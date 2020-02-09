 Психолог о том, оправдан ли страх перед китайцами из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2020

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Мир

Психолог о том, оправдан ли страх перед китайцами из-за коронавируса

Китайские рестораны пустеют, на людей азиатской внешности смотрят с опаской. В интервью DW психолог Джошуа Тибор поделился наблюдениями за реакцией человека на незримые угрозы вроде инфекций.

Китайский ресторан в Чанчуне, КНР

Китайский ресторан в Чанчуне, КНР

В связи с распространением коронавируса некоторые люди сейчас стараются избегать контакта со всем, что они связывают с Китаем, а на людей азиатской внешности смотрят с опаской. Профессор Джошуа Тибор работает на факультете экспериментальной психологии и бихевиоризма в университете Амстердама и изучает, как современные люди ведут себя, сталкиваясь с опасными инфекционными болезнями. 

Deutsche Welle: Из разных стран мира поступают сообщения о том, что из-за эпидемии коронавируса люди стали избегать контакта со всем, что они связывают с Китаем. Есть научное объяснение такому явлению?

Джошуа Тибор: Несколько лет назад мы опубликовали исследование о том, как люди реагировали на беженцев из Либерии во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году. А также, как люди реагировали на беженцев из Сирии, когда "Исламское государство" представляло там наибольшую угрозу.

Мы выяснили, что участники исследования в равной мере негативно относились к мужчинам и женщинам, приехавшим из Либерии. В случае же с сирийцами, которые ассоциировались у наших респондентов с насилием и терроризмом, они негативно относились только к мужчинам. Из этого мы сделали вывод, что к тем, кто приезжает из охваченного эпидемией региона, люди относятся настороженно в целом, без разбора.

- В одном из исследований вы говорите о психологии избегания возбудителей болезни. Речь идет об этом?

- Да. Люди всю историю своего существования борются с болезнями. И уже 200 лет нам известно, что болезни вызывают возбудители.

Наш мозг неосознанно выработал стратегию избегания возбудителей болезней. Человеку не нужен диплом по микробиологии, чтобы знать, что не нужно трогать руками ничего в грязном общественном туалете. Когда мы видим подобное или ощущаем соответствующий запах, мозг дает сигнал - держаться подальше. Возникает чувство отвращения, которое помогает человеку избежать заражения.

Причина человеческих предрассудков - в ДНК?

Причина человеческих предрассудков - в ДНК?

- Можно ли это чувство сравнить со страхом, который испытывает человек, если он, например, видит в очереди у кассы в магазине другого человека, которого принимает за китайца? По-вашему, это естественная реакция?

- Да, это естественно, но это не означает, что такая реакция - хорошая или желательная. Отвращение обычно вызывают раздражители - например, кашель или зараженные раны. В случае с коронавирусом или другими схожими с ним инфекциями проблема заключается в том, что у заразившихся нет никаких заметных симптомов. Поэтому люди становятся особенно подозрительными и пытаются эти симптомы найти. Когда человек видит представителя определенной этнической группы, который, может, и сам не знает, заражен ли он, то этот человек из осторожности старается держаться от него подальше.

- Можно ли предсказать, кто в случае с такой инфекцией реагирует наиболее сильно? Зависит ли это от уровня образования или от того, как много человек общается с представителями других культур?

- Люди, которые негативно относятся к иммигрантам, будут более негативно реагировать на представителей тех стран, в которых обнаружен коронавирус.

Но есть еще другой интересный аспект, мы называем его "восприимчивость к отвращению". Его мы измеряем, когда спрашиваем людей о том, как сильно у них вызывает отвращение грязный холодильник, человек с сильным телесным запахом или если они наступили в собачье дерьмо. То есть когда речь идет об инстинктах.

Люди, которые реагируют на эти возбудители сильнее, также более негативно относятся мигрантам из стран, которые связывают с возможными возбудителями болезней. В отношении приезжих из других стран у них нет антипатии.

Контекст

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- Означает ли это, что от моего ДНК зависит, насколько сильно я испытываю отвращение к возбудителям заболеваний и выступаю против их носителей?

- Полагаю, что это так. Наши исследования, в том числе изучение поведения близнецов, показали, что примерно в 50 процентах случаев "восприимчивость к отвращению" связана с ДНК.

- Как вы относитесь к упрекам в том, что ваши исследования оправдывают расизм?

- У людей всегда были предрассудки, и в прошлом они не нуждались в научном подтверждении для своих поступков. Мы хотим выяснить, почему это так. Моя научная цель - познать психологические процессы, чтобы дать рекомендации, как можно предотвратить поведение, проблематичное с общественной точки зрения. У нас ученых также есть задача - сформировать к этому правильное отношение.

Я читал одну историю из Италии, где женщина обвинила человека азиатской внешности в том, что он заражен коронавирусом и распространяет инфекцию среди других людей. Мужчина ответил ей на чистом итальянском с римским акцентом, что он родился в Италии и еще ни разу в жизни не был в Китае.

Эта история наглядно показывает, насколько абсурдны подобные реакции, хотя они свойственны человеческой природе. Они не могут быть оправданием в случае с нынешним распространением коронавируса. Я думаю, что не только я как психолог, но и специалисты в области борьбы с инфекциями несут ответственность за то, чтобы не было истерии. Сейчас намного выше вероятность умереть в ДТП на перекрестке, засмотревшись в свой смартфон, чем заразиться коронавирусом и умереть от него.

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит.  

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