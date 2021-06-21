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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Раввин".
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С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.
Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
Полицейский раввин, - такая должность впервые появилась в Германии в начале нынешнего года. Почему немецкой полиции необходима помощь раввинов?
19 июля Центральный совет евреев Германии отмечает 70-летний юбилей. DW поговорила с раввином Юрием Кадниковым о проблемах еврейских общин и об антисемитизме в Германии.
Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин ответили на слова Путина о Второй мировой войне и польском дипломате Юзефе Липском.
Согласно недавно проведенному опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером.
В течение несколько минут раввин и его сыновья подверглись двум вербальным антисемитским атакам в Мюнхене. Неизвестная женщина плюнула в лицо сыну раввина.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге на юге Калифорнии. Убита пожилая женщина, еще три человека ранены, в том числе раввин. Подозреваемый задержан.
Самая большая еврейская община Германии в Берлине - "аванс доверия нашей демократии", заявил глава МИД ФРГ на первой церемонии ординации равинов в берлинской синагоге.
Теракты в Барселоне и Камбрильсе свидетельствуют о растущей угрозе со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины, заявил раввин Барселоны Меир Бар-Хен.
Раввин иудейского движения "Хабад" скончался в Израиле в результате травм, полученных при разбойном нападении на вокзале Житомира в октябре 2016 года.
По предварительным данным, личность совершившего нападение на синагогу в Москве установлена. Это 40-летний житель Королева. Задержанный мог состоять на психоневрологическом учете, сообщили в правоохранительных органах.
Глава центра Эфраим Зурофф выразил надежду, что в Германии будут и дальше судить бывших нацистов. Главный раввин России назвал приговор Оскару Грёнингу слишком мягким.
Жители страны не должны позволить запугать себя подобными преступлениями, заявил министр внутренних дел ФРГ. В Берлине проходят акции в поддержку раввина, избитого несколько дней назад неизвестными подростками.
Израильский парламент обеспокоен решением суда в Кельне, запретившего обрезание мальчиков по религиозным мотивам. А конференция еврейских раввинов назвала его наиболее серьезным посягательством на евреев после Холокоста.
Алина Трейгер намерена реформировать жизнь двух еврейских общин, привлечь в нее молодежь. Для этого она готова использовать музыкальные молитвы.
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