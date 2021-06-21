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Раввин

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Раввин".

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Ein Bundeswehrgeneral mit Barett verfolgt die Rede von Zsolt Balla, Landesrabbiner von Sachsen, in der Synagoge. Balla wurde zuvor im Rahmen eines feierlichen Aktes in das Amt des Militärbundesrabbiners eingeführt. Damit gibt es nach Angaben des Zentralrates der Juden zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland.

Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере 21.06.2021

С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.
Der Toraschreiber Reuven Yaakobov (oben, M) arbeitet in der Synagoge an einer neuen Tora-Rolle, die als Geschenk der evangelischen und katholischen Kirchen angefertigt wird. Seit 2019 schreibt der speziell dafür ausgebildete Berliner Rabbiner mit Feder und Tinte per Hand an der Tora-Rolle. 304.805 Buchstaben wird diese dann am Ende haben. Die neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen soll im September 2021 mit einem großen Fest in die Synagoge nach Erfurt gebracht werden.

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) 17.06.2021

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
An Europas groesstem Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin brennt das erste Licht. Es wurde am Sonntagnachmittag (22.12.2019) von dem Praesidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster und Rabbiner Jehuda Teichtal gemeinsam entzuendet. Mit dem Entzuenden des ersten Lichtes an dem zehn Meter hohen Leuchter begann das achttaegige juedische Lichterfest Chanukka. Bis zum 30. Dezember wird jeden Tag mit Einbruch der Dunkelheit eine weitere Kerze an dem achtarmigen Chanukka-Leuchter entzuendet. Eine neunte Kerze in der Mitte dient dem taeglichen Anzuenden der anderen Lichter. Mit dem Lichterfest Chanukka (hebraeisch: Weihung) feiern Juden den Sieg der Makkabaeer ueber die syrischen Armeen im Jahr 164 vor Christus und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels. Weil damals das ewige Licht im Tempel wie durch ein Wunder acht Tage lang gebrannt haben soll, wird an dem Leuchter jeden Tag eine weitere Kerze angezuendet. (Siehe epd-Meldung vom 22.12.2019)

Чем занимаются в Германии полицейские раввины 11.03.2021

Полицейский раввин, - такая должность впервые появилась в Германии в начале нынешнего года. Почему немецкой полиции необходима помощь раввинов?

29.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Bei einem Pressetermin in der Staatskanzlei zur Vorstellung des neuen Beauftragten für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern und gegen Antisemitismus spricht Yuriy Kadnykov, Landesrabbiner. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Немецкий раввин: Я прячу кипу под другим головным убором 17.07.2020

19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.
Die Flaggen Polens und Russlands wehen am 02.08.2010 vor der Gedenkstätte Katyn bei Smolensk (Russland). In Katyn wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als 4000 polnische Offiziere und Angehörige der Intelligenz erschossen. Insgesamt fielen den Massenmorden mehr als 24 000 Polen zum Opfer. Foto: Uwe Zucchi dpa pixel

Главный раввин Польши назвал возмутительными слова Путина о Второй мировой войне 01.01.2020

Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин ответили на слова Путина о Второй мировой войне и польском дипломате Юзефе Липском.
Jechiel Brukner, Rabbiner der Synagogengemeinde Köln.

Раввин из Кельна: Причины антисемитизма - иррациональны 25.10.2019

Согласно недавно проведенному опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером.

ARCHIV - 19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Etwa jeder dritte EU-Bürger nimmt einer Studie zufolge einen Anstieg von Antisemitismus in seinem Land wahr - in der jüdischen Bevölkerung liegt der Anteil allerdings viel höher. (zu dpa «Umfrage: Jeder dritte EU-Bürger empfindet wachsenden Antisemitismus» vom 22.01.2019) Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки 07.08.2019

В течение несколько минут раввин и его сыновья подверглись двум вербальным антисемитским атакам в Мюнхене. Неизвестная женщина плюнула в лицо сыну раввина.
A San Diego County Sheriff’s Deputy secures the scene of a shooting incident at the Congregation Chabad synagogue in Poway, north of San Diego, California, U.S. April 27, 2019. REUTERS/John Gastaldo

В Калифорнии при стрельбе в синагоге убита женщина 28.04.2019

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге на юге Калифорнии. Убита пожилая женщина, еще три человека ранены, в том числе раввин. Подозреваемый задержан.
Die Synagoge in der Rykestraße im Prenzlauer Berg ist mit 1200 Plätzen die heute größte in ganz Deutschland.

В Берлине состоялось первое после войны посвящение в раввины 09.10.2018

Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
TOPSHOT - A picture taken on August 18, 2017 shows frontpages of Spanish national, regional and sports newspapers dedicated to the Barcelona attack, one day after a van ploughed into the crowd, killing 13 persons and injuring over 100 on the Rambla boulevard in Barcelona. Drivers have ploughed on August 17, 2017 into pedestrians in two quick-succession, separate attacks in Barcelona and another popular Spanish seaside city, leaving 13 people dead and injuring more than 100 others. In the first incident, which was claimed by the Islamic State group, a white van sped into a street packed full of tourists in central Barcelona on Thursday afternoon, knocking people out of the way and killing 13 in a scene of chaos and horror. Some eight hours later in Cambrils, a city 120 kilometres south of Barcelona, an Audi A3 car rammed into pedestrians, injuring six civilians -- one of them critical -- and a police officer, authorities said. / AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images)

Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании 19.08.2017

Теракты в Барселоне и Камбрильсе свидетельствуют о растущей угрозе со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины, заявил раввин Барселоны Меир Бар-Хен.
ARCHIV - Ein Mann trägt am 27.01.2011 in der Synagoge eine Kippa mit einem aufgenähtem Stern (Foto vom 27.01.2011). Mitten in Berlin wird ein Rabbiner von Jugendlichen verprügelt und beleidigt. Der kleinen Tochter des Mannes drohen die vermutlich arabischstämmigen Täter mit dem Tod. Die antisemitische Tat löst Entsetzen aus. Foto: Fredrik von Erichsen dpa (zu dpa 0057 vom 29.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Израиле скончался избитый в Житомире раввин 16.04.2017

Раввин иудейского движения "Хабад" скончался в Израиле в результате травм, полученных при разбойном нападении на вокзале Житомира в октябре 2016 года.
Choral-Synagoge in Moskau DW/Artjom Khan in Moskau am 03.06.2013

Напавший на синагогу в Москве мог состоять на психиатрическом учете 01.10.2016

По предварительным данным, личность совершившего нападение на синагогу в Москве установлена. Это 40-летний житель Королева. Задержанный мог состоять на психоневрологическом учете, сообщили в правоохранительных органах.
15. Juli 2015 Oskar Groening, defendant and former Nazi SS officer dubbed the bookkeeper of Auschwitz, gestures as he listens to the verdict during his trial in Lueneburg, Germany, July 15, 2015. The 94-year-old German man who worked as a bookkeeper at the Auschwitz death camp was convicted on Wednesday of being an accessory to the murder of 300,000 people and was sentenced to four years in prison, in what could be one of the last big Holocaust trials, Lueneburg, Germany, July 15, 2015. REUTERS/Axel Heimken/Pool

Центр Визенталя одобрил приговор бывшему эсэсовцу 15.07.2015

Глава центра Эфраим Зурофф выразил надежду, что в Германии будут и дальше судить бывших нацистов. Главный раввин России назвал приговор Оскару Грёнингу слишком мягким.
Der Rabbiner Yehuda Teichtal steht am Sonntag (09.11.2008) bei der zentralen Gedenkfeier von Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden in Deutschland zum 70. Jahrestag der Reichspogromnacht in der Synagoge an der Rykestrasse in Berlin. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten überall in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt. Foto: Michael Kappeler dpa/lbn (zu dpa 4170) +++(c) dpa - Report+++

Глава МВД Германии осудил нападение на раввина в Берлине 01.09.2012

Жители страны не должны позволить запугать себя подобными преступлениями, заявил министр внутренних дел ФРГ. В Берлине проходят акции в поддержку раввина, избитого несколько дней назад неизвестными подростками.
Während der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Knesset bleiben am Dienstag (18.03.2008) in Jerusalem zahlreiche Plätze im Plenarsaal leer. Anlass des dreitägigen Merkel-Besuchs ist der 60. Jahrestag der Gründung des Staates Israel. Foto: Peer Grimm dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Депутаты кнессета обеспокоены кельнским решением об обрезании 09.07.2012

Израильский парламент обеспокоен решением суда в Кельне, запретившего обрезание мальчиков по религиозным мотивам. А конференция еврейских раввинов назвала его наиболее серьезным посягательством на евреев после Холокоста.
Die Absolventin des Abraham Geiger Kollegs, Alina Treiger, posiert am Mittwoch (03.11.10) im Juedischen Gemeindehaus in Berlin - Charlottenburg. Am Donnerstag (04.11.10) wird erstmals seit 1935 wieder eine Frau als Rabbinerin in Deutschland ordiniert. (zu dapd-Text) Foto: Clemens Bilan/dapd

Уроженка Полтавы стала раввином в Германии 27.03.2011

Алина Трейгер намерена реформировать жизнь двух еврейских общин, привлечь в нее молодежь. Для этого она готова использовать музыкальные молитвы.
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