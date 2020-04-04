 Российские врачи обеспокоены нехваткой защитных средств | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2020

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Россия

Российские врачи обеспокоены нехваткой защитных средств

Более половины опрошенных "Коммерсантом" врачей считают, что их медучреждения не готовы к приему пациентов с коронавирусом. Медики жалуются на нехватку средств защиты и медикаментов.

Больница имени Боткина в Санкт-Петербурге

Больница имени Боткина в Санкт-Петербурге

Большинство российских врачей обеспокоено нехваткой средств защиты и медикаментов на фоне нынешней пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. Это следует из обнародованных в субботу, 4 апреля, результатов опроса, проведенного по заказу газеты "Коммерсант" среди медиков - пользователей приложения "Справочник врача".

Более половины респондентов (55 процентов) полагают, что их медучреждение не готово к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом 49 процентов указали на нехватку спецодежды и индивидуальных средств защиты, 35 процентов - на недостаточную оснащенность медикаментами, 33 процента - на "плохую логистику потенциально инфицированных пациентов в рамках учреждения/служб", 28 процентов заявили о нехватке персонала, а 14 процентов - о низкой профессиональной подготовке кадров.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки количество заразившихся в стране увеличилось на 582 человека. Всего зарегистрировано 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах России, отмечается в сообщении. Общее число жертв COVID-19 составило 43 человека. В стране введен широкий карантин, людям рекомендуют оставаться дома. Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении "режима нерабочих дней" до 30 апреля.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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