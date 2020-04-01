 Путин объявил о продлении ″нерабочего режима″ в России до конца апреля | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2020

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Россия

Путин объявил о продлении "нерабочего режима" в России до конца апреля

В связи с эпидемиологической ситуацией "нерабочий режим" будет продлен до конца апреля с сохранением зарплаты. Путин предоставит регионам право выбирать необходимые меры против коронавируса.

Выступление президента России Владимира Путина по телевидению

Выступление президента России Владимира Путина по телевидению

"Нерабочий режим" в России будет продлен по 30 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая с обращением к гражданам в четверг, 2 апреля, Путин указал на данные вирусологов о том, что пик пандемии коронавируса еще не пройден. Во время "нерабочего режима" будет сохраняться зарплата сотрудников, указал он. Путин также поблагодарил сотрудников медучреждений, в которых находятся на лечении инфицированные коронавирусом пациенты.

Положительный эффект первой нерабочей недели

Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля, объявленная 25 марта, а также режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий, мобилизации органов власти, наращивания ресурсов и подготовки системы здравоохранения, отметил российский президент. По его словам, эти меры позволили бороться со вспышкой коронавируса максимально эффективно и использовать при этом как российский, так и зарубежный опыт.

При этом в нерабочие дни будут функционировать органы власти, медицинские учреждения, все службы жизнеобеспечения, аптеки и магазины товаров первой необходимости. В зависимости от развития ситуации период нерабочих дней может быть изменен, в том числе "в сторону сокращения", сообщил далее Путин.

Он также отметил, что в разных регионах РФ ситуация с коронавирусом различается. Власти регионов могут сами выбирать, какие именно ограничительные меры они будут принимать в рамках периода нерабочих дней. Путин пообещал издать указ о наделении глав регионов дополнительными полномочиями по борьбе с коронавирусом. Кроме того, региональные власти должны до конца текущей недели разработать набор профилактических мер, заявил далее Путин. Координировать действия по борьбе с распространением инфекции будут полпреды в федеральных округах.

Коронавирус в России и мире

По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено более 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом, из них за последние сутки - 771. 30 человек скончались от последствий заболевания, 235 человек выздоровели.

Во всем мире, по информации группы волонтеров Worldometer, число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 приближается к одному миллиону, при этом скончались уже почти 50 тысяч человек. Только в США выявлены уже более 215 тысяч пациентов с коронавирусом, в Италии и Испании - по 110 тысяч в каждой.

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    Автор: Марина Барановская


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