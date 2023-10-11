"Паники не было": шоумен Булка вернулся в Израиль к сыну

В первый день нападения ХАМАС на Израиль Евгений Булка с женой Майей находился в Варшаве. 10 октября у них получилось улететь в Тель-Авив, где оставались дети.

Известный белорусский шоумен и телеведущий Евгений Булка переехал в Израиль больше года назад. В субботу, 7 октября, Евгений с женой Майей находился в Варшаве, где планировал принять участие в съемках, их двухлетний сын остался в Тель-Авиве с няней. С раннего утра его телефон начал разрываться от сообщений: группировка ХАМАС напала на Израиль. Евгений и Майя немедленно начали искать возможность вернуться в Тель-Авив, где оставались дети (дочка Евгения от первого брака тоже в Израиле). 10 октября у пары получилось вылететь домой рейсом из Берлина.

Мы поговорили с шоуменом о том, кто помог ему добраться в Израиль и с какими чувствами он следит за мобилизацией в стране.

"В самолете есть места, но купить их никто не может"

DW: Евгений, как вам в итоге удалось вернуться в Тель-Авив из Варшавы?

Евгений Булка: У наших друзей туристическое агентство. Я попросил: пожалуйста, найдите срочно хоть что-нибудь, что вылетает сейчас в сторону Тель-Авива. И они сказали: есть вылет из Берлина, но нужно проверять. Был только один билет, мы даже решили с женой, что сначала полечу я, а она - уже как получится. Главное, чтобы к сыну. В итоге оказалось, что есть два билета.

Вообще, интересная ситуация с билетами: в самолете еще были места, то есть люди просто не снимают бронь, и по факту купить билеты никто не может. Но нам повезло, и мы быстренько на автобусе добрались до Познани, в Познани нас встретили на машине и довезли до Берлина и до аэропорта.

Деньги на билет нам выслал раввин, которого я буквально один раз в жизни видел. Он случайно забрел в караоке, в котором я работал - там и познакомились. Он из Новгорода и буквально с первых минут происходящего писал, спрашивал, как дела, а потом сказал: привяжите к своему Apple Pay мою карту. Но так сделать почему-то не получилось, и он поехал специально в обменник сделать нам перевод. Вот такой человек. Сейчас я очень хочу с ним здесь встретиться. Вообще, многие откликнулись, многие были готовы помочь так или иначе. Сейчас мы в Израиле, только что пришли из магазина, покупали по рекомендации службы тыла продукты на три дня. Подготовили бомбоубежище, туда перенесли продукты, воду. Сейчас не очень спокойно, напряженность на улицах.

"На улицах почти никого нет"

- Расскажите о настроении в городе.

- На улицах почти никого нет. Автобусы ездят, все работает, но именно гуляющих людей практически нет. Все ближе к дому, к безопасному месту, и рекомендация была больше десяти не собираться. Поэтому все по мере крайней необходимости: возле дома выгулять собаку, сбегать в магазин, все что нужно купить - и назад.

- Что это было за чувство - проснуться 7 октября и понять, что сейчас происходит в Израиле?

- В 7.30, спустя два часа, как это все началось, на телефоне было просто огромное количество сообщений. Начинаю листать, перехожу в новости и понимаю, что вообще... Ладно, если бы просто ракеты, потому что это уже было, мы знаем, насколько надежен "Железный купол". Но здесь же не просто ракеты, здесь все гораздо страшнее. И единственная мысль: надо быстрей как-то вернуться, чтобы быть рядом с детьми. Сильной паники не было, потому что все время работал мозг: что делать, каким образом вылететь, добраться поскорее.

- Знаете ли вы, что происходит сейчас в больницах города? Насколько мне известно, вы работаете в одной из клиник Тель-Авива.

- Я работал в частном центре пластической хирургии. Понятное дело, что он сейчас на паузе, практически все на паузе из сервисов не первой необходимости. На юге было понапряженнее. Здесь пока спокойно. Наземная операция начнется, наверное, завтра-послезавтра. И все понимают, что это будет еще одна точка отсчета. Пока никакого экстренного особого давления на медицинские учреждения нет.

- В Израиле сейчас идет мобилизация. С какими чувствами вы за ней наблюдаете?

- Пять из восьми ребят, с которыми я работал, ушли (воевать - Ред.). Хочется, чтобы вернулись. Я перешел работать в гостиницу где-то месяца три назад. Сейчас наша гостиница - это бутик-отель в центре Тель-Авива - переведена в режим приема беженцев из южной части страны. То есть бесплатно предоставляются номера. Хотя их всего 12, но доставляются дополнительные кровати, бесплатно привозится еда, работают волонтеры. Владельцы приняли решение, что гостиница должна работать как пункт помощи для тех, кто сейчас оказался без крова, кто ушел из зоны боевых действий. Эти семьи сейчас там живут.

"Полуоглушенное состояние"

- Белорусам, которые недавно переехали, наверное, сложно принять эту ситуацию? Вы сами говорили, что обстрелы были и раньше, но масштаб происходящего совершенно другой. Они как-то поддерживают друг друга, стараются консолидироваться?

- Когда я находился в Польше, из Израиля было много сообщений: мы живем там-то, можем приехать за сыном, пожалуйста, приезжайте к нам, у нас пока тихо, давайте к нам на север. Сейчас на севере растет напряжение со стороны Ливана, поэтому уже мы пишем: давайте вы к нам в центр, потому что юг и север - сейчас не самые безопасные места.

Евгений и Майя вернулись в Израиль 10 октября Фото: privat

Сложно, правда. Пока это такое полуоглушенное состояние, делаешь, что понимаешь, если что-то не понимаешь, пытаешься расспрашивать, но каких-то активных действий пока не ведешь. Нужно держать фокус.

- Что вас поддерживало в то время, когда вы еще не знали, удастся ли вам вернуться в Израиль и когда это произойдет?

- Поддержка, которую мы с женой получали от наших друзей и просто знакомых неравнодушных людей, была поразительной. Я никогда не был в подобной ситуации. Откровенно говоря, не знаешь, как просить о помощи, как вообще о ней заикаться, что делать. И самое важное: мы с женой были вместе. Если мы вместе, понимаем, что мы все преодолеем, со всем справимся.

- Не было ощущения, что из огня да в полымя? Вы же недавно переехали из Беларуси.

- Нет, все-таки здесь я понимаю, что происходит, почему происходит и что делать. Здесь государство на твоей стороне. Здесь все вместе. Здесь понимают, чему противостоят, за что борются и какую поддержку получают.

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