 ОАЭ открыли посольство в Израиле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2021

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Мир

ОАЭ открыли посольство в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог и дипломат Мохамед аль-Хаджа открыли посольство ОАЭ в Тель-Авиве. О нормализации отношений страны договорились год назад при посредничестве президента США Трампа.

Президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммед аль-Хаджа

Президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммед аль-Хаджа

Объединенные Арабские Эмираты в среду, 14 апреля, первым из государств Персидского залива открыли посольство в Израиле. Посол ОАЭ Мухаммед аль-Хаджа на церемонии открытия напомнил о том, что между двумя странами подписаны соглашения в сфере экономики, технологий, авиасообщения и культуры. В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог назвал открытие посольства ОАЭ "важным шагом на пути в будущее к миру, благосостоянию и безопасности". По его словам, еще год назад могло показаться мечтой представление о том, что флаг Эмиратов будет развиваться в Тель-Авиве. Израиль в июне открыл свое посольство в Абу-Даби и консульство в Дубае.

Израиль и ОАЭ год назад договорились о нормализации отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа. Обе страны объединяет то, что в них испытывают глубокое недоверие по отношению к Ирану. Вслед за ОАЭ решение об открытии своих дипломатических представительств в Израиле приняли Бахрейн, Марокко и Судан. До этого Египет и Иордания были единственными арабскими странами, поддерживающими дипломатические отношения с Израилем.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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