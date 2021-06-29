Исторический визит: впервые глава МИД Израиля посетил ОАЭ

Новый министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во вторник, 29 июня, прибыл с историческим визитом в Объединенные Арабские Эмираты - впервые глава израильской дипломатии посетил эту арабскую страну, отношения с которой были нормализованы в сентябре 2000 года.

Лапид открыл новое посольство Израиля в Абу-Даби. Он опубликовал в Twitter фотографию с мероприятия, на которой видно как он и министр культуры ОАЭ Нура аль-Кааби перерезают ленточку цветов израильского флага. "Израиль заинтересован в мире со всеми своими соседями, - записал он по-арабски слова, сказанные им во время церемонии. - Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона осознать это".

В программу визита израильского министра входят также переговоры с высокопоставленными эмиратскими чиновниками. Затем, по данным МИД в Иерусалиме, он отправится в Дубай, чтобы принять участие в официальном открытии консульства Израиля и израильского павильона на Всемирной выставке, которая запланирована на октябрь.

Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений в августе прошлого года при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа, соответствующее соглашение было подписано месяц спустя. До этого времени Египет и Иордания были единственными арабскими государствами, имевшими дипломатические отношения с Израилем. С тех пор было между двумя странами установлено прямое воздушное сообщение, назначены послы, заключены различные соглашения о сотрудничестве.

Соглашения о нормализации отношений Израиля с Эмиратами, а также с Бахрейном, Марокко и Суданом вызвали резкую критику со стороны палестинцев, которые заявляли о "предательстве" со стороны арабских стран.

Визит Лапида в ОАЭ проходит на фоне новой напряженности на оккупированных Израилем палестинских территориях. Он мало освещался в эмиратских СМИ, отмечает агентство AFP.

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