрос, откуда у церковного деятеля такие средства, защитник ответил: "Вопрос должен быть адресован владельцу". Украинские СМИ за любовь к роскоши окрестили митрополита "Паша Мерседес".

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