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ПреступностьОАЭ

Убийство раввина в ОАЭ: задержаны три гражданина Узбекистана

Ольга Лебедева
25 ноября 2024 г.

После убийства израильского раввина в ОАЭ задержаны трое подозреваемых - граждане Узбекистана в возрасте 28-33 лет, сообщило министерство внутренних дел. В заявлении указывается на продолжение расследования.

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Израильский раввин Цви Коган
Израильский раввин Цви Коган был найден мертвымФото: @dudikepler via REUTERS

В Объединенных Арабских Эмиратах задержаны подозреваемые в убийстве израильского раввина Цви Когана. Речь идет о "трех гражданах Узбекистана" в возрасте от 28 до 33 лет, сообщило в понедельник, 25 ноября, эмиратское государственное новостное агентство WAM со ссылкой на министерство внутренних дел.

Они были задержаны "в рекордно короткие сроки", указывается в заявлении. Продолжается расследование обстоятельств убийства и его мотивов. Другие детали не называются.

Администрация США потребовала привлечь к ответственности виновных в совершении этого "страшного преступления", пишет AFP.

Проживавший в ОАЭ раввин Цви Коган найден мертвым

Накануне стало известно, что проживавший в ОАЭ 28-летний раввин Цви Коган, пропавший несколько дней назад, был найден мертвым. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала его убийство "зверским антисемитским террористическим инцидентом". "Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, виновных в его гибели", - подчеркивается в документе.

Исчезновение раввина, являвшегося гражданином Израиля и Молдовы, произошло 21 ноября на фоне угроз Ирана отомстить Израилю после обмена ударами между двумя странами в октябре. Цви Коган был представителем отделения ультраортодоксального хасидского движения "Хабад" в Абу-Даби. Как пишет Ynet, он участвовал в первой в истории церемонии памяти жертв Холокоста в стране Персидского залива в 2021 году.

Еврейская община в ОАЭ

В 2020 году ОАЭ и несколько других арабских государств нормализовали отношения с Израилем, признав его на дипломатическом уровне, что стало историческим шагом. С тех пор израильтяне приезжают в ОАЭ для ведения бизнеса и отдыха. Эмиратские авиалинии стали важным каналом связи Израиля с остальным миром, поскольку другие авиаперевозчики прекратили рейсы в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на фоне войны в секторе Газа и израильских бомбардировок Ливана.

В ОАЭ разрастается еврейская община, есть синагоги и бизнесы для клиентов, ориентирующихся на кошерную продукцию. По данным Израиля, в этой стране проживают около 2 тысяч израильтян. В то же время военные действия Израиля на Ближнем Востоке вызвали глубокое недовольство среди эмиратцев и граждан других стран, проживающих в ОАЭ.

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