Главный раввин Москвы: Евреи покидают Россию из-за войны в Украине

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Из-за российского военного вторжения в Украину значительная часть еврейской общины покинула РФ, а другая готова сделать это, заявил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью DW.
В Мюнхене завершился 32-й ежегодный съезд Совета раввинов Европы (CER) с участием около 300 участников из 47 стран. В интервью DW главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, который возглавляет CER, рассказал, как российское вторжение в Украину повлияло на жизнь еврейской общины в России, а также поблагодарил еврейские общины в странах Европы за помощь украинским беженцам.
DW: Господин Гольдшмидт, вы являетесь главным раввином Москвы. Сейчас, когда на Украине идет война, как это повлияло на жизнь в России, в Москве? Как это повлияло на жизнь еврейской общины в России?
Пинхас Гольдшмидт: Это затронуло каждого, как и везде. И весьма значительная часть еврейской общины покинула Россию. А другая значительная часть думает об этом.
- В самой Украине есть очень большая еврейская община, и многие люди, многие евреи из этой общины покинули свою страну и приехали на Запад. Как отреагировала на это еврейская община?
- Это поистине замечательно, как еврейские общины в Восточной и Центральной Европе открыли свои двери и приняли беженцев из еврейской общины.
- Очевидно, что эти люди - беженцы. Они не хотят оставаться там, где оказались в данный момент. Они хотят вернуться домой. Как этого достичь? Как положить конец всей этой ситуации?
- Нам всем нужен мир, и мы ежедневно молимся о мире.
- А что могут сделать религиозные лидеры? И что можете сделать вы?
- Мы молимся. Мы призываем к миру и помогаем пострадавшим от этой войны.
- Вы один из самых влиятельных раввинов Европы, и здесь, в Мюнхене, вы встречаетесь с сотнями раввинов. Какой сигнал вы пытаетесь донести, проводя эти встречи?
- Символизм в данном случае имеет крайне важное значение. Мюнхен был местом, где исторически началась самая большая волна антисемитизма в истории, "хрустальная ночь" была запланирована в Старой ратуше здесь, в Мюнхене. И поскольку власти Баварии впервые в истории пригласили нас провести эту конференцию, Генеральная Ассамблея конференции Европейских раввинов проходит здесь, в Баварии. Я думаю, что это очень важный знак.
- Я думаю, мы можем говорить о росте антисемитизма в Европе. Как это повлияло на еврейскую жизнь здесь? Каков ваш опыт? Опыт вашего сообщества?
- За время пандемии мы столкнулись с ростом (популярности. - Ред.) теории заговора, с демонстрациями, где случались злоупотребления символикой Холокоста. Да, во времена кризисов ксенофобии становится больше. И, к сожалению, это также проявляется в расизме и антисемитизме.
Смотрите также: